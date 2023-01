Preso político denuncia que reos de La Modelo lo amenazan de muerte

El prisionero también denuncia la situación inhumana en que se encuentra sometido, en donde los carceleros lo tienen durmiendo en colchonetas mojadas

El preso político Bernardo José Ramos Galo, de 69 años de edad, denunció que delincuentes de la celda donde se encuentra, además de golpearlo, lo han amenazado de muerte.

La carta fue enviada por Bernardo José a Ronmel López, vocero de la Cumbre de Las Américas.

“Aquí en La Modelo, ergástulas oprobiosas de la dictadura Ortega Murillo, a la mayoría de los secuestrados políticos nos tienen en expendio de drogas y revueltos con asesinos y tememos por nuestras vidas o que nos monten otra causa con drogas”, alerta el preso político a través de una carta.

El prisionero también denuncia la situación inhumana en que se encuentra sometido, en donde los carceleros lo tienen durmiendo en colchonetas mojadas.

“A mí, Bernardo Ramos Galo me tienen durmiendo en el piso con la colchoneta húmeda y esto ya se lo he expuesto a los mandos. No me escuchan, mas bien se burlan diciéndome que me busque una lancha”, denunció el docente.

"Quieren matarlos"

Por su parte, Jorge Ramos, hijo del prisionero político, quien se encuentra detenido desde octubre del año 2019, dijo que su padre se encuentra bastantea afectado de salud y que ha sufrido atentados dentro del Sistema Penitenciario, con la intención de acabar con sus vidas.

“Él de salud no está bien, está muy mal, aparte de eso anteriormente ya había tenido dos atentados y en estos días entraron reos comunes en la celda donde se encuentra con el otro preso político Manuel Sobalvarro, igualmente queriendo terminar con las vidas de ellos dos, me imagino que eso es dirigido por los altos mandos del Sistema Penitenciario”, alertó su hijo, quien se encuentra exiliado.

“Están siendo constantemente amenazados de muerte con armas blanca, no han podido dormir porque todo el día viven metiendo delincuentes de otras galerías y psicológicamente los están desgastando y los están matando poco a poco, de hecho, ya intentaron apuñalarlos anteriormente”, denuncia el familiar de don Bernardo.