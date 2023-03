El secretario de Estado dijo que gracias al trabajo de los voluntarios que alimentaron, vistieron y tradujeron para los desterrados nicaragüenses, estos pudieron instalarse con mayor facilidad en Estados Unidos

El secretario de Estado, de Estados Unidos, Antony Blinken, realizó un emotivo evento para agradecer a las personas que dedicaron tiempo y esfuerzo para recibir a los 222 presos políticos nicaragüenses desterrados por Daniel Ortega, el pasado 9 de febrero.

Blinken señaló que es necesario tomarse un tiempo para valorar y reflexionar sobre lo bueno que se ha hecho en la vida.

“Erin dijo algo que creo que es muy poderoso y es que se nos pide que hagamos muchas cosas en nuestras carreras aquí en State, pero no hay tantos momentos en los que realmente puedas decir y ver directamente que algo que has hecho realmente cambió la vida de alguien y la cambió para mejor”, refirió sobre la ayuda vital que cada uno dio a los ex presos políticos del régimen Ortega Murillo.

Blinken exaltó “el extraordinario equipo de voluntarios, y esa era una palabra muy importante, voluntarios, que Mike compartió con nosotros”.

“Gracias por todo lo que han hecho; y gracias por compartir las historias. Sabemos que, por cada una de las seis historias, siete historias que acabamos de escuchar, hay cientos más, de todo el gobierno de los EE. UU., de todas las ONG, de personas que dieron un paso al frente para dar la bienvenida a los 222. Y espero que, de alguna manera, las recopilemos para compartirlas con colegas porque, nuevamente, creo que será increíblemente inspirador para ellos”, prosiguió.

“Estos médicos, estos líderes políticos, estos periodistas, estos sacerdotes, estos otros que se unieron y se encontraron juntos, como resultado de su trabajo, en ese plano, tenían una cosa que los conectaba, una aspiración primordial, y eso era simplemente ejercer sus libertades fundamentales y tratar de salvaguardar la libertad de sus conciudadanos”, explicó.

También hizo énfasis en que “trágicamente, en la Nicaragua de Ortega, eso es un crimen. Es por eso que estos activistas fueron encarcelados durante meses y, a veces, años; negaron las visitas de sus seres queridos. Muchos fueron recluidos en duras condiciones, con poco acceso a la luz solar, al aire libre, a materiales de escritura, a libros. Un preso recordó haber leído y releído la etiqueta de un tubo de pasta de dientes”, compartió.

Y considera que es por el poder de su mensaje, sus acciones, la visión alternativa que tienen de su propio país y la forma en que debe tratar a su propia gente, que el régimen los despojó de su ciudadanía poco después de llegar a la Estados Unidos. Eso también dice mucho.

“Pero también es por eso que nos sentimos obligados a hacer todo lo posible para ponerlos a salvo. Y es por eso que el trabajo que todos ustedes hicieron, e hicieron juntos, fue tan importante”, exaltó.

Embajada en Managua

Blinken reconoció que el punto de partida fue por los colegas en la Embajada de Managua, “quienes negociaron con el Gobierno de Nicaragua, creando un sistema para garantizar que cada uno de los 222 prisioneros fuera contabilizado y, cuando finalmente llegó el momento, durante las primeras horas de la mañana del 9 de febrero- escoltarlos físicamente al avión y luego a su libertad”.

“Katherine habló sobre la espera de esa confirmación final, y sé que es insoportable. Y mientras todo esto sucedía, y Brian, Erin y otros me mantenían informado de lo que estaba pasando, debo admitir que no estaba tan seguro de que esto realmente fuera a salir bien. Tuve una sensación extraña, oh, esto se va a desmoronar. Parece casi, casi demasiado bueno para ser verdad, pero demasiado bueno para ser verdad porque en realidad se dedica mucho trabajo a esto”, compartió.

“Estas cosas no suceden simplemente. Se necesita el increíble esfuerzo que comenzó en Managua para lograrlo. A partir de ahí, más de 350, más de 350 de nuestros colegas del gobierno de los EE. UU., así como socios del estado de Virginia, ONG, todos ustedes tomaron el relevo”, dijo.

“Trabajaste día y noche, trabajaste durante el fin de semana reuniendo a los presos con sus seres queridos. Usted interpretó para ellos. Les diste comida, ropa, atención médica. Los ayudaste a través del discordante proceso de comenzar una nueva vida lejos de sus hogares y sus comunidades”, recalcó.

Pero también reconoció que no solo es importante lo que hicieron, sino que lo llevaron a cabo “con cuidado, con compasión, preguntando a cada uno de nuestros amigos nicaragüenses cómo estás, estás bien, qué necesitas, probablemente una pregunta que no tenían. Al llegar a la pista con colegas estadounidenses que conocían del pasado, fueron recibidos por rostros familiares”.

“Como dijo uno de los voluntarios, ‘toda la operación fue un éxito, porque a todos nos importaba demasiado como para aceptar menos’”.

Un nuevo camino

Blinken dijo que, gracias a este trabajo, “nuestros amigos nicaragüenses están comenzando una nueva vida en más de dos docenas de estados de EE. UU., y algunos ahora también se mudan a otros países. Algunos ya han vuelto al activismo, lo que no sorprende, reuniendo apoyo internacional y presión para un futuro mejor para su país en las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Cumbre por la Democracia esta semana”.

Anunció que, en los próximos meses, las ONG asociadas continuarán apoyando la reubicación de los recién llegados y que la embajada trabajará para reunificar a los familiares en Nicaragua con sus familiares recién establecidos en los Estados Unidos.

Sin olvidar que ratificó que como gobierno se unirán a los socios en todo el hemisferio y en todo el mundo para continuar impulsando el retorno a la democracia y el respeto por los derechos humanos en Nicaragua.