Humberto Ortega reconoce que en Nicaragua no hay democracia

El General en retiro Humberto Ortega brindó una extensa entrevista a El País, donde dijo que ya no es partidario sandinista, que su hermano Daniel ha cometido “excesos” y no ve en Rosario Murillo una sucesora del dictador

Humberto Ortega Saveedra de 76 años brindó una entrevista a El País, donde sostuvo un discurso ambivalente de crítica y respaldo a su hermano, el dictador de Nicaragua Daniel Ortega.

El General en Retiro ninguneó a Rosario Murillo y su incidencia dentro del partido sandinista “Rosario Murillo tiene el peso que Daniel Ortega le quiera dar. Públicamente ha dicho, aunque no sea constitucional, que para él ella es copresidenta. Está diciendo que ahí manda él y ella” dijo al periodista Javier Lafuente.

Ortega agregó “Ahí el fundamental es Daniel Ortega, por eso yo nunca menciono a nadie más que a él, porque sin Daniel Ortega no hay nadie que pueda sostener esta situación en Nicaragua, sin tratar de irrespetarla a ella, no puedo estar viendo el lente a través de ella” sostuvo.

El militar retirado cerró el tema haciendo alusión al desaparecido Edén Pastora, quien sostenía que Murillo no podía ser la sucesora impuesta en el movimiento sandinista.

Humberto Ortega infirió respecto a Daniel “Tenemos una relación respetuosa y fraterna.Tratamos de articular cada uno lo que piensa..yo tomo mis decisiones y él las suyas. Me visitó acá en mi casa, conversamos durante tres horas a solas y nos vino a fortalecer ese lazo humano que tienen dos hermanos”.

También reconoció no ser partidario del Gobierno, del Frente Sandinista ni de ningún partido de la oposición y se proyecta a sí mismo como “una especie de personaje que, por su trayectoria histórica, opina sobre diferentes temas”.

Según el militar retirado, un “diálogo ideal” es donde la oposición y Ortega conversan sin recriminarse “Mientras no haya una forma de superar esa total falta de comunicación entre dos que se están negando yo no veo cómo se pueden montar en un diálogo, una negociación que pueda producir un acuerdo. Yo lo que trato es no tanto de estar lamentándome de lo que pasó, sino de ver cómo no vuelva a pasar nunca y que Nicaragua no se derrumbe de nuevo”.

Mientras analistas comparan los crímenes de Ortega con los de Hitler y organizaciones internacionales de Derechos Humanos lo señalan de cometer crímenes de lesa humanidad, Humberto ve a su hermano como “jefe de Estado que debe tener la iniciativa de buscar una forma de comunicación para generar un diálogo con los mismos opositores a los que ha negado el espacio. Para buscar un diálogo tendrá que rectificar todos los excesos…Si no rectifica, le va a ser muy difícil continuar, se va a aislar y va a ser difícil poder gobernar” dijo al periodista.

En la conversación sostenida vía telefónica por más de una hora, Humberto Ortega reconoce que en Nicaragua no hay democracia. califica de arbitrario y desproporcionado el despojo de la nacionalidad a más de 300 personas, “eso no es por lo que luchamos, por lo que murieron decenas de miles para botar a Somoza. No era para poner un sistema autoritario, era para realmente hacer una democracia nueva” reconoció para el medio de comunicación extranjero.

Ortega, finalizó comentando que “no hubo una represión planificada para ir a matar” que si murieron 300 personas “fue por un exceso del Estado” y considera necesaria una comisión de la verdad desde los ochenta”.