Excarcelados políticos: “Nos dijeron que nos iban a deportar a Rusia para que nos mataran”

Los excarcelados políticos expresaron que cuando eran llevados al aeropuerto fueron torturados de forma psicológica al decirles que los deportarían a países que en la actualidad se encuentran en guerra

El excarcelado político y desterrado a Estados Unidos, Uriel José Pérez, aseguró al medio la Voz de América en Washington se siente feliz porque antes del 9 de febrero se encontraba en la 300, considerada la celda de máxima seguridad del Sistema penitenciario “La Modelo” de Nicaragua.

“Yo soy hipertenso y diabético y el gobierno me asesinó a mi madre, luego de ese asesinato mi estado de salud fue empeorando y a ellos no les importó”, expresó Pérez. “Ahí donde estábamos no podíamos decir nada porque tomaban represalias en contra de nosotros”, agregó.

Según Pérez fue encarcelado por el régimen de Daniel Ortega por protestar y exigir libertad en Nicaragua.

Asimismo, Yader Téllez dijo emocionado que al estar en libertad le hace feliz porque por casi tres años fue prisionero. “La verdad no sabíamos que nos iban a sacar, no sabíamos nada porque eso comenzó como a las 9:00 de la noche cuando llegaron a nuestras celdas a decirnos que íbamos trasladado, sin decirnos nada más”, dijo.

Téllez añadió que los transportaron en buses “donde nos daban psicología que íbamos a ser deportados de nuestro país y que nos iban a mandar para Rusia y países que están en guerra, decían que nos iban a mandar a que nos mataran”, recordó este método de tortura.

También el opositor Kevin Zamora Delgado forma parte de los 222 excarcelados políticos de Nicaragua que estuvieron detenidos y fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Mis compañeros y mi persona recibimos la noticia del destierro con mucha honra porque no fuimos desterrados porque hayamos cometido algún delito a nuestra patria”, dijo Zamora.

Kevin Zamora permaneció en la cárcel Modelo por tres años y cinco meses. “El Gobierno de Nicaragua no quería tenernos allá porque fuimos y somos la reserva moral de nuestro pueblo”, afirmó.

Por su parte, Augusto Ezequiel Calero Lazo, quien también es parte de este grupo de excarcelados, refirió que no pensaba salir tan temprano de la cárcel de Nicaragua. “Primero me sentí triste al llegar al aeropuerto por dejar mi país y mi familia, pero al llegar aquí me siento feliz por estar en libertad”.

“Encontré a Dios”

La excarcelada política Eveling Pinto manifestó que pudo reflexionar y crecer como ser humano durante el tiempo que estuvo en la cárcel. “Crecí mucho espiritualmente, me encontré con Dios, le pedí perdón por haberme alejado. La verdad que en estos momentos difíciles de cárcel y enfermedades es cuando más buscamos a Dios, pero fue él quien me encontró primero”, dijo.

Del mismo modo, el exprisionero político, Irvin Larios aseguró que estaba alegre por estar en libertad después de 527 días de estar prisionero, pero triste porque el país no vive en democracia y porque el Gobierno de Ortega se empeñó en despojarlo de su nacionalidad.