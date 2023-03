Esposa de preso político Edder Muñoz: “temo que le pase algo por su presión que está muy alta”

7 a.m.

Muñoz fue capturado en 2021 con lujo de violencia. Su esposa asegura que su estado de salud esta deteriorado, ha perdido mucho peso y le niegan atención médica, además tiene secuelas de la golpiza que le propinaron el 4 de enero de 2023

Maribel Rodríguez, esposa del preso político Edder Muñoz Centeno, de 34 años, originario de Masaya, pide su libertad, porque se encuentra mal de salud y teme que sufra un derrame u otro problema más grave.

Muñoz era miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Masaya, participaba activamente en las redes sociales, protestando en contra de las políticas del gobierno y por ello lo habían encarcelado en 2018, sin embargo, después del fraude electoral presidencial de 2021, lo arrestaron y acusaron de tráfico interno de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones.

Tras 16 meses de prisión, su esposa sigue demandando su libertad. “Es triste y desesperante la situación de salud de mi esposo. Hay una infección de cucarachas y jelepates que lo pican y está con la presión muy alta, eso lo mantiene con dolor de cabeza, sin olvidar que el espacio en el que está es pequeño y con el calor que hay Nicaragua la presión le sube mucho”, relató.

Asimismo, ella compartió que estar ahí “es un infierno para él y la familia dice que está desesperado, un poco depresivo, no es para menos, con la incertidumbre que tenemos tanto nosotros como él, por eso estamos denunciando los incidentes que se dan en el Sistema Penitenciario Granada”.

Sin patio sol y con secuelas de golpiza

Edder Muñoz no tiene derecho a recibir patio sol y la paquetería que le lleva su familia no la dejan entrar por completo.

“Quitan el 50% de la paquetería y nosotros teníamos esperanza de que lo liberaran, pero qué va, hace poco en una de las visitas el subdirector del Sistema Penitenciario hizo una reunión para presos comunes y uno de los familiares de mi marido preguntó cuándo lo iban a liberar el director dijo aquí no tenemos a ningún preso político, de inmediato cerraron la sesión de preguntas y se fueron sin dar mayor explicación”, relata Maribel Rodríguez.

Ella insiste en el mal estado de salud de Edder, quien sufre muchos dolores musculares, pues “a raíz de la golpiza que recibió el 4 de enero de este año tiene una secuela en la columna, una goma que le duele demasiado”.

“Mi mayor temor es que le suceda algo por presión arterial, no aguanta los dolores de cabeza, algunos presos le ayudan dándole medicamento, no le dan un chequeo médico, la familia solo le llevan medicamentos que compran sin receta médica. Cuando no tiene medicamento los comunes le dan para que se le calme el dolor de cabeza y dice que es la presión, tengo miedo de que le dé algún derrame”, prosiguió.

Maribel Rodríguez es excarcelada política y tuvo que exiliarse, al igual que familiares de su esposo, porque la persecución policial contra ellos no tenía límites.

Ella pide que se siga pidiendo la liberación de Edder Muñoz, pues asegura que cuando lo llegaron a capturar, 13 policías, lo amordazaron y una oficial se encargó de ponerle drogas para tomarle fotos y acusarlo falsamente.