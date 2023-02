Organismos defensores de DDHH rechazan condena impuesta a Monseñor Álvarez

El Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí también fue obligado por el magistrado a pagar una multa de 58 mil córdobas

Organismos defensores de derechos humanos rechazaron la condena impuesta a Monseñor Rolando Álvarez, quién fue condenado este viernes a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendido sus derechos ciudadanos de por vida.

Monseñor Rolando Álvarez, quien ha sido un obispo crítico a la dictadura de Daniel Ortega y defensor de los derechos de los nicaragüenses fue condenado por los puestos delitos de menoscabo a la integridad nacional; propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación; obstrucción de funciones agravadas, desobediencia y desacato a la autoridad, un día después que se negó a ser desterrado de Nicaragua.

En la sentencia dictada por la jueza del juzgado segundo distrito penal de juicio de Managua, Nidia Camila Tardencilla, pero leída por el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua le impusieron una multa de 58 mil córdobas.

“El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudia la condena a 26 años y cuatro meses contra monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa, por ser arbitraria e inconstitucional a través de un proceso judicial oculto, desconocido y nulo”, escribió el organismo defensor de derechos humanos en un comunicado.

Álvarez fue condenado sin recibir el debido proceso judicial, el cual estaba programado para este próximo 15 de febrero.

“La atrocidad jurídica pretenden disfrazarla de legalidad a través del Tribunal de Apelaciones de Managua que sirvió una vez más de instrumento del régimen Ortega Murillo. En ese sentido el día de hoy recibimos denuncia de una persona convocada para ser testigo contra el obispo Álvarez en audiencia de juicio para el miércoles 15 de febrero a las 9:00 a.m. Entonces, ¿en qué momento y ante qué juez compareció monseñor Álvarez? ¿Por qué la juez de la causa no leyó la supuesta sentencia?”, cuestionó el Colectivo.

“Otra aberración jurídica”

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), también cuestionó la sentencia en contra de Monseñor Rolando Álvarez, alegando que la juez Nadia Camila Tardencilla no ha sido facultada para despojar a Monseñor Rolando Álvarez de la nacionalidad nicaragüense.

“El juez que juzga es quien debe dictar la sentencia y comunicar, ¿Por qué la hizo pública el magistrado Rotschuht? ¿Se está arrojando funciones que no le corresponden? Otra aberración jurídica que está cometiendo el régimen es la suspensión de la nacionalidad a Monseñor Álvarez, están aplicando una reforma constitucional que no está vigente”, denunció el Cenidh.

Agregan “La reforma del arto. 21 de la Constitución que aprobó en la presente legislatura la Asamblea Nacional no se puede aplicar, porque para que entre en vigencia dicha reforma tiene que ser aprobada en una segunda legislatura que inicia hasta el 9 de enero de 2024, mientras tanto no existe esa reforma, el arto. 21 de la Cn. sigue vigente. Además, el arto. 20 de la Constitución contiene un imperativo legal que no puede ser alterado: "Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad", por lo tanto, esta pretendida reforma siempre será inconstitucional y como tal debe ser recurrida en su oportunidad”.

Yader Morazán, ex funcionario del Poder Judicial, también reprochó la sentencia en contra del purpurado.

“La Jueza Nadia Tardencilla no tiene facultades para arrebatarle la nacionalidad a Mons. Rolando Álvarez. Ni la "reforma" Constitucional que "discutieron" ayer ha entrado en vigencia, y de hacerlo después de la 2da legislatura, deberá regir para el futuro, y no para hechos del pasado”, escribió en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el jurista, “tampoco la Ley de Soberanía, y Autodeterminación dispone algo semejante. "La Jueza", sólo puede imponer las sanciones que establece el Código Penal que no ha sido reformado. ¡Sospecho que esta arbitrariedad busca un "sustento legal" para expulsarlo del país a la fuerza!”, valoró.

En cambio, la abogada Yonarqui Martínez, defensora de Derechos Humanos, dijo que “Monseñor Rolando Álvarez no tiene sentencia firme y aunque la tuviese. Me explican señores Diputados cómo hicieron para darles facultades a un Juez, magistrado para semerenda barbaridad Jurídica. Señor Juez mañana no me salga con excusas y llantos ridículo”, escribió la abogada.

“Les duele el valor y coraje”

Por su parte, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, también cuestionó la sentencia impuesta a Monseñor Rolando Álvarez, afirmando que al régimen le duele la valentía del purpurado.

“Al régimen Ortega Murillo le duele el valor y coraje de Monseñor Álvarez y luego de insultar ayer por negarse a abandonar Nicaragua ordenó hoy la imposición de una condena a 26 años de prisión", escribió la ex mandataria en su cuenta de Twitter.

Laura Chinchilla ha sido una de las voces críticas en el exterior en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Irracional”

Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, reprochó la condena impuesta a su hermano en la fe, Monseñor Rolando Álvarez.

“Irracional y desenfrenado el odio de la dictadura de Nicaragua contra Mons. Rolando Álvarez. Se ensañan vengativos contra él. No han resistido su altura moral y su coherencia profética. Rolando será libre, Dios no lo abandonará. Ellos se hunden cada día en su miedo y su maldad”, escribió en su cuenta de Twitter.

El Obispo Auxiliar de Managua ha sido uno de los obispos más han condenado las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y además han defendido a la Iglesia de los constantes ataques de la dictadura de Daniel Ortega.