Rodrigo Chaves: "El mundo no ha sabido o no ha podido lidiar con Nicaragua"

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, lamentó este jueves que la comunidad internacional no haya "podido" o no haya "sabido" lidiar con Nicaragua y consideró "un poco injusto" atribuir a Costa Rica "la responsabilidad total" de ese fracaso.



Dentro de su gira europea que le ha llevado también a los Países Bajos, Chaves concedió una entrevista a EFE en la Embajada tica en París, la víspera de la reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y a dos días de participar en la República Dominicana en la XXVIII Cumbre Iberoamericana.



El mandatario costarricense pidió una mayor contribución económica a Estados Unidos y Canadá, países de destino de buena parte de la inmigración centroamericana, para lidiar con la oleada de personas procedentes de Nicaragua y también de Venezuela.



"En otros foros -recordó- hemos hecho llamados diciendo que éste es un problema internacional. Los Estados Unidos y Canadá y los otros países, que son el destino de esos migrantes, si Costa Rica fuera a ser menos hospitalaria, deberían contribuir porque es un fenómeno global".





Se refirió a la salida de los venezolanos que estaban en Colombia y que pusieron rumbo a Costa Rica e hizo notar que en ese caso "tuvimos una situación muy precaria".



"Hemos hecho -añadió- un llamado a que nos ayuden a seguir siendo el gran ciudadano global que hemos sido, responsables, hospitalarios porque creemos en los derechos humanos de todas las personas. Pero nos está costando demasiado dinero". Chaves cifró en casi 300 millones de dólares anuales los gastos de acogida de inmigrantes, que representan el 20 % de la población costarricense.



¿La petición de Costa Rica está teniendo respuestas concretas? "No, no con los montos y la fortaleza que necesitamos. Y eso nos está obligando a tener que ponderar acciones que no queremos tomar. Pero tenemos confianza en que al final la comunidad internacional va a entender la responsabilidad conjunta que tenemos".



Respecto al papel de Nicaragua en la región, Chaves la tildó de "compleja" y habló de la reciente suspensión de las relaciones con El Vaticano decretada por el presidente Daniel Ortega, de la expulsión de la mayoría de las ONG internacionales, de la ruptura de relaciones con los Países Bajos y de la retirada de la nacionalidad y derechos civiles a más de 300 miembros de la oposición.



"El mundo no ha sabido o no ha podido lidiar con Nicaragua, es un poco injusto ponerle a Costa Rica la responsabilidad total", se quejó, antes de subrayar que las autoridades nicaragüenses "tienen Ejército, nosotros no" y además "tienen apoyo militar de países como Rusia, y nosotros no y no queremos tenerlo".



El jefe de Estado tico insistió en que su país confía "en las reglas y el marco jurídico internacional, incluyendo los tratados de asistencia mutua del hemisferio occidental".



"Con el Gobierno nicaragüense queremos coexistencia pacífica, aunque no aprobamos, como decimos en los foros internacionales, lo que allí sucede en términos de derechos humanos y democracia".

CUMBRE DE LOS OCEANOS

En su gira europea, Chaves estuvo los Países Bajos, donde aprovechó para visitar la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, y en Niza, donde se reunió con las autoridades de esta ciudad de la Costa Azul francesa para prepara la Conferencia de los Océanos de la ONU de 2025, que organizan allí conjuntamente Francia y Costa Rica.



"En 2025 tenemos que tomar las decisiones que hay que tomar para no robarle el futuro a las generaciones futuras, darles un planeta en el que se pueda vivir. Por eso el compromiso tan grande de una nación pequeña como Costa Rica, pero que lo ha hecho muy bien en términos ambientales", resaltó.



Asimismo, Chaves se entrevistó en París con la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay; con empresarios franceses; y con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, así como con los embajadores de ese grupo de países desarrollados, del que Costa Rica forma parte desde 2021.



"Los comentarios de los embajadores fueron muy positivos, lo cual nos agrada mucho", indicó. El presidente de Costa Rica dijo haber mostrado el "savoir faire" de su país en materia de protección del ambiente de los océanos y de la gobernanza pública.



Mañana por la tarde será recibido en el Palacio del Elíseo por Macron, que está enfrascado en una seria crisis política y social en reacción contra su reforma del sistema de pensiones.