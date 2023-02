Presos políticos desterrados dicen “siempre seremos nicaragüenses”

Algunos de los presos políticos desterrados por Daniel Ortega y Rosario Murillo, están felices por su libertad, aunque les duele haber perdido sus derechos como ciudadanos, sin embargo, aseguran que nunca dejarán de ser nicaragüenses

Entre risas de felicidad, vivas a Nicaragua y palabras de agradecimiento, algunos de los 222 presos políticos que llegaron desterrados a Washington compartieron su sentir y a pesar de estar desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dicen que siempre serán nicaragüenses.

Justo el día que cumplió 20 meses en la cárcel, el ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro fue sacado de su celda y compartió que no tenía la mínima idea de porqué, pero ya estando en el avión, junto a los demás presos políticos desterrados, cantaron el himno nacional en varias ocasiones.

“Estábamos en las rejas de máxima seguridad, en una cárcel de máxima seguridad, con condiciones muy deplorables. Todos fuimos víctimas de una enorme injusticia, totalmente incomunicados y con muy poca información del exterior, sin embargo, pues aquí estamos con la frente en alto”, señaló.

Asimismo, dijo que “no fuimos avisado de que habíamos salido libre sino que nos dimos cuenta al momento de que nos dieron nuestra ropa en la noche y no llevaron a otra celda, nos montaron en unos buses y no sabíamos a dónde íbamos y lo que conocen Managua saben que la cárcel modelo está muy cerca del aeropuerto pero el bus dobló a la derecha y vimos que nos llevaban al aeropuerto”, prosiguió.

Chamorro dijo que en el avión iban presos de todos los rincones del país y que fueron funcionarios de la embajada americana quienes les comunicaron que iban a Estados Unidos.

“Al momento de montarnos en el avión cantamos el himno nacional varias veces”, señaló.

Por su parte, Félix Maradiaga dijo que “en ningún momento nos hemos sentido solos, a veces cuando en la oscuridad de una celda que es insoportable para el alma uno siente que hay un rayo de luz que entra por la rendija más inimaginable y ese rayo de luz es el amor inmenso de toda Nicaragua».

Asimismo, al igual que los demás presos políticos, señaló que se enteraron posteriormente de que venían desterrados, pero asegura que “la patria se lleva en el corazón, aunque nos hayan querido desterrar, Nicaragua se lleva en la sangre ¡Vamos a ser nicaragüenses siempre!”.

Agradecimientos

Además, Maradiaga agradeció a todas las personas que nunca dejaron de pedir la libertad de los presos políticos.

El líder estudiantil Lesther Alemán fue uno de los más eufóricos y expresó en grande su alegría por haber alcanzado la libertad, también fue recibido y llamado el niño de Washington y con su potente voz gritó: ¡Viva Nicaragua!.

Por su parte, el cronista deportivo Miguel Mendoza dijo que ellos no tenían ni idea de lo que iba a suceder con su destino, porque no les informaron nada.

“Nosotros no teníamos ni idea, a las 12 de la noche, no nos dieron ningún tipo de información de que íbamos a estar ahora en Washington. Vi que algo raro pasaba. Estuve 600 días ahí y hay tanta gente a la que agradecerle, lo que está pasando con nosotros. Ahí venía gente con tres año y medio presos en cárceles de máxima seguridad y veía lo que me tocó era menos”, señaló.

Obviamente, en este momento de felicidad y de reencuentro con sus familias, ellos no estaban pensando en el futuro, pero sí hay muchos cuyas familias quedaron en Nicaragua, lo que supone para ellos una preocupación.