Excarcelado político Wilfredo Brenes ofrece pollo asado hoy en Miami

“Pollos asados el Fox” es el emprendimiento que tenía en Masaya, con el cual trata de afianzarse en Estados Unidos, donde vive desterrado

Lo que bien se aprende nunca se olvida, reza un dicho popular que está poniendo en práctica el excarcelado político Wilfredo Brenes, quien llegó a Estados Unidos en el vuelo de los 222 desterrados por el régimen de Daniel Ortega y ahora está vendiendo los asados tradicionales que comercializaba antes de su encarcelación.

Este domingo, Brenes hizo la Invitación de que busquen sus “Pollos a la parrilla El Fox” en Miami, “a petición de mucha demanda estoy haciendo este otro asado, vamos a tener costillas”, dijo a una nicaragüense que grabó un video en su emprendimiento.

Este domingo estará vendiendo en 7707 north westh, 7 calle, Royal Park Luxury, el pollo con gallopinto, tortilla, chile y ensalada y sugirió que al llegar dijeran que iban al party de María Esperanza Vallejos.

Espera asentarse

Wilfredo Brenes asegura que no ha sido fácil sobreponerse al destierro, pues a veces salen días de trabajo y por ello “decidí emprender en lo mismo que hacía en Nicaragua, en Masaya, para el sustento, me estoy dedicando a esto”.

“Ha tenido buena aceptación gracias a Dios y si esto sigue así lograremos el objetivo de tener el servicio permanente los fines de semana. Ha tenido buena aceptación y espero que así sea”, dijo el hombre que por quinta vez instala su pollo asado, pues cuatro veces le fue desmantelado por la dictadura en Nicaragua, cada vez que lo secuestraban.

“En las cuatro ocasiones que me secuestraron me cerraron los puestos de pollo. La primera vez me llevaron por mes y medio; la segunda por tres días, en la tercera por tres meses y ya el último secuestro estuve preso casi tres años”, resaltó.

En su último encarcelamiento la dictadura lo tuvo 10 meses sin recibir visitas en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, de Tipitapa.

Brenes fue reencarcelado el 30 de abril del 2020, junto a la presa política Karla Escobar. Ambos opositores originarios de Masaya.

El 14 de octubre del 2020, la jueza Fátima Rosales, del Juzgado Décimo Tercero Penal de Juicios de Managua, los declaró culpables por los delitos de transporte de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, portación y tenencia ilegal de armas y municiones en perjuicio de la salud pública del Estado de Nicaragua.