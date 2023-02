Exiliados y diáspora analizan en Costa Rica el despojo de la nacionalidad a opositores

Miembros del Mecanismo de Coordinación de Nicaragüenses Exiliados y Diáspora en Costa Rica analizaron las últimas acciones del régimen de Daniel Ortega, de desterrar y dejar apátridas a nicaragüenses opositores

Integrantes del Mecanismo de coordinación de nicaragüenses exiliados y diáspora en Costa Rica (MECONED-CR) sostuvieron un encuentro en el que analizaron las últimas acciones del régimen de Daniel Ortega, de desterrar y dejar apátridas a nicaragüenses opositores.

En el encuentro analizaron que “en menos de una semana la pareja de dictadores, utilizando el Ministerio de Gobernación y el Poder Judicial desterraron a “su gusto y antojo” a 316 nicaragüenses, 222 expresos políticos y 94 exiliados políticos, entre opositores, sacerdotes y periodistas a quienes les quitó la nacionalidad y los acusó de traición a la patria”.

Ellos dejaron por sentado que estas medidas de la dictadura fueron ejecutadas bajo la Ley 1055 (Ley de Soberanía) y la Ley 1145 (ley Especial que Regula la Pérdida de Nacionalidad Nicaragüense) las cuales han sido calificadas como inconstitucionales, ilegales, arbitrarias y represivas.

Lea más: Régimen se toma las propiedades de Azahalea Solís, Sofía Montenegro e Irlanda Jerez

Precisamente para conocer las consecuencias de estas leyes “espurias” desde el proyecto "Fortalecimiento y Comunicación del Mecanismo de Coordinación de Nicaragüenses Exiliados y Diáspora en CR" y su equipo de seguimiento realizaron el conversatorio “DESTIERRO - Análisis de las nuevas leyes inconstitucionales y graves violaciones a DDHH en contra de personas Presas Políticas”.

Peraza: decisiones de Ortega “son tonterías”

El doctor José A ntonio Peraza, durante su comparecencia, dejó claro que estás decisiones “son tonterías” de la dictadura Ortega Murillo y que ellos seguirán siendo nicaragüenses.

“Ni Somoza había hecho esto, declararnos no nicaragüenses, eso es una tontería, porque todos nosotros sabemos que nos consideramos y nos sentimos nicaragüenses, porque un dictadorzuelo de pacotilla como Ortega, ahora dice que no lo somos, no va a cambiar las intenciones”, dijo Peraza.

El excarcelado expresó a las organizaciones del MECONED que para las futuras generaciones estas arbitrariedades que comete la dictadura deben terminar, “que Nicaragua no puede seguir teniendo cada cierto tiempo una cantidad de gente que se va del país porque no puede sobrevivir”.

Además, dijo que “la tarea de esta nuestra generación es terminar para siempre esta situación, no solo por el dolor que le causa a las personas que se exilian, a las familias, sino porque es un asunto no resuelto de la sociedad nicaragüense”.

El expreso político también aseguró en su intervención que el régimen no los doblegó y que hubo ofrecimiento de todo tipo cuando estaba en la cárcel para mandarlos a la casa y olvidarse de las acusaciones que les estaban haciendo.

“Ni un solo preso político de los que estaban ahí conmigo contempló esa propuesta del régimen, por lo tanto, esa batalla está ganada y teníamos conciencia de que la prisión no iba hacer permanente y que además de eso no íbamos a pagar los años que supuestamente teníamos que pagar por menoscabo del estado, algo que solo Ortega sabe qué significa”, expresó el doctor Peraza.

Ortega violó tratados y pactos internacionales

Para la doctora Jazmín Sánchez, Daniel Ortega cometió esos actos de manera arbitraria, contraviniendo los tratados y pactos Internacionales y todo el ordenamiento jurídico del derecho internacional de los derechos humanos.

“Son actos insubsanablemente nulos”, explicó la doctora Sánchez. “Es sin efecto la desnacionalización de los 222 desterrados porque no aplicó el principio de legalidad, es decir que debía de existir una ley previa, para que esto pudiera surtir efecto, además de la irretroactividad en la ley penal, al no existir esta ley y la implementa (Ortega) horas después que los destierra y aparte de eso que le suma confiscación, que con las leyes de destierro no tiene nada que ver, es decir que una cosa no va con la otra”, expresó la doctora Sánchez.

Este conversatorio fue auspiciado por la Organización Hagamos Democracia, cuyo presidente, Luciano García, quien también fue desterrado por la dictadura, dijo a las organizaciones que esta nueva forma de represión no los doblegará y los animó a seguir esta lucha democrática.

“Cada día Nicaragua tiene mejores hijos, hijos dedicados a construir una nación y dedicados a restaurar la democracia”, expresó García.

En el conversatorio participaron 90 integrantes de diferentes organizaciones que conforman el MECONED, entre ellos opositores, defensores de derechos humanos, activistas universitarios, líderes juveniles, campesinos y la diáspora radicada en Costa Rica.