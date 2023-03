La joven opositora denunció que el régimen impulsó una campaña de persecución en su contra que la obligó a abandonar el país

A través de un video, Valeska Valle, opositora al régimen de Daniel Ortega denunció que este lunes 27 de marzo, la Policía de Nicaragua irrumpió la casa de seguridad en la que ella se encontraba desde hace varios meses y fue obligada a desplazarse del país para buscar refugio en Costa Rica.

“Llegaron a amenazarme y decirme que debía irme inmediatamente del país, callada y sin colocar nada en mis redes sociales porque ellos conocían de mi liderazgo y activismo y que tenían monitoreada mis redes sociales”, denunció.

Según Valle, la advertencia policial fue sobre todo amenazante porque le confirmaban que la tenían vigilada y querían que ella lo supiera, asimismo le aseguraron que la vigilancia se extendía hacia su familia y seres queridos.

“Es claro que es una señal de amenaza directa e intimidación que vulneraba mi integridad física”, expresó Valle.

En consecuencia, Valeska decidió abandonar la casa de seguridad y moverse a otro sitio.

De acuerdo a Valle, el trayecto no lo hizo sola porque asegura que en todo momento fue perseguida por la policía.

“Luego de más de dos horas de persecución descarada, llegué a la casa de mi madre, el lugar donde no resido desde el 2018, donde en horas de la noche y la madrugada estuvo la policía todo el tiempo”, dijo.

A la mañana siguiente del día martes 28 de marzo, Valeska Valle abandonó la casa y su madre la acompañó para intentar abandonar el país.

“Cuando salimos, la policía irrumpió en la casa de mi familia. Hicieron un operativo en la casa con una vulgaridad de policías y patrullas, también con móviles y policías civiles en motos con claras órdenes de búsqueda y captura en mi contra”, precisó.

Valle relató que destruyeron el portón de la vivienda de su madre y en el interior de la misma, al mismo tiempo asegura que le dieron persecución a ella y a su madre por supuestos motorizados “cuando pensaba salir del país”.

Añade que la persona (un trabajador) que se encontraba dentro de la vivienda fue amenazado y le formatearon su teléfono.

“Con dificultades y la ayuda de Dios y la Virgen Santísima, finalmente me logré escapar de las garras de aquellos que querían hacerme daño y salí de mi Nicaragua porque era imposible quedarme, portando simplemente la bendición y la última mirada de mi madre”, señaló.

Valle concluyó expresando su temor por la seguridad de su familia que dejó en el país y denunció que actualmente siguen siendo vigilados y hostigados por la policía que sigue en el país. “Yo no estoy en el país, salí a Costa Rica, dejen de buscarme porque no me van a encontrar”.