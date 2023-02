Su familia solicitó su partida de nacimiento y le dijeron que no existe. Max Jerez dice que no haber visto a su mamá antes de morir es lo más duro de su vida, mientras José Santos pide ayuda para dos reos que quedaron en “La Modelo”

El expreso político Yubrank Suazo se encuentra en Washington, desde donde volará a Miami, no pudo evitar llorar al hablar del destierro al que los está condenando Daniel Ortega, pues su familia ya confirmó que su nombre fue borrado del Registro Civil.

“Doy gracias a Dios porque ya pasamos ese proceso duro. Tengo muchas emociones, es triste dejar mi familia, mi entorno, mis amigos, dejar mi tierra, pero es la voluntad de Dios. Nos toca esforzarnos, continuar el trabajo, muchos son los retos mayor debe ser el compromiso de cada uno de nosotros y no perder la esperanza de que pronto Nicaragua y que nosotros los nicaragüenses vamos a regresar a nuestra tierra”, dijo Suazo a 100% Noticias.

Asimismo, Suazo compartió que su familia intentó obtener su partida de nacimiento y efectivamente su nombre ya no está inscrito.

“Mi familia quiso solicitar una partida de nacimiento y le dijeron que yo ya no existo. El régimen me obligó, pero quedaron allá mis primeras llantos, mi ombligo quedó allá, el panazo de agua que me echaran cuando me bautizaron allá, las primeras patadas cuando aprendí a bailar marimba, allá quedan los recuerdos, los amigos, mi familia, mi sangre allá está, allá está mi corazón y continúo siendo nicaragüense”, insiste.

Suazo contó que al abordar el avión cantaron el Himno Nacional “hubo un estallido de viva Nicaragua, pero está el dolor de dejar la patria como gesto de resistencia y de amor a la patria, pues aunque Ortega diga lo que diga, jamás nos va a hacer olvidar el amor, nuestra identidad, nuestras raíces”.

Negaron derecho de ver a su madre antes de morir

Max Jerez vivió los últimos 19 meses de su vida como preso político de Daniel Ortega. Estuvo sometido a grandes castigos, pero lo más duro para él y el motivo de su llanto es que no pudo ver a su madre antes de morir e incluso se enteró de su fallecimiento hasta un mes después.

Jerez agradeció la solidaridad de los nicaragüenses que siempre estuvieron pendientes de los presos políticos y asegura que la liberación, que en realidad es un destierro, es un momento de sentimientos encontrados, sobre todo para él, que salió y no pudo ser recibido por su mamá.

“El enterarme del fallecimiento de mi mamá en octubre del 2021 fue uno de los momentos más difíciles, más duros, no solo mi encarcelamiento, sino también de toda mi vida, porque no solamente no le pude acompañar en el momento de su enfermedad, de su fallecimiento, sino que hasta después, cuando se aprobó una visita familiar, me enteré y mi familia me había dicho que mi mamá había hablado mucho, que había alzado su voz por mí”, refirió sin poder evitar la conmoción y el llanto.

Él recibió una carta de su mamá y asegura que fue una mala señal pues luego le confirmaron su deceso.

“Fue muy difícil para mí, porque también estaba en una celda de aislamiento con Róger Reyes, en ese momento una celda de castigo y eso fue muy difícil, pero también agradezco a mi compañero, porque me apoyó en ese momento. Espero realmente, cómo le decía mi mamá antes de que me detuvieran, que todo iba a cambiar y que esto iba a valer la pena y eso lo sigo sosteniendo”, afirmó Jerez.

Finalmente, asegura que la noticia de que les han cancelado la nacionalidad la toma con mucha serenidad, porque “además de ser una acción arbitraria yo tengo la confianza de que pronto volveremos a estar en nuestro país y que pronto recuperaremos todos nuestros derechos. La dictadura dijo que esto es un despojo perpetuo de nuestros derechos ciudadanos y lo que yo creo y estoy seguro es que no hay, no habrá una dictadura perpetua en Nicaragua”.

Santos pensó que no iba a sobrevivir

Oriundo de Masaya, el excarcelado y desterrado José Santos asegura que la prisión a la que fue sometido por el régimen Ortega Murillo “fue algo tan duro que no creí que iba a sobrevivir, pero por la gracia de nuestro Dios sobrevivimos a esa terrible pesadilla y hoy hemos despertado en el país de las libertades. Doy muchas gracias al Señor y a todas las personas que estuvieron muy pendiente de lo que nosotros estábamos viviendo en las cárceles y en todo Nicaragua”.

Para Santos es increíble el hecho de que el miércoles se acostó en un camarote de concreto, casi desnudo por el calor y al siguiente día amaneció rumbo a un hotel en Estados Unidos.

“Parece que es un sueño a veces cuando me duermo parece que me voy a despertar camino a la celda, pero gracias a Dios que es la realidad que estamos viviendo hoy, muy agradecido con este país y con el Señor que nos han dado esta oportunidad, la libertad”, apuntó.

Santos es un artista y con el apoyo de presos comunes en La Modelo lograba pintar e incluso esculpir, a pesar de que tenía muy poca luz en su celda. Hoy que está en libertad quiso pedir ayuda para dos presos políticos en particular.

“Quisiera seguir pidiendo por los que se quedan y los que están en la 300, de máxima seguridad, los del 19 de julio, por todos ellos, pero especialmente por Jaime Navarrete y por Marvin ‘El Cachorro’. A Marvin hace aproximadamente un mes o mes y medio le dieron una golpiza que casi se desmaya. Lo engrilletaron con las manos hacia atrás y los pies hacia atrás hasta que casi lo desmayaron. Yo pido por él, está viviendo un estado lamentable”, resaltó.