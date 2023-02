Daniel Ortega dijo en el acto de entrega de 150 buses, que sus aliados empresarios lo traicionaron en 2018, porque Estados Unidos los amenazó con llevarlos a la quiebra. También dice que “los yanquis” se hacen los ciegos en el caso de Perú

Daniel Ortega presidió el acto de entrega de 150 buses rusos a transportistas de diversos departamentos y en su discurso aseguró que Estados Unidos amenazó a los empresarios, que eran aliados a su régimen, con aplicarles sanciones si no se sumaban a lo que él ha denominado el "golpe de estado fallido" de 2018.

Ortega dijo que esos buses eran gracias a Dios y gracias al heroísmo de “nuestro pueblo, porque siempre es bueno señalar que cuando se ha hecho de guerra, desestabilización, intento de golpe de Estado se rompe la paz y si se rompe la paz viene la inestabilidad, aquí todo venía caminando bien, pero el imperio siempre conspirando, los imperialistas de la tierra, amenazando a los empresarios que habían hecho esa gran alianza”.

Organismos de derechos humanos han denunciado en diversos informes que Nicaragua vivió una masacre de estado contra la población civil desarmada. El régimen armó a paramilitares que junto a la policía realizaron sangrientas operaciones de limpieza durante las protestas del 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH cifró en más de 355 muertos el saldo de la represión de la dictadura. Ortega nuevamente tuerce la realidad y los hechos y se declara víctima.

Según Ortega a sus aliados de la empresa privada, a cuyos líderes hoy tiene en El Chipote, “los amenazaron que les iban a aplicar sanciones para llevarlos a la quiebra y que toda la plata que tenían en los bancos la iban a perder y eso llevó a los empresarios a rendirse y sumarse al plan de violencia, de terror, de muerte, de quema de unidades de transporte, de secuestros de unidades de transporte, de tortura, asesinato y quema de jóvenes, de adultos, de mujeres y policías, fueron cantidad de muertos los que provocaron en abril y ellos pensaron que no se iba a recuperar la paz”.

A la par de acusar a Estados Unidos de chantajear a los empresarios, asegura que tanto ese país como los europeos se hacen los ciegos con el "golpe de Estado" en Perú.

Aunque su gobierno persigue a opositores y a la iglesia católica, Ortega asegura que “en Nicaragua estamos en paz, gracias a Dios que le ha dado la fortaleza a este pueblo de ir siempre adelante defendiendo la paz y un pueblo hermano, Perú, ahí han sembrado el terror, la muerte, simplemente porque el pueblo decidió elegir a un presidente de origen campesino, un maestro de origen campesino que anda un sombrerito humilde”.

Según Ortega, en Perú lo que se está viviendo es una lucha de clases que llevó a la cárcel al presidente Pedro Castillo.

“El pueblo se ha levantado, van más de 60 asesinados y qué dicen los yanquis, los europeos, como que no pasa nada, ahí no hay condena a los crímenes que se están cometiendo en ese pueblo, ahí no hay derechos humanos que hablen a pesar de que están lloviendo las balas, el pueblo sigue luchando y están reclamando que desaparezca el congreso que fue el que dio golpe de estado junto con los militares al presidente Pedro Castillo, presidente legítimo de Perú”, insistió.

Ortega omite mencionar que fue el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien rompió el orden al disolver el congreso dando un golpe de estado que luego se le revirtió y hoy está preso.

En un comunicado de la fiscalía de Perú se refieren a que el exmandatario habría violado el artículo 346 del Código Penal, que señala que: "El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años".

Anuncia 150 buses más

En el acto, Ortega hizo una cronología de la historia del transporte en Nicaragua y en síntesis señaló que “en los 16 años de gobiernos neoliberales” nadie hizo nada por modernizar la flota de buses y que solo su gobierno se ha preocupado por importar estos medios de transporte.

Asimismo, señaló que vienen 150 buses más, además de los 150 que entregó esta tarde y que serán distribuidos de la siguiente manera: para León, 60 unidades; 30 para Chinandega; 20 para Tipitapa, 10 en Estelí, Matagalpa y Masaya, 5 Juigalpa y 5 Jinotepe.