Aclaración sobre visita de Daniel Ortega a su hermano Humberto es “delirante” dicen analistas

El general en retiro del Ejército de Nicaragua Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, se encuentra en grave estado de salud según el régimen

Luego que Daniel Ortega confirmó la visita a su hermano Humberto Ortega, ex jefe del Ejército de Nicaragua, el analista político Eliseo Nuñez considera que esta visita podría traer consecuencias políticas entre las relaciones de Rosario Murillo y la familia de Daniel Ortega.

Nuñez señaló que Rosario Murillo siempre ha tratado de separar a Daniel de Humberto, por lo cual el encuentro podría desatar diversas reacciones en Murillo.

“Llaman la atención, no el tema de la visita que asumamos que fue familiar, sino las reacciones que pudieran darse de parte de Rosario que en particular ha tratado de separar a Daniel Ortega del resto de sus hermanos y definitivamente esto sí puede tener consecuencias políticas pero no de cara a la visita de los hermanos sino de cara a la relación de Rosario con la familia de Ortega”, expresó.

Al respecto el economista Enrique Sáenz escribió que la aclaración del régimen resulta extremadamente rara en un “comunicado tan delirante”.

“Toda otra versión sobre ese Encuentro Humanitario es grosera e insolente especulación,insensata manipulación,completa falsedad, y evidentes, fraudulentas,irresponsables,lamentables, e imposibles, mentiras y engaños" hmmm...qué raro!” dijo.

El general en retiro del Ejército de Nicaragua Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, se encuentra en grave estado de salud, informó este lunes el Gobierno de Managua.

El Ejecutivo nicaragüense informó sobre el estado de salud de Humberto Ortega luego de que el periodista Emiliano Chamorro, publicó en redes sociales un video en el que se observa la caravana de vehículos de la Presidencia de la República ingresando al complejo habitacional del general en retiro.

"El comandante Daniel, nuestro presidente, en espíritu humanista, fraternal y solidario, visitó en su casa al general en retiro Humberto Ortega Saavedra, quien ha sufrido muy graves afectaciones de salud, con consecuentes fragilidades y agudos padecimientos colaterales", explicó el Gobierno más de una semana después.

Sostuvo que "animado por los vínculos de familia sanguínea, el comandante Daniel quiso saludar a su hermano, quien está muy debilitado, sin ninguna pretensión o intercambio político, que nunca fue el objetivo de su visita, pues en ese plano no existe, ni se prevé, comunicación alguna".

"Enterado y consciente del serio deterioro y gravedad de la salud de su hermano, el comandante Daniel tuvo el gesto de acudir personalmente a expresar su solidaridad", añadió.

Por lo tanto, "la Presidencia de la República deja completamente claro que toda otra versión sobre ese encuentro humanitario es grosera e insolente especulación, insensata manipulación, completa falsedad, y evidentes, fraudulentas, irresponsables, lamentables, e imposibles, mentiras y engaños", concluyó.

Humberto Ortega ha sido crítico de su hermano mayor sobre el manejo de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, y ese año le pidió en una carta pública, sin éxito, que ordenara "a lo inmediato disponer todo el poder de orden del Estado y Gobierno, para desactivar las fuerzas parapoliciales y cualquier otra ilegal".