Ex precandidatos presidenciales, empresarios, campesinos, líderes universitarios, periodistas y religiosos en la lista de presos políticos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió al destierro

Esta mañana, luego de anunciar que desterraron a 222 presos políticos y los despojaron de sus derechos civiles y políticos como ciudadanos nicaragüenses, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio a conocer la lista oficial de los que fueron enviados a Washington DC en vuelo privado.

Entre los 222 se encuentran los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, así como el primo de ambos, Juan Sebastián Chamorro. También los ex precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, además de el ex CEO de Banpro Luis Rivas y el ex gerente de El Nuevo Diario, Arnulfo Somarriba.

Sacerdotes y diáconos están en la lista, en la que también figuran el líder campesino Medardo Mairena, junto a Pedro Mena y Freddy Navas. Los ex líderes guerrilleros sandinistas Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco también fueron enviados al destierro.

Ninguna de estas personas podrá optar a ningún cargo político en el futuro y tampoco serán considerados ciudadanos nicaragüenses.

Los empresarios Juan Lorenzo Jerónimo Emiliano Holmann Chamorro, Michael Edwin Anthony Healy Lacayo y Álvaro Javier Vargas Duarte integran la lista en la que también aparecen Max Jerez y Lesther Alemán.

Los periodistas Miguel Mora Barberena y Miguel Mendoza, también fueron condenados al destierro.

