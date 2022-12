El analista político participó en el foro “Farsa y represión electoral”, donde aseguró que Ortega tiene un poder absoluto, gracias al fraude electoral, pero que hay que seguir luchando sin perder la esperanza

El Mecanismo de Coordinación de Nicaragüenses Exiliados y la Diáspora en Costa Rica desarrollaron, con el apoyo de la Organización Hagamos Democracia, el foro “Farsa y represión electoral” en el que Eliseo Núñez dejó claro que la lucha en Nicaragua es indefinida, porque Daniel Ortega instaló un poder absoluto por medio del fraude electoral.

El analista político y miembro de Hagamos Democracia señaló que “Ortega no está dispuesto a poner en juego el poder por las vías democráticas mientras la correlación de la fuerza no los obligue. Ya la lucha no tiene tiempo, los últimos dos tiempos que teníamos eran las elecciones del 2021 y las elecciones del 2022, que tenían tiempos políticos marcados, ya hoy, con la instalación absoluto del poder de Ortega se acabaron los tiempos, es decir que estamos en una lucha indefinida y tenemos que tomar conciencia de eso”.

No obstante, pese a que el panorama no es color de rosa, Núñez dice que no hay que desfallecer en la lucha e insta a mantener la esperanza.

“No hay que perder la esperanza, aunque la lucha sea sin definiciones de tiempo y aunque el fraude ahora sea sistémico y que ahora Ortega tenga aparentemente todo el poder, no se puede perder la esperanza, porque realmente lo que construimos día a día y lo que estamos martillando sobre las mismas cosas es lo que podemos conseguir que haga el cambio”, insiste.

Atropellos al magisterio

El objetivo del foro era exponer el fraude electoral y Núñez considera que este “ya no es un fraude mecánico. “El tema de preñar urnas, robarse las actas y todo eso es un tema que no es el principal, ahora lo principal es que el fraude ahora es un fraude sistémico, es decir, el sistema mismo es fraudulento desde sus orígenes, no es que vas a robarte una elección, el sistema no funciona para hacer elecciones libres y transparentes”.

En ese mismo foro, además del fraude, denunciaron las anomalías que se dieron en el contexto electoral, como el hecho de que muchos maestros fueron amenazados y obligados a votar por el

“En algunos centros educativos se le pidió al docente, enviar lista de su núcleo familiar en edades para votar, violentando el artículo 26 de nuestra Constitución Política que expresa que toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia y al respeto de su honra y reputación”, señaló el profesor Martín Hernández, de la Unidad Sindical Magisterial desde el exilio.

Otra de las denuncias que expuso esta organización de maestros fue que a “docentes pertenecientes a la congregación religiosa Reino de los Testigos de Jehová, se les permitió no ir a votar, pero se les obligó ir a cada casa de ANDEN a cocinar para los operadores políticos que estaban trabajando en las juntas receptoras de voto (J.R.V)”.

Cacería de nicaragüenses y llamado a la unidad

Un hecho que también marcó la farsa electoral es que antes y durante las elecciones del seis de noviembre la policía sandinista hizo una cacería de nicaragüenses que supuestamente representaban una amenaza a ese proceso electoral, denunció el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos.

“Denunciamos también los 44 secuestros que hubo durante las asignaciones municipales, si bien es cierto que soltaron a 28, pero hay 16 presos políticos actualmente, a los cuales se les hizo un juicio y engrosaron la lista que tenemos de los hermanos secuestrados en las distintas cárceles de la dictadura”, denunció el profesor Gabriel Putoy, del GREX.

En el foro llamaron a la unidad para continuar buscando un camino correcto que conlleve a la salida de la dictadura sandinista y la recuperación plena de la democracia.

“Seguiremos denunciando los atropellos y los acosos a que están siendo sometidos los docentes, específicamente en el contexto de las asignaciones municipales donde fueron obligados a ir a un voto sin su consentimiento y violando todo tipo de derecho de los cuales ellos tienen como trabajadores del estado”, manifestó el profesor Gabriel Putoy.