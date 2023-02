Medardo Mairena: “Los campesinos no están solos, lucharemos para que pronto sean libres”

10:59 a.m.

El expreso político y líder campesino Medardo Mairena, quien estuvo 14 meses en celda de castigo, asegura que regresará a Nicaragua y afirma que Daniel Ortega está debilitado, por la pésima economía en la que está sumido el país

Su rostro se ve agotado, perdió mucho peso, pero su convicción permanece intacta. Medardo Mairena, líder campesino y uno de los dirigentes anti canal en Nicaragua, hoy se encuentra en Estados Unidos, país al que lo desterró el régimen de Daniel Ortega y desde donde asegura que seguirá luchando por la libertad de Nicaragua y de los campesinos.

Mairena estuvo detenido más de 19 meses, de ese tiempo, 14 meses permaneció en una celda de castigo en El Chipote, donde además del reducido espacio, tenía que soportar el hedor del orificio que habían diseñado para que realizara sus necesidades fisiológicas.

“Estar 14 meses en una celda de castigo aislado es duro, ni a un animal se le hace eso, yo cuido mis animales, nos trataron peor que eso, en esa celda donde del servicio higiénico sale el hedor cuando haces tus necesidades, eso es antigénico y me afectó mi salud, así que entré en huelga de hambre y fue así que pidiéndole a Dios me sacaron a una celda con poquito mejor de condiciones”, confiesa.

Mairena asegura que aunque físicamente no se ve tan fuerte como antes de ser apresado, “espiritualmente me siento muy fuerte” y afirma que seguirá luchando desde su trinchera por los campesinos.

Lea más: Ejército de Nicaragua torturó a presos políticos

“Me gustaría mandarles un fuerte abrazo a los campesinos y decirle que no están solos, que desde nuestra trinchera haremos todo lo posible para que muy pronto ellos puedan también disfrutar de esa libertad, porque los campesinos por muchos años hemos venido luchando por la reivindicación de nuestros derechos y hemos recibido represión, cárcel, tortura, derramamiento de sangre, porque algunos han dado la vida lamentablemente, esperemos que muy pronto se va a terminar”, asegura Medardo Mairena.

“Voy a regresar a mi país”

En cuanto al destierro, dijo que existe una Constitución Política que le da derechos y “que se haya cometido semejante barbaridad causa indignación, saber que te sacan de tu propio país, han pasado por encima la Constitución y de muchísimas cosas que nunca debieron haber pasado”.

“En realidad aunque Ortega haya tomado la decisión de desterrarnos, yo tengo la fe que muy pronto voy a regresar a mi país con la frente en alto, mientras ellos, que han cometido delitos de lesa humanidad, saben que las cosas se han venido acelerado de una manera que el futuro de su familia está en riesgo, pues cuando llevan a colapsar la economía de un país el futuro es incierto, de sus hijos, de sus nietos y qué mal porque no piensan ni siquiera su propia familia”, prosiguió.

Por otro lado, Medardo Mairena considera que a Daniel Ortega se le pusieron las cosas difíciles en Nicaragua, pues aunque se cree dueño y señor del país, “sabe perfectamente que al colapsar la economía varias empresas han tenido que cerrar, muchos productores han dejado de producir y al final sabe que está enfrentando una situación bien difícil, porque la canasta básica se ha disparado y ya no recibe los mismos ingresos que recibía antes, una empresa menos son menos impuestos que le llegan”.

“Por esa presión de la sociedad, aunque no quiera aceptarla, ha tenido que doblar su brazo, porque no le quedaba de otra, como decía el inicio, si nosotros nos hemos enfrentado a personas que están con un arma de guerra, que nos hagan humillado, pero aún así a nosotros no solo un documento identidad nos identifica como nicaragüense, porque lo traemos en la sangre y voy a regresar a mi país”, concluyó.

“Queremos darle gracias a Dios padre, a Dios hijo y a Dios Espíritu Santo y al pueblo por sus oraciones y a todos ustedes, por sus oraciones ya estamos aquí en otro país, pero con una parte de nuestro corazón allá”, dijo por su parte, Freddy Navas, también líder campesino.