1. Yader de los Ángeles Parajón Gutiérrez 001-281190-0018 F

2. Yaser Muhamar Vado González 001-310895-0017 P

3. Yubrank Miguel Suazo Herrera 401-290990-0004 L

4. Ana Margarita Vijil Gurdián 281-181277-0010 W

5. Dora María Téllez Argüello 441-211155-0011 A

6. Lesther Lenin Alemán Alfaro 001-140198-0015 N

7. María Fernanda Ernestina Flores Lanzas 001-061168-1000 U

8. Miguel de los Ángeles Mora Barberena 001-200865-0014 A

9. Suyen Barahona Cuán 001-090677-0052 P

10. Miguel Ángel Mendoza Urbina 362-190470-0002 K

11. Horacio Francisco Xavier Aguirre Sacasa 001-040944-0029 C

12. José Antonio Peraza Collado 561-260566-0002 P

13. Medardo Mairena Sequeira 616-301178-0001 C

14. Pedro Joaquín Mena Amador 125-221267-0001 M

15. Freddy Alberto Navas López 569-300165-0002 R

16. Víctor Hugo Tinoco Fonseca 281-100752-0006 D

17. Max Isaac Jerez Meza 001-191093-0050 X

18. María del Socorro Oviedo Delgado 281-250183-0003 A

19. Luis Alberto Rivas Anduray 001-310569-0026 V

20. Mauricio José Díaz Dávila 001-090950-0012 M

21. Jaime José Arellano Arana 888-250860-0000 Y

22. Noel José Vidaurre Argüello 001-210155-0002 X

23. Irving Isidro Larios Sánchez 082-150558-0000 B

24. Roger Abel Reyes Barrera 041-140985-0001 R

25. José Alejandro Quintanilla Hernández 404-131190-0000 M

26. Arturo José Cruz Sequeira 001-130853-0036 Y

27. Félix Alejandro Maradiaga Blandón 441-230976-0012 D

28. Violeta Mercedes Granera Padilla 281-051151-0001 T

29. Juan Sebastián Chamorro García 001-230271-0010 F

30. José Adán Aguerri Chamorro 888-150961-0000 D

31. José Bernard Pallais Arana 281-110753-0000 T

32. Daysi Tamara Dávila Rivas 001-150181-0057 D

33. Cristiana María Chamorro Barrios 001-050254-0027 C

34. Walter Antonio Gómez Silva 001-311066-0007 Y

35. Marco Antonio Fletes Casco 001-290479-0048 E

36. Pedro Salvador Vázquez Cortedano 281-190562-0008 H

37. Pedro Joaquín Chamorro Barrios 001-240951-0002 D

38. Edgard Francisco Parrales Castillo 001-161142-0013K

39. María Esther González Vega 001-051264-0072M

40. Cinthia Samantha Padilla Jirón 401-160100-1000C

41. Larry Reynaldo Méndez Duarte 001-060181-0073B

42. Harry Bayardo Chávez Cerda 001-030357-0034V

43. Yoel Ibzan Sandino Ibarra 001-280296-0045T

44. Rusia Evelyn Pinto Centeno 281-270259-0013C

45. Alejandra de los Ángeles Pérez González 001-130197-0024B

46. Juan Lorenzo Jerónimo Emiliano Holmann Chamorro 001-200766-0009H

47. Michael Edwin Anthony Healy Lacayo 001-130862-0001M

48. Álvaro Javier Vargas Duarte 128-170970-0000R

49. Oscar Danilo Benavides Dávila 447-151272-0001U

50. Félix Ernesto Roiz Sotomayor 001-191265-0016B

51. Jeannine Horvilleur Cuadra 001-180959-0060K

52. Ana Carolina Álvarez Horvilleur 001-230379-0046H

53. Hugo Ramón Rodríguez Flores 163-221159-0000J

54. Gabriel Alfonso López del Carmen 001-150688-0022K

55. Mildred Giselle Rayos Ramírez 001-070397-0003D

56. Miguel Alejandro Flores Matus 001-030397-0031A

57. Hilfrem René Saborío Rocha 001-110400-1039W

58. Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez 441-160272-0008K

59. Sadiel Antonio Eugarrios Cano 443-121287-0003P

60. José Luís Díaz Cruz 441-280489-0013M

61. Sergio José Cárdenas Flores 441-020190-0000R

62. Melkin Antonio Centeno Sequeira 448-171099-1000S

63. Raúl Antonio Vega González 441-030695-0008H

64. Darvin Esteyling Leyva Mendoza 448-080203-1001T

65. Adolfo Román García Ramírez 001-300867-0008E

66. Mario José Sánchez Vega 001-160489-0048W

67. Carlos Alberto Lam Rodríguez 001-290874-0027K

68. Fredys Antonio Laguna Serrado 124-140286-0000H

69. José David Gallo Torrez 287-010149-0004N

70. Allan Sebastián Bermúdez Corea 042-021169-0006N

71. Sandra del Carmen Acevedo Díaz 042-240766-0004Y

72. Karla Patricia Vega Canales 047-110478-0000T

73. José Noel Talavera Arauz 161-020566-0004H

74. Nicolás Palacios Ortiz 281-311053-0012U

75. Danilo Adolfo Dumas Blanco 202-260374-0000M

