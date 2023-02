Excarcelados desterrados y borrados del Registro Civil aceptarán nacionalidad española, cónsul explica procedimiento

El cónsul español explicó que los nicaragüenses desterrados podrán solicitar la ciudadanía española en cualquier consulado de España en Estados Unidos.

Agustín Rebollo, encargado del consulado de España en Washington, indicó que el trámite para obtener la nacionalidad española por circunstancias excepcionales, en el caso de los 222 presos políticos apátridas desterrados por Daniel Ortega es muy sencillo y que no hace falta viajar a España para realizarlo.

Rebollo dijo que están habilitados los correos electrónicos para responder cualquier pregunta y aseguró que “el trámite para obtener la nacionalidad española por circunstancias excepcionales, en realidad no hace falta tanto, aunque hay algunos documentos necesarios”.

Indicó que lo primero es realizar la solicitud y para ello llevaron hojas informativas con los contactos del consulado, así como la dirección electrónica de donde pueden obtener también estos documentos.

“Se trata de llenar este formulario con lo básico, es un formulario que está pensado para este caso, se trata de las razones de solicitud, la fecha de nacimiento y firmar que están solicitando la nacionalidad. El sistema pide presentar la partida de nacimiento, en este caso bastaría con una fotocopia, no hace falta apostillar, pero incluso si no la tienen nos basta con un pasaporte, es suficiente una copia del pasaporte, no hace falta nada más complicado que eso, nos ha indicado el departamento de Estado que todos tienen pasaporte”.

El consulado español en Virginia abrió sus oficinas este fin de semana para el trámite y sus funcionarios llegarán al hotel donde estarán hasta mañana los desterrados para ayudarles con la solicitud de ciudadanía.

“En términos generales, la solicitud se tiene que presentar en el consulado de dónde se encuentra la persona solicitante, eso quiere decir que en realidad no hace falta que estén ustedes aquí en Washington, pueden hacer la solicitud desde cualquier parte de Estados Unidos. Si hay gente que se ha ido para Miami, porque tienen familia allá, no hay ningún problema, puede hacer su solicitud desde ahí”, señaló Rebollo.

En cuanto al tiempo que durará el trámite dijo que lo harán con la máxima celeridad y que no va a ser algo difícil en cuanto tengan la documentación necesaria.

“Ortega no nos dejará sin patria”

La ex presa política y ahora desterrada Ana Margarita Vijil está pensando en aceptar la ciudadanía española, pero señaló que Daniel Ortega nunca podrá lograr que dejen de ser nicaragüenses, en alusión a las 222 personas a las que les quitó la ciudadanía.

“Hasta el día de ayer Ortega había querido dejarnos sin patria, pero no lo va a poder hacer, nosotros siempre vamos a ser nicaragüenses, aunque él comenzó a borrar nuestros registros del estado civil de las personas porque quiere que dejemos de existir, eso tampoco lo va a lograr”, insistió.

Asimismo, dijo que aunque en efecto esto tiene repercusiones legales “para nosotros y para nuestros descendientes, porque qué va a decir la partida nacimiento de un hijo o una hija de uno de las más de 200 personas que están aquí, que va a decir en el lugar de padre que va a decir el lugar de madre, que se van a tener que cambiar los apellidos. Qué va a pasar con todo nuestro récord, eso es lo que ellos quieren”, apuntó.

Además, dijo que esto solo demuestra ciertamente que Daniel Ortega está “sumamente herido por el triunfo del pueblo nicaragüense de haber logrado nuestra libertad”.

También dijo que tiene muchísimo más valor el ofrecimiento del gobierno español que “nos ha dicho que en este momento que no quieren dejar sin patria. Ellos están dispuestos a darnos un pasaporte, una identificación para existir, fíjate que yo el día de ayer te había dicho que no lo iba a hacer y ahora te estoy diciendo que lo estoy pensando”.

Para ella esta es una oportunidad importantísima, pero es también una respuesta de la comunidad internacional “a los intentos completamente desquiciados de Daniel Ortega de querer eliminarnos legalmente”.

Genocidio, dice Dora María Téllez

Por su parte, la exguerrillera sandinista y ahora desterrada por Daniel Ortega, Dora María Téllez, señaló que la Constitución prohíbe desterrar a nacionales, nacidos en Nicaragua.

Asimismo, apunta que no se puede hacer ninguna reforma la Constitución sin dos legislaturas, por lo tanto no se consigue en dos horas y en cuanto a mandar a borrar del registro civil de las personas “es un crimen legal, un asesinato legal, al tratar de desaparecer a alguien constituye un asesinato legal y cuando se hace a un grupo grande cómo se pretende con los presos políticos y presas políticas que fuimos obligados al exilio forzado que somos 222 es un genocidio”.

También señala que si bien no los desapareció físicamente sí los asesinó legalmente y les provoca problemas incluso a la descendencia de todos, también afirma que “ borrar los registros en el estado civil de las personas es un delito gravísimo que ellos están cometiendo como todos los que cometen contra los ciudadanos nicaragüense”.

Finalmente, agradeció el ofrecimiento del gobierno español al poner a disposición la ciudadanía española, pero recalcó que “somos nacionales y no me lo puede quitar ni Daniel Ortega, ni Rosario Murillo”.