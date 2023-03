Max Jerez publica la carta que le envió su madre a la cárcel días antes de morir

El ex reo político no pudo despedirse de su mamá, pues el régimen le negó el permiso para que la viera en el hospital. Esto fue lo más doloroso para él, a pesar de las difíciles condiciones carcelarias

El ex preso político nicaragüense Max Jerez publicó la carta que doña Heidi Meza, su madre, escribió de puño y letra para expresarle su amor, 18 días antes de morir sin poder despedirse de él.

“Mi mayor tesoro. Era prohibido, pero logré recibir esta carta de mi mamá en la primera visita familiar en El Chipote, a tres meses de mi secuestro”, escribió Jerez en el copy de la publicación.

Asimismo, aclaró que ella estaba hospitalizada y apenas podía escribir. Cabe resaltar que la carta resulta más que conmovedora, pues pese a sus condiciones complicadas de salud, doña Heidi Meza derrochaba optimismo y le decía que pronto iban a darle de alta, sin embargo, la muerte frustró su anhelo.

La carta que el joven excarcelado político que ahora vive en el destierro en Estados Unidos, ha calificado como su mayor tesoro inicia con estas palabras: “Max, te amo, te extraño, te quiero con todo mi corazón. Eres mi tesoro, te pido que tengas mucha fuerza, fortaleza y fe en Dios”.

Sus últimas palabras

En ese momento, su madre tenía casi tres meses sin ver a su hijo, porque el régimen le prohibió las visitas en El Chipote y las siguió negando, aun sabiendo que la señora estaba en riesgo de muerte.

Con la confianza de una madre a su único hijo, le contó que estaba hospitalizada, “con tantas ganas de verte. Me hospitalizaron por los pies inflamados y el líquido en el pulmón”.

En medio de esa adversidad, le dijo optimistamente que siempre “mis signos vitales han estado estables, ya me sacaron el líquido del pulmón y los pies los tengo desinflamados. En unos días me dan de alta, solamente me están haciendo otros estudios para evitar complicaciones”.

Además, desde su lecho le recordaba: “Estamos en las manos de Dios, tenemos que pedirle esa fuerza, fe y esperanza que necesitamos. Hay muchas personas orando por nosotros en Nicaragua y otros de más allá”.

“Te quiero mucho, te extraño, Heidi Meza”, esas fueron las palabras con las que la señora cerró la carta, sin saber que eran las últimas que podría expresarle.