76. Nora Indiana Cuevas Abaunza 003-020683-0001V

77. Arnulfo José Somarriba Aguilar 001-241276-0030S

78. Freddy Martín Porras García 041-151071-0006G

79. José Javier Álvarez Arguello 281-131261-0000M

80. Benito Enrique Martínez 001-020458-0050M

81. Javiera Auxiliadora Jiménez Ortega 201-070596-0003A

82. Guisella Elizaxbeth Ortega Cerón 001-190886-0056E

83. Heydi Walkiria Ortega 001-110995-0034V

84. Francisco Hernaldo Vásquez Delgado 201-271252-0004E

85. Oscar René Antonio Vargas Escobar 001-101146-0041F

86. Maybel Marginny Aguilar Mojica 004-231185-0001F

87. Moisés Abraham Astorga Sáenz 001-281182-0063X

88. María José Camacho Chévez 561-160970-0002W

89. Hans Camacho Chévez 563-110376-0000W

90. Manuel Antonio Obando Cortedano 441-030595-0014H

91. Wilberto Artola Mejía 441-050579-0007R

92. Martha del Socorro Ubilla 001-250163-0005R

93. Thelma Estela Vanegas García 001-150975-0114A

94. Javier Enrique Espinoza Rodríguez 081-240169-0007A

95. José Ricardo Muñoz López 001-090496-0009B

96. Donald Margarito Alvarenga Mendoza 084-100665-0000T

97. Esterlin Soriano Gonzalez 091-180271-0002B

98. Francisco José López González 042-290973-0001G

99. Abel Daniel Brenes Sánchez 401-110165-0010M

100. Santos Camilo Bellorin Lira 162-180665-0002U

101. Alexis Peralta Espinoza 163-300973-0002P

102. Nidia Lorena Barbosa Castillo 402-110955-0002C

103. María José Aragón Abarca 521-090185-0000A

104. Moisés David Salinas Paz 001-131087-0031W

105. Rubén Araldo Manzanarez Mena 526-050591-0000W

106. Armando Robles Alanís 524-290572-0000S

107. Dominga de la Cruz Morales Jiménez 524-030566-0001U

108. Isaac Isaías Martínez Rivas 521-281084-0003J

109. María José Martínez Salas 521-060480-0000Q

110. Esteban Paniagua Espinoza 521-261259-0000A

111. Luis Ernaldo Obando Granja 521-270182-0001G

112. Franklin José Quintero Armas 081-090292-0008A

113. Michael David Caballero Ayala 001-220491-0016P

114. Edgar Antonio Ayala Valle 001-290987-0026U

115. Ángel de Jesús Sequeira Zamora 001-280601-1024A

116. José Gadiel Sequeira Zamora 001-250292-0047L

117. José Ángel González Escobar 401-180689-0007B

118. Jaime de Jesús Romero Carrión 001-311091-0031P

119. Marvin Antonio Rodríguez López 401-150667-0005M

120. Denis Ramón Chavarría Zapata 281-221084-0014J

121. Max Alfredo Silva Rivas 001-121092-0046J

122. Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez 401-030279-0013D

123. Marlon Antonio Narváez Franklin 001-041090-0006J

124. Edwin Antonio Hernández Figueroa 281-270586-0001M

125. Bryan Kessler Alemán 001-160991-0051W

126. Óscar Enrrique Amador Acuña 404-100580-0000V

127. Yorlin Efraín Robles Carballo 404-040200-1000K

128. Augusto Ezequiel Calero Lazo 526-100494-1000W

129. Jader Modesto Téllez 122-270493-0004F

130. Juan Agustín Barrilla Chavarría Asiento ID 12571499 Persona ID 4510852

131. Julio César Pineda Isaguirre 616-310187-0002R

132. Pablo Emilio Téllez 122-250172-0000R

133. Danny Ángeles García González 401-040588-0007U

134. Nilson José Membreño 081-140991-0016V

135. Osman Marcell Aguilar Rodríguez 048-291081-0000X

136. Bernardo José Ramos Galo 001-231154-0015M

137. Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo 001-120462-0045G

138. Denis Antonio García Jirón 001-241288-0027Y

139. Francisco Xavier Pineda Guatemala 001-120385-0044Y

140. Kevin Antonio Zamora Delgado y/o Zamora Delgado 287-170301-1000E

141. Kaled Antonio Toruño Maradiaga 287-010479-0005V

142. Luis Carlos Valle Tinoco 001-210787-0014B

143. Michael Rodrigo Samorio Anderson 001-240583-0004F

144. Pedro Joaquín Rodríguez Mendoza 001-220283-0031L

145. Marvin Antonio Castellón Ubilla 001-101101-1027W

146. Richard Alexanders Saavedra Cedeño 001-110187-0050E

147. Gabriel Eliseo Sequeira García 001-020898-0011D

148. Ángel Sebastián Martínez Arana 001-270797-0012H

149. Richard De Jesús Martínez Arana Persona ID 17161900

