Carlos Valle, el preso político de Ortega en los 80 y en los 2000, se reencuentra con su familia

Don Carlos Valle pudo reencontrarse con su hija Elsa, quien también fue presa política, y con su nieto Leandro. Viajará a Miami con ellos y su hija Rebeca, además de su esposa

Con la felicidad irradiando en el rostro, después de más de un mes de estar en suelo estadounidense, el excarcelado político Carlos Valle pudo reencontrarse con su hija Elsa Valle, también ex presa política, con su nieto Leandro, su otra hija y su esposa, ambas de nombre Rebeca.

Si hay alguien que sabe de lo que es capaz Ortega Murillo ese es don Carlos Valle, el hombre que está viviendo su segundo exilio, esta vez desterrado por el mismo dictador que lo mantuvo como preso político en los años 80 y que desde 2018 encarceló a su hija, Elsa Valle, y a él también.

En noviembre de 2022, don Carlos Valle regresó a su casa después de dejar a sus dos hijas, a su nieto y a su esposa en una empresa de transporte terrestre, pues iban rumbo al exilio y saldrían por Honduras. Al llegar a su vivienda, se acostó y a las 7 de la mañana escuchó que los perros ladraban.

“Salí en boxer a la ventana a ver qué pasaba y estaba la policía, le grité para que no me rompieran la puerta, les dije que iba a salir. Me puse un short, una camiseta y me llevaron al Chipote, allí pasé hasta el 9 de febrero que ya me trajeron aquí. Fue duro, porque recibí maltrato, estaba en una celda totalmente de aislamiento. Pasé estos cuatro meses en una celda de castigo. Estuve con un hermano que se llama Javier Álvarez y estuve con Wilberto Artola, periodista de la radio de la Diócesis de Matagalpa, no tuve acceso a los demás presos políticos”, recordó.

Lea más: Ortega confirma a exalcaldesa de Managua como la nueva embajadora en Venezuela

Además, manifestó que sufrió maltrato verbal, maltrato psicológico y estuvo mes y medio desaparecido, hasta después de ese tiempo permitieron que sus hijos lo visitaran.

“Mi familia me llegó a ver al mes y 15 días, me tuvieron desaparecido casi mes y medio, eso me hizo padecer de enfermedades que yo creo me van a quedar crónicas, porque no veo que haya avance en mi cura, en la situación que estoy teniendo, pero mi cuerpo y mi vida se la estoy poniendo en las manos de Dios”, prosiguió

No sabía nada de su familia

Don Carlos Valle vivió con angustia ese mes y medio, pues no sabía si sus hijas y su esposa habían logrado llegar a Estados Unidos, asegura que no dormía porque temía que las hubieran secuestrado y sus presentimientos no estaban muy alejados de la realidad, pues a Elsa le iban a secuestrar a su hijo Leandro y su esposa se fracturó los dos pies

“Estoy contento y feliz porque al final de cuentas ya estamos juntos desde el 9 de febrero que entramos a los Estados Unidos, pasé un mes con mi hijo que me ha ayudado bastante, Carlos Valle junior, que no solo a mí me ha ayudado, sino que ha estado colaborando con los 222 que venimos”, señala Valle, que viajó desde Carolina del Norte a Miami, para “descongestionarme un poco de la crisis emocional que estamos viviendo los 222”.

En este momento está en San Francisco, California, donde se reencontró con sus hijas, su nieto y su esposa, a quienes llevará con él a Miami.

Huyeron por asedio y crisis económica

Antes de su encarcelamiento, el señor Valle dice que se dedicó a preparar las condiciones para que su familia emigrara “mojada” a Estados Unidos, pues Elsa había estado presa y Rebeca fue despedida de Inatec, después de 20 años de trabajo, porque su hermana había caído presa y su padre exigía su liberación. Sufrieron asedio y problemas económicos, por lo que decidieron emigrar.

“Había problema económico en la casa y solamente yo con mi pensión estaba manteniendo un poco la vivienda, por las necesidades económicas de la familia decidieron irse, yo las apoyé, les saqué pasaporte, tuve que recoger dinero vos sabes que para irse mojado no vas a viajar con 500 dólares. Yo no me estaba metiendo en nada ni posteando nada en las redes sociales contra el gobierno, decidí quedarme para cuidar las dos casas para seguir recibiendo mi pensión, cuando hablé con Elsa parece que la policía estaba detrás de nosotros o tenían intervenido mi teléfono y escucharon la llamada cuando Elsa me dijo que ya habían pasado la frontera, porque a la media hora ya estaba ahí la patrulla”, resalta.

A don Carlos Valle no le celebraron juicio, pero en audiencia preliminar lo acusaron de menoscabo a la integridad de la nación y propagación de noticias falsas.

Asimismo, dijo que en un par de semanas recibirá su permiso para trabajar en Estados Unidos y que su familia ya ingresó los papeles necesarios para el asilo político.

“Yo no creo que nosotros en este país veamos una vida permanente, yo sueño con regresar a Nicaragua, recuperar mis bienes y vivir en una patria libre, morir en Nicaragua y mis hijos, los que nacieron en Nicaragua y que ya tienen una edad, todos pensamos en un regreso a una patria libre y democrática”, concluyó.