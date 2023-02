Uno de los jóvenes que fue capturado por el ejército cuando iba hacia Costa Rica en busca de trabajo, fue torturado mientras permanecía con los ojos vendados. Luego la policía le arrancó las uñas y sufrió golpizas que lo hicieron perder un diente

Cristian Meneses, conocido como comandante Chino Wang, decidió emigrar a Costa Rica en busca de trabajo y fue capturado por miembros del Ejército de Nicaragua, lo torturaron y luego lo entregaron a la policía que lo sometió a fuertes golpizas.

“Andábamos en busca de trabajo y nos agarró el ejército, recibimos fuerte agresión física. Luego fuimos trasladados a un lugar que le dicen la zona del Castillo en donde llegó la seguridad nacional y luego de ese proceso en el envío hacia El Chipote fuimos brutalmente golpeados. Cuando llegamos realmente sentimos la muerte en vivo y luego nos sentenciaron a 92 años de prisión”, dice el Chino Wang.

Asegura que no cometió ninguno de los delitos que le imputaron y reciente el hecho de que sus familias no pudieron llegar a verlos.

“En el sistema penitenciario de máxima seguridad en donde muchos hermanos que estaban ahí han sufrido y siguen sufriendo fuertes golpizas, la agresión verbal, mental".

En cuanto a sus torturadores, dijo: “del Ejército no pude ver bien, porque nos mantuvieron con los ojos vendados, pero ya en el sistema penitenciario de máxima seguridad, el director Roberto Guevara era el que daba las órdenes por todas estas agresiones que hemos recibido nosotros”.

Agrega “Cuando me capturó el Ejército llegó la policía y me dijeron aquí está el chinito Wang y procedieron a torturar, a Jadel González, hermano de lucha, lo hincaron con unos punzantes que andaban, en una de esas solo sentimos dónde nos metieron lo que pensamos que fue una tenaza y me arrancaron la uña, me tiraron al piso y se me bajó hasta la presión, era la uña del dedo gordo del pie derecho”, recalcó.

Y por si esto fuera poco, hasta azuzaron a unos perros para que los atacaran, “pero gracias a Dios no nos mordieron”.

También pidió ayuda para obtener información de Armando Jesús López Machado, quien tratando de llegar a EEUU fue capturado en México y pide que no lo regresen a Nicaragua porque corre peligro.

Yoel Sandino: “me hacían interrogatorios absurdos”

Yoel Sandino, ahora desterrado de Nicaragua, confió a 100% Noticias que ser preso político fue un proceso muy difícil, porque le quitaron “me arrebataron todo, me separaron de mi familia y me condenaron a 11 años y medio de cárcel solo por hacer uso de un derecho humano básico cómo es la libertad de expresión”.

Sandino manejaba las redes sociales de Mente Libre y asegura que en los interrogatorios “ellos me preguntaban pura locura una locura, cosas tan irreverentes cómo cuánto dinero me había pagado la embajada estadounidense para criticarlos a ellos, quién me financia y con quienes trabajaba yo, cuánto dinero había lavado y cosas tan estúpidas como esas, que realmente no era un interrogatorio serio bajo un marco jurídico serio, yo lo miré todo eso como un circo legal y una aberración jurídica”.

Sandino dijo que tiene la intención de seguir promoviendo de manera sensata y razonable los derechos humanos y la democracia, “que son tan importantes para todo país, principalmente para un país sumido en una dictadura como Nicaragua”.

Asimismo, aún no está seguro de retomar las redes sociales que manejaba.

Por otro lado, espera regular su situación legal para poder reencontrarse con su mamá que vive en España.

“Al pueblo de Nicaragua que no se aflija. La dictadura nos sacó, nos expulsó y no lo no lo hizo porque están más fuertes que nunca, lo hicieron precisamente por todo lo contrario, están más presionados y están más débiles que nunca, ya no aguantan la presión internacional, la situación económica precaria del país y sobre todo no aguantan ni el mismo descontento dentro de sus propias filas”, concluyó.

El hombre del sonido espera el día de la gran marcha

Javier Espinoza encabezaba las marchas azul y blanco del 2018, con su camión en el que llevaba un equipo de sonido que le ponía ritmo y aliento a las manifestaciones. Ese fue el gran delito que lo convirtió en objetivo de la policía, que lo capturó 4 veces. La última fue en enero de 2023 y esta vez lo condenaron, pero alcanzó en el “paquete” de desterrados.

Este hombre está ahora en Estados Unidos y asegura que se siente feliz porque está libre, pero experimenta “el dolor en el alma de haber salido de mi patria, de dejar a mi familia, mi país y mis amigos”.

Él nunca quiso salir de Nicaragua, por eso había tenido que inventarse un trabajo, pues ya no le dejaban ganarse la vida con animación de eventos.

“La última vez me agarraron saliendo de la UCA y me amenazaron de que si me veían con audio me iban a quitar el vehículo y que posiblemente iba a caer preso. Le pregunté al guardia que qué iba a hacer para poder sobrevivir y dijo es sencillo, buscate un trabajo decente, porque vos estás apoyando a esos malditos criminales de los estudiantes”, apuntó.

En los interrogatorios preguntaron quiénes eran los azul y blanco de su barrio y les dijo que no. Finalmente les respondió que conocía a la familia de Alvarito Conrado y los funcionarios guardaron silencio.

Espinoza asegura que los desterrados van a volver y harán una gran marcha en la que él andará con su camioncito animando.

“Esa gran marcha viene y ahí vamos a andar nosotros, como en todas las marchas, vamos a ir comandando esa gran marcha impresionante, porque vamos a regresar y yo le pondría la marcha mata dictadura, esa sería la última marcha en contra de una dictadura en Nicaragua, porque estoy seguro que después de lo que sufrió este pueblo cualquier germen, por muy chiquito que sea o que se venga desarrollando en algún gobierno, posterior lo vamos a erradicar en el momento”, puntualizó.