150. Adrián Alexander Arana y/o Adrián Alexander Martínez Arana Persona ID 12421165

151. Brayan Vladimir Cornejo Rivas 001-291097-0022S

152. Marvin Samir López Ñamendy 401-151194-0000S

153. Norlan José Cárdenas Ortiz 401-101287-0004F

154. Jean Carlos Ríos López 001-090497-0033W

155. Maycol Antonio Arce 003-010291-1000K

156. Wilbere Antonio Prado Gutiérrez 001-170585-0036P

157. Juan Aníbal Zeledón Rodríguez 241-021284-0011E

158. Sergio José Beteta Carrillo 001-241290-0030R

159. Rodolfo Alexander Zamora Sandoval 001-221099-1003H

160. Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado 401-151066-0006U

161. Eduardo José Morales Gadea 201-090978-0002C

162. Wilbert Alberto Pérez 001-150478-0015T

163. Carlos Alberto Bonilla López 001-161189-0012D

164. Hader Humberto González Zeledón 401-170490-0004C

165. Cristian David Meneses Machado 001-030192-0061W

166. Edwar Enrique Lacayo Rodríguez 401-120374-0003V

167. John Christopher Cerna Zúñiga 441-230795-0009J

168. José Santo Sánchez Rodríguez 401-070580-0007U

169. Kevin Roberto Solís 042-270798-1000P

170. Néstor Eduardo Montealto Núñez 001-270192-0049L

171. Uriel José Pérez 401-110290-0001X

172. Víctor Manuel Soza Herrera 441-030562-1000J

173. Marlon Gerardo Sáenz Cruz (Chino Enoc) 163-111160-0001F

174. Víctor Manuel Díaz Pérez 001-280293-0060B

175. Gustavo Adolfo Mendoza Beteta 001-120484-1000A

176. William Antonio Caldera Navarrete 401-031080-0003P

177. Ernesto Antonio Ramírez García 041-271181-0004H

178. Jorge Junior Marenco Rojas 001-271299-1059S

179. Jairo Lenin Centeno Ríos 281-270688-0009R

180. Steven Moisés Mendoza 401-180901-1002F

181. Wilmer Alfredo Mendoza Espinoza 121-230390-0001L

182. María Esperanza Sánchez García 441-110868-0005G

183. Karla Vanessa Escobar Maldonado 401-041179-0011M

184. Julia Cristina Hernández Arévalo 401-120788-0002U

185. Fredy Adán Valdivia Quintero 248-161190-1000S

186. Antonio Zelaya Sevilla 246-101281-0003R

187. Santos Isabel Pérez Valdivia 246-211176-0001J

188. Emiliano Zeledón Valdivia 246-210579-0000C

189. Jerling Uriel Cruz Ortiz Persona ID 14021340

190. José Alcides Zeledón Úbeda 241-130364-0006X

191. Jorge Adolfo García Arancibia 445-061170-0000T

192. Yader Antonio Polanco Cisneros 445-270775-0000L

193. Oliver José Montenegro Muñoz 492-151296-0001W

194. Leyving Eliezer Chavarría 610-070888-0002A

195. Luis Enrique Meza Lagos 241-210783-0004L

196. Walter Antonio Montenegro Rivera 247-070989-0004Q

197. Moisés Alfredo Leiva Chavarría 441-190497-0002M

198. Edilio Jordani García y/o García Cárdenas Persona ID 6926036

199. Dorling Antonio Montenegro Muñoz 492-151198-1000Q

200. Jeziel David Chavarría Úbeda 241-160998-1001Q

201. Freddy Nolasco Zeledón Castillo 241-010272-0015G

202. Samuel Enrique González 401-200364-0008X

203. Mauricio Javier Valencia 401-230979-0010P

204. Gerardo Antonio Mejía Montoya 401-180867-0001C

205. Dennis Javier Palacios Hernández 401-100987-0011T

206. Ezequiel de Jesús González Alvarado 401-310399-1004P

207. Gabriel Renán Ramírez Somarriba 401-161180-0010G

208. Jonny Alonso Castro Hernández 041-030487-0007F

209. Kennis José Vargas Gutiérrez 001-310582-0039P

210. Lesther José Selva 041-221281-0002B

211. Baltazar Dávila Sobalvarro 165-010157-0002V

212. Lázaro Ernesto Rivas Pérez 001-250181-1000A

213. Carlos Antonio López Avendaño 281-200192-0020J

214. Osmar Ramón Vindell López 287-110984-0001T

215. Óscar Enmanuel Centeno Altamirano 281-231292-0002S

216. Rogelio Francisco Cruz Calderón No se registra ningún dato de inscripción

217. Roberto Emilio Larios Meléndez 086-291258-0003A

218. Humberto Alejandro Pérez Largaespada 001-040561-0001D

219. Carlos Raúl Valle Guerrero 001-260358-0029K

220. Gloria María Cajina Machado 001-100878-0051X

221. Raúl Oporta León Cédula 121-100863-0000L

222. Orlando Arturo Campos Correa Cédula 121-270152-00007U