Estados Unidos dispuesto a tener conversaciones con Daniel Ortega, pero no en la OEA

El representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, también dijo que el régimen de Nicaragua no tiene la voluntad de dialogar con el organismo regional, ni con el pueblo

Francisco Mora, embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró que Estados Unidos está dispuesto a tener conversaciones con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua sobre democracia y derechos humanos, pero dichas conversaciones no tendrán lugar en la OEA.

“Siempre, siempre la OEA y Estados Unidos estarían dispuestos a tener conversaciones siempre y cuando haya seriedad por parte de Nicaragua a tener un diálogo abierto, honesto, sobre el tema de la democracia y los derechos humanos”, aseguró Mora durante una teleconferencia.

Aclaró que dichas conversaciones no serían en la OEA “países donde existen ese tipo de regímenes no deben tener presencia en la OEA, si es que vamos a ser consecuentes”.

Por otro lado, lamentó que el régimen de Nicaragua no tiene la voluntad de dialogar con la Organización de Estados Americanos, sino que tampoco quiere abrir conversaciones con el mismo pueblo nicaragüense, a quien reprime constantemente.

“Realmente es brutal la represión que hemos visto en Nicaragua. Siempre la OEA ha estado dispuesta a tener conversaciones siempre y cuando haya seriedad por parte de Nicaragua, de tener un diálogo abierto, honesto sobre el tema de la democracia y las violaciones a los derechos humanos desde 2018”, señaló Mora.

El diplomático declaró que el régimen de Ortega decidió retirar a Nicaragua de la OEA en noviembre de 2021 porque no pudo “soportar la presión por parte de los miembros de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había hecho importantes informes sobre la situación” en Nicaragua.

“Simplemente se auto aisló del sistema interamericano y no ha querido tener ninguna conversación con la OEA, con ningún foro internacional y mucho con su pueblo”, argumentó.

“Nicaragua, Cuba y Venezuela legalmente tienen presencia en la OEA, pero en este momento esas sillas están vacantes. Nos parece que hay una obligación de que si vamos a ser consecuentes, si vamos a comprometernos con la Carta de la OEA, con la Carta Interamericana, si eso es la realidad y es el compromiso que tenemos, países donde existen estos tipos de regímenes no deben tener presencia, si es que vamos a ser consecuentes”, finalizó el embajador Francisco Mora.

“No tiene herramientas duras”

El nuevo embajador de Estados Unidos reconoció este jueves que el organismo regional “no tiene herramientas duras” para presionar a la dictadura de Daniel Ortega y lograr el retorno de la democracia a Nicaragua.

“La OEA es un foro diplomático enfocado en buscar maneras de colaborar, presionar diplomáticamente cuando es necesario y de llamar la atención cuando hay violaciones de derechos humanos o violaciones de la paz en la región. La OEA no tiene herramientas duras que pudieran presionar a un país como Nicaragua, a que lleve a cabo las reformas y la democratización que se requieren”, declaró Francisco Mora mediante una conferencia de prensa telefónica.

El embajador también aseguró que la OEA ha sido “la luz” sobre la dura situación que atraviesa Nicaragua, y que “ha ayudado a aislar a Nicaragua”, mediante las resoluciones que la mayoría de sus miembros han aprobado en distintas sesiones.

“Que eso no tenga ya el resultado y el efecto que queremos que es la restauración de la democracia en Nicaragua, pues la OEA no fue creado para imponer ese efecto cuando regímenes autoritarios como los que existen en Nicaragua no están dispuestos y no están en condiciones de llevar a cabo ese tipo de cambios y reformas”, expresó el diplomático.