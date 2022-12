7 a.m.

Nicaragua ha sido el escenario de hechos inéditos este 2022, aquí les presentamos un recuento de algunos

El año 2022, sin dudas, es un parteaguas en la historia de Nicaragua, pues se han dado hechos inéditos, entre los que contamos encarcelamiento y acusación de un obispo, renuncia de un embajador en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la expulsión de un nuncio apostólico y las sanciones a la industria minera. Esta última, un golpe directo al bolsillo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Lucía Pineda Ubáu conversó en 100% SUPERCHAT con los periodistas Arturo Mcfields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, y Sergio Marín Cornavaca, quienes llegaron a un consenso en lo que refiere a la noticia del encarcelamiento y enjuiciamiento de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí.

En diciembre, monseñor Rolando Álvarez se convirtió en el primer obispo en Nicaragua, acusado por "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y difusión de noticias falsas". Nunca antes una dictadura había acusado a un obispo de la Conferencia Episcopal. A esto se le suma la detención y enjuiciamiento de 10 sacerdotes, la mayoría cercanos al obispo y también a dos periodistas católicos, que colaboraban en la diócesis matagalpina con la emisión de la misa.

“La noticia es la persecución a la iglesia católica y lo que ha pasado con monseñor Rolando Álvarez, que es algo sin precedentes. Él es el personaje del año, por la valentía con la que se paró frente a una dictadura demoníaca, pues no tiene solo poder humano y armas, sino que cuenta con fuerzas espirituales profundas y él se paró firme frente al dragón y él no se ha quebrado, no se ha rendido y eso lo motiva a uno”, dijo McFields.

En esa misma línea, Sergio Marín recordó que en el ataque sistemático a la iglesia católica se ven las artimañas de la dictadura como usar a la firma encuestadora M&R para decir que los católicos han disminuido su presencia en el país y que los evangélicos han emergido, lo cual se desplomó con las fiestas marianas, cuando las calles estaban atiborradas de creyentes.

“El régimen ha arremetido contra moros y cristianos, mano dura a la Iglesia Católica y mano suave a los evangélicos, pues ha restringido las actividades de ellos, pero no solo exilia a los sacerdotes, sino que ha encarcelado a obispos y tiene una campaña feroz diciendo que son terroristas”, resalta Marín, quien también recordó que ha habido imágenes quemadas, un sacerdote quemado con ácido y más terrible aún, resulta la ley del bozal a otro sector de la iglesia como el cardenal Leopoldo Brenes y los miembros de la Conferencia Episcopal.

Primera vez que renuncia un embajador nica en la OEA

EL 23 de marzo del 2022 se dio la renuncia en plena sesión de la OEA del entonces embajador por Nicaragua, Arturo McFields, quien según el régimen llegaría a repetir el discurso preelaborado que le habían entregado, sin embargo, él alzó su voz para denunciar a la dictadura de Daniel Ortega.

“Arturo marca un antes y un después en la política de Nicaragua, pues nunca se había visto que un embajador renunciara en plena sesión y denunciara las atrocidades que el régimen venía realizando. La dictadura quiso enturbiar el asunto diciendo que no era un embajador firme que estuviera ejerciendo su cargo, pero él tuvo la valentía de no quedarse en la renuncia sino que denunció al régimen y lo ha seguido haciendo, con esto, la causa del pueblo gana una figura”, dijo Marín Cornavaca, director de La Mesa Redonda.

McFields, protagonista de este hecho inédito señaló que hacerlo fue una decisión personal y familiar, y que tras dar ese paso difícil vino la necesidad de hacer algo por la causa del país, “un compromiso de romper las cadenas, a veces somos duros con los que trabajan en el gobierno, pero muchos están encadenados, espiados y amenazados, tomar decisiones es difícil”.

Sanción del Departamento del Tesoro a negocio del oro

El 24 de octubre, Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, aplicó sanciones a la industria del oro, a la Dirección General de Minas y antes lo había hecho al propio Ministerio de Energía y Minas y directivos. También sancionaron a Lenín Cerna Juárez, ex jefe de la seguridad del estado en la década de 1980 y actual "confidente" de Daniel Ortega.

Para muchos, esto fue una sanción más, sin embargo, no era así, pues el régimen estaba involucrado directamente.

“Las sanciones a varias empresas mineras y a una entidad gubernamental, son altamente significativas, porque fue un dardo al corazón del régimen, pues por ahí se estaban oxigenando económicamente, ya que había reportes que daban cuenta que mucho del oro venezolano estaba siendo triangulado por Nicaragua, que sumaban como exportaciones para adquirir y lavar dinero. Se desconoce el impacto de esto en la economía de la dictadura”, enfatizó.

Expulsión del Nuncio Apostólico y otros diplomáticos

El régimen Ortega Murillo expulsó de Nicaragua a Monseñor Waldemar Stanislao Sommertag, Nuncio Apostólico. El Nuncio abandonó Nicaragua el 6 de marzo y el 11 de marzo, la Santa Sede confirmó la expulsión a través de un comunicado.

Explicaron haber recibido “con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito” a Mons. Stanislaw, “imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarse esa medida”.

También Daniel Ortega ordenó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua Bettina Muscheidt, y rompió relaciones con Países Bajos. Sin olvidar la prohibición de ingresar a Nicaragua y retiro del beneplácito a Hugo Rodríguez, nombrado embajador de Estados Unidos en Managua.

Año nefasto para el periodismo

Sergio Marín recordó que este 2022 ha sido un año nefasto para el ejercicio del periodismo, con varios periodistas encarcelados, el cierre de muchos medios de comunicación, varios de ellos pertenecientes a la iglesia católica y con “toda la organización PCIN en el exilio, en España, Costa Rica, Estados Unidos y Centroamérica”.

También resaltó que cada día es más difícil informar, porque no hay fuentes y si se hallan recurren al anonimato. Los periodistas mismos trabajan bajo anonimato y esto él lo considera un severo problema, “porque no podemos citar quiénes fueron los responsables de dar esa información”.

Muerte a ONG y ensañamiento con presos políticos

Arturo McFields puso la mirada en que “este es el año de la erradicación de la sociedad civil”, pues más de 3500 oenegés fueron decapitadas por el régimen Ortega Murillo, un hecho sin precedentes que coloca en riesgo a las poblaciones más vulnerables, porque el gobierno no tiene recursos ni capacidad para suplir los ejes de acción de estos organismos.

Además, el exembajador criticó el hecho de que hayan tomado la decisión de obligar al destierro a sacerdotes y muchos otros nicaragüenses ilustres, como el caso del doctor Jorge Huete, a quien calificó como “un científico extraordinario que venía a dar clases a Estados Unidos, compartía experiencias, proyectos y visiones”.

“No ha habido un régimen más cruel con los presos políticos, negarles una biblia, un lapicero, impedirles que vean a sus hijos, ese nivel de crueldad es otro capítulo doloroso en la historia de Nicaragua”, afirma McFields.