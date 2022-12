Gustavo Petro: “Con Ortega tenemos un pleito”, rechaza liberar a presos políticos en Nicaragua

11 a.m.

El presidente de Colombia manifestó que el régimen de Daniel Ortega se negó a atender su solicitud de liberación de las presas y los presos políticos en Nicaragua

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó en entrevista con la revista Semana que Daniel Ortega se negó a atender su petición para la liberación de las presas y presos políticos de Nicaragua.

“El poder es una droga que te quita la perspectiva de la realidad y te vuelve adicto”, manifestó el primer mandatario consultado sobre su inconformidad con la actual administración de Daniel Ortega, quien se niega a escuchar su petición de liberar a Dora María Téllez, por ejemplo.

“Necesito ser franco, con Ortega tenemos un pleito”, agregó Petro, “la mayoría de nuestros amigos, porque esa generación con la nuestra, el M19 en el año 79 que fue la revolución sandinista, esa generación sandinista que hizo la revolución fue amigo del M19", apunta.

VER MÁS: Petro dice que "quienes están presos en Nicaragua son los que hicieron la revolución contra Somoza"

“Mucha gente del M19 fue a pelear a Nicaragua, contra el dictador Somoza, en los años 78, 79. Entonces, ahí había una simpatía, unos conocimientos en esa época”, añade.

No obstante, Petro demuestra su inconformidad con la decisión de Ortega de encarcelar a Téllez, quien fue parte de la revolución.

“Yo pedí liberen a María Téllez, por ejemplo”, de quien agregó que hoy no se conoce tanto, pero la historia la ubica como pieza fundamental para el triunfo de la revolución sandinista “y está presa y con ella varios de ese mismo tenor. “A mí no me gusta lo que está pasando”, declara.

El presidente colombiano desaprueba la acción represora de Ortega y añadió que la Corte de la Haya propuso a ambos gobiernos dialogar para llegar a un entendimiento sobre el conflicto marítimo, sin embargo, este tampoco ha sido atendido.

"La Corte dijo que teníamos que dialogar, alrededor del tema del mar, la Corte de la Haya y hay que dialogar, y digamos, hablando se entiende la gente, pero la petición que hice para liberar las personas presas no fue atendida por Ortega", aseguró Gustavo Petro.

¿Quién es Petro?

Gustavo Petro, de 62 años, se convirtió en presidente de Colombia el 19 de junio de 2022 tras dos intentos fallidos por alcanzar este cargo.

Es economista, exsenador, exguerrillero, exalcalde de Bogotá y un político que encabeza un gobierno de izquierda en un país donde siempre ha dominado la derecha.

Petro es un político capaz de dividir la opinión del pueblo colombiano, para unos representa el único cambio en un país con desigualdades sociales y para otros es una amenaza para la democracia.