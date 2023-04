Experto en temas de seguridad afirma que los entrenamientos militares son ordenados bajo la excusa que “hay que prepararse por si hay un nuevo Abril”

Roberto Samcam, Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y experto en temas de seguridad reconoció a 100%Noticias que después de la crisis de Abril 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo optaron por la limpieza estatal “sacando de los cargos públicos a todos los que no fueran sandinistas” y ordenaron entrenamiento militar a los empleados públicos “por si hay un nuevo Abril”.

Una fuente que habló bajo reserva con 100%Noticias denuncia que en el caso de los empleados de la alcaldía de su ciudad son obligados a asistir a los entrenamientos donde les enseñan “armado y desarmado de las armas” a ellos, sus hijos y nietos.

Agrega que también los trabajadores de los hospitales y colegios estatales entrenan en la Policía y los más jóvenes lo hacen en un campo del Ejército.

Roberto Samcam señala que el régimen Ortega-Murillo obliga a los empleados públicos a recibir entrenamiento militar con la excusa de que “hay que estar preparado por si hay un nuevo Abril y quienes se han negado de participar en estas actividades han optado por salir del país, principalmente parten con destino a Estados Unidos y Costa Rica.

LEER MÁS: Dictadura expulsa del país a tres monjas del Asilo “López Carazo” en Rivas, una de ellas está en cama

Para Samcam el entrenamiento militar no es opcional para los empleados públicos que se quedaron trabajando en las instituciones después de la crisis sociopolítica del 2018 que dejó más de 300 muertos según organismos internacionales.

“A los que se quedaron los obligaron a cumplir tareas partidarias para demostrar su lealtad al régimen y luego los comenzaron a entrenar militarmente en una suerte de ‘servicio militar’ obligado o pierde el trabajo”, reflexiona Samcam en 100% Noticias.

Garantizar fidelidad

Lo cierto es que en los últimos cinco años muchos trabajadores de las instituciones públicas, que no convencen a sus jefes de ser leales al régimen Ortega-Murillo continúan perdiendo sus empleos para cederlo a quienes participaron de la operación limpieza.

Tal es el caso de un agente de la policía quien confió bajo el anonimato a 100% Noticias que tuvo por jefes a miembros de la Juventud Sandinista (JS) quienes fueron ascendidos con dos o más grados por participar en la operación limpieza de 2018 y que personas como él que habían esperado varios años para ganar sus grados se vieron rápidamente relegados.

“Me despidieron en 2020 por decirle a mis compañeros que existía el Covid pero ya me habían puesto el ojo antes porque no me miraban que iba con gusto a esos entrenamientos militares como esos chavalitos locos que llegaron”, dice este expolicía.