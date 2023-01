Daniel Ortega nombra a comisionado Iván Escobar como Director General del aeropuerto

11 a.m.

El régimen de Daniel Ortega continúa realizando cambios a lo interno de la Policía Nacional de Nicaragua, esta vez, el comisionado Iván José Escobar Ramírez fue nombrado en el cargo de Director General de la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales. También aceptaron la renuncia de la gerente y co gerente del aeropuerto.

A través del Acuerdo Presidencial No. 07-2023, Ortega acepta la renuncia de Aleyda Isabel Molina Lacayo, quien ocupaba el cargo de Gerente General de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) “déjese sin efecto su nombramiento contenido en el Acuerdo Presidencial No. 223-2016 de fecha 5 de diciembre del año 2016, publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 231 del 7 de diciembre del año 2016”.

También en el Acuerdo Presidencial No. 08 2023 acepta la renuncia de María Gabriela Hassan Murillo, quien ocupaba el cargo de co gerente general de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales “déjese sin efecto su nombramiento contenido en el acuerdo presidencial No. 112-2022 de fecha 8 de julio del año 2022”.

En el lugar de estas funcionarias, fueron nombrados miembros de la Policía Nacional de Nicaragua. El Acuerdo Presidencial 09-2023 establece “Artículo 1. Nómbrese al comisionado Iván José Escobar Ramírez en el cargo de Director General de la EAAI “el presente acuerdo surte efecto a partir de esta fecha. Publíquese en la Gaceta Diario Oficial”.

Asimismo, el Acuerdo Presidencial No. 10-2023 indica “Nómbrese al capitán Marvin Noé Padilla Fonseca en el cargo de Subdirector General de la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales”.

En septiembre del 2017 cuando la ex Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa, fungía como Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua, Daniel Ortega ascendió al Grado de Comisionado Mayor alo Comisionado Iván José Escobar Ramírez.

Luego en febrero del 2019, el Comisionado Mayor Iván Escobar asumió el cargo de Jefe del Distrito Uno de Managua, en ese momento el Comisionado Mayor Vladimir Cerda, era el Jefe saliente del Distrito Uno de Managua.

En un acto solemne presidido por el Subdirector General de la Policía Nacional, Comisionado General Aldo Sáenz, los Segundos Jefes de la Delegación Policial de Managua, Comisionado General Fernando Borge y el Comisionado General Sergio Gutiérrez, realizaron la entrega de la bandera de la Institución Policial que simboliza la rotación de los Mandos Policiales.