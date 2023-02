Juan Lorenzo Holmann asegura que salió de la cárcel comprometido con la libertad de expresión

El gerente general de La Prensa agradeció a los que han mantenido a flote el diario, pese a estar en el exilio. Asimismo, asegura que está más comprometido a defender la libertad de expresión

Cuando lo llegaron a sacar de su celda, sin darle ninguna explicación, Juan Lorenzo Holmann, gerente general de La Prensa, pensó que lo llevaban para cambiarle sentencia o para la Modelo, sin embargo, iba rumbo a lo que él llama “libertad a medias”, pues asegura que no salió realmente por propia voluntad.

“Los oficiales que nos sacaron no sabían nada. Cuando llegamos al aeropuerto nos hicieron firmar un documento que tenían tres líneas básicamente en las que decían que nos desterraban, que yo aceptaba esa deportación y que todo era bajo las leyes vigente, entonces pregunté cuáles leyes vigentes y me preguntaron va a firmar o no, si no firma lo bajamos del bus. Yo era el primero en la fila, al primero que le preguntaron, y firmé, es un documento que firmé bajo presión, no fue a mi entera y total voluntad”, señaló.

Holmann está muy agradecido con el equipo periodístico de La Prensa, que ha sabido mantenerse a flote aún desde el exilio y aseguró: “Yo no soy La Prensa. La Prensa somos todos, somos todos los nicaragüenses que nos apoyan leyendo, comprando las suscripciones, La Prensa no somos individuos, es una institución que va a cumplir 97 años el 2 de marzo”.

Agradece solidaridad

Holman agradeció la solidaridad de Estados Unidos al acoger a los 222 desterrados y dijo que es “una generosidad nunca vista, haciendo una operación nunca vista en el mundo, para que los que estamos viniendo secuestrados de conciencia podamos rehacer nuestras vidas, por lo menos momentáneamente”.

También agradeció a España por ofrecerles la ciudadanía, “nos están abriendo los brazos y mostrándonos amor”.

Él aún no sabe qué hará con su vida, ni siquiera dónde va a vivir, pero sí asegura que: “voy a seguir luchando, vengo con una convicción más fuerte aún de la lucha y la defensa de la libertad de expresión”.