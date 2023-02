Va a seguir ejerciendo periodismo, aunque no descarta trabajar en construcción para salir adelante en EEUU

El cronista deportivo Miguel Mendoza fue condenado a 9 años de prisión por la justicia sandinista que lo acusó de “menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua”.

Injustamente fue privado de su libertad por 597 días hasta el 9 de febrero que fue desterrado a Estados Unidos y ahora está intentando volver al periodismo deportivo utilizando sus redes sociales como medio de difusión.

“Me emociona la cantidad de mensajes de personas, que muchos me conocen, pero otros no. Yo he sentido que las personas de Nicaragua han incrementado el aprecio hacia mí y gente que no lo tenía ahora sí”, expresó Miguel Mendoza en entrevista con 100%NOTICIAS.

Añadió que la cercanía la siente a través de sus redes sociales en las que a diario le llegan mensajes para conocer su experiencia en cautiverio y hasta ahora no ha tenido un solo mensaje ofensivo de parte de sus seguidores.

“Las personas que me llaman me animan a seguir adelante, dicen ellos que yo tengo la fuerza y la inteligencia para salir adelante y eso me emociona”, recordó.

Agregó que está dispuesto a continuar ejerciendo periodismo ahora desde Estados Unidos, sin embargo, si no puede continuar en este oficio no descarta saltar a otro rubro como la construcción para salir adelante. “Yo he luchado toda mi vida, vengo de la pobreza y el reto de salir adelante me empuja para tratar de ganarme la vida”, dijo.

Momento de la captura

Mendoza habló del momento de su captura y expresó que conoció que iban por él esa noche porque una amiga se lo dijo en un mensaje de texto, pero no le creyó. “Me dijo hoy van por Carlos Fernando (Chamorro) y María Fernanda Flores, cuando yo lo leo no creo mucho porque dije no me van a poner en el mismo nivel de ellos”.

Sin embargo, leyó un tuit que confirmaba el allanamiento de Carlos Fernando Chamorro, lo retuiteó y supo entonces que era el próximo.

A Mendoza se le ocurrió salir de su casa y trasladarse a una casa de amigos para evitar el daño emocional en su hija Alejandra de ocho años. Decidió salir a la casa de un amigo de Monseñor Lezcano que lo invitó a pasar la noche en su vivienda y a los dos minutos de llegar ya estaba rodeado por policías.

“Por malagradecido con el comandante vas a chipotear como Miguel Mora”, recordó que le dijo el conductor de la patrulla que lo llevaba a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Evaristo Vásquez “El Chipote”.

Valor a todo

Desde junio de 2021 hasta el 9 de febrero de 2023 Miguel Mendoza volvió a ver la luz del sol en libertad cuando fue excarcelado junto a 222 nicaragüenses que fueron expulsados a Estados Unidos y a quienes les quitaron la nacionalidad.

En estos primeros días de libertad, Mendoza dice que aprendió a valorar las pequeñas cosas que antes de ser privado de su libertad no le daba importancia como decirles a sus seres queridos que los ama y repetírtelo hasta el último día de vida, asimismo agradeció a su familia por todo el apoyo al igual que al periodismo nicaragüense.