Daniel Ortega dijo que los altos índices de analfabetismo en Nicaragua durante la época de Somoza se debe a que los sistemas capitalistas estaban interesados en la mano de obra barata

El dictador Daniel Ortega, reapareció este jueves para conmemorar el 43 aniversario de la cruzada nacional de alfabetización, en donde culpó al “sistema capitalista”, en clara referencia a Estados Unidos, por los altos índices de analfabetismo en Nicaragua durante la década de los años de 1980.

“El analfabetismo es una enfermedad, un virus que lo provoca el sistema capitalista. Ahí están las causas, un sistema hecho para hacer más rico a los ricos y hacer más pobres a los pobres y donde no es ninguna prioridad erradicar la pobreza o el analfabetismo, sino que sencillamente es un sistema que se ha impuesto en el mundo”, dijo el dictador Daniel Ortega en un acto en el que estuvieron los mejores alumnos de primaria, secundaria y de educación técnica en Nicaragua en 2022.

Para Ortega, el analfabetismo es “un sistema que ha venido siendo superado en muchos países, muchas naciones y que aquí en Nicaragua ese virus lo enfrentamos con el triunfo de la revolución. No había otra oportunidad”, expresó.

Sin mencionar nombres, Ortega atacó a su principal socio comercial, como es Estados Unidos, de quien dijo que destacaban la excelente economía que había en el país, pero que no aplaudieron la cruzada nacional de alfabetización, porque a su criterio dijo, que estarían perdiendo mano de obra barata.

“(El analfabetismo) el capitalismo lo miraba como algo normal, cuanto más analfabeto, mejor, dicen los capitalista porque vamos a tener más mano de obra barata, porque son los pobres que necesitan trabajar y el rico que quiere pagar bien poquito, cuanto más pobre, mejor decían ellos, vamos a tener más trabajadores dispuestos a ganar lo que le tengamos que pagar”, señaló el mandatario nicaragüense quien estuvo con tres funcionarios.

Según las cifras brindadas por el mismo presidente Daniel Ortega, cuando tomó el poder en la década de 1980, Nicaragua tenía el 60% de personas analfabetas. “De cada 100 nicaragüenses, 60 no sabían leer ni escribir”, dijo.

Ataca a Europa

Durante su discurso, como de costumbre, Daniel Ortega hizo un repaso por la historia del mundo, y aprovechó el momento para atacar a la Iglesia Católica y a Europa, a quienes acusó de “comprar vidas”, en referencia a la esclavitud durante el tiempo de la conquista.

“Eso no se puede olvidar, como los europeos iban a comprar esclavos África, como llegaban a los mercados donde están las familias, ya cautivas por los comerciantes de esclavos, las familias ahí, encadenados y llegaban los comerciantes a escoger la mercadería, ahí la madre con los niños, todos esclavos y ese europeo que se la da de muy culto y civilizado, yendo a comprar vidas y examinarlos viendo si no estaban enfermos, a ver si no tenían fracturas, ósea una brutalidad completa practicada por los que se dicen los padres de la civilización”, vociferó Ortega ante un grupo de niños y adolescentes.

Ortega, también encaminó su discurso de odio para atacar a la Iglesia Católica, afirmando que los sacerdotes movían esclavos de un continente a otro.

“No nos podemos imaginar a los padres de la civilización, comprando seres humanos y luego montándolos en los barcos donde transitaban los esclavos de un continente a otro, pasando de África a Europa y de Europa a Estados Unidos, porque ahí necesitaban mano esclava y de Estados Unidos a la costa de África y de Europa al caribe, donde están las islas dominadas por los británicos, los irlandeses”, dijo Ortega.

“Millones de esclavos fueron sacrificados por los llamados civilizadores”, agregó el mandatario nicaragüense.

“Un ser humano sin conocimiento es esclavo de la ignorancia y si es esclavo de la ignorancia, es esclavo de la explotación. El conocimiento le da poder a los seres humanos, poder para comunicarse, poder para conocer de la ciencia, de la historia, de las civilizaciones, de las religiones, para denunciarlas”, puntualizó Daniel Ortega.