Oscar René Vargas: la oposición necesita un programa que responda a las demandas de la población

8 a.m.

El analista señala que más allá de la unidad, la oposición necesita darle a la población una solución a sus problemas

En conversación con Lucía Pineda, el analista político Óscar René Vargas aseguró que el tema que debe ser prioritario para el liderazgo de oposición es “un programa mínimo que levante los temas más importantes para la población”.

“El tema de la oposición política tiene que ser prioritario para el liderazgo y no deben de darle tiempo a las cosas, sino que acelerar lo más pronto posible. El problema fundamental para mí no es solamente la unificación del liderazgo político, sino que tiene que ser alrededor de un programa mínimo que levante los temas más importantes para la población”, señala Vargas.

Él sustenta su teoría en un ejemplo sencillo y es que la población, según la encuesta de CID Gallup de octubre, “el 82% estaba contra de la dictadura, pero no encontraban ningún liderazgo, porque no había ninguna propuesta, por parte de ese liderazgo”.

Asimismo, dijo que la población “requiere, demanda, propuestas concretas, no solamente decir formar un liderazgo político sino saber qué es lo que están proponiendo para unificar a la población”.

Propone respetar a trabajadores del Estado

El analista político propone que la oposición proponga a los trabajadores del Estado que les va a respetar sus puestos de trabajo, aunque la dictadura caiga, también que propongan cómo disminuirán el desempleo y los beneficios para los 300 mil jubilados.

“Hay que estar claro que la población en general no tiene un líder todavía, la gente está en una situación difícil, la gente está en una situación difícil, quiere trabajo y quiere saber cuál es la propuesta para encontrar trabajo. Hay que explicar a los 130 mil trabajadores del Estado que van a ser respetados en sus puestos de trabajo, independientemente de la caída de la dictadura”, señaló.

“El otro tema importante son los pensionados, son 300 mil que requiere una propuesta de lo que van a hacer con ellos, si los pensionados solo recibieron el 2% de incremento en sus pensiones. Esos son los temas alrededor del cual la población tiene que apoyar a ese liderazgo”, asegura.

Asimismo, dijo que no es solamente decir “estamos a favor de la democracia, es importante, pero de eso no se come y hay que darle garantía a la población con un programa mínimo creíble, que la gente crea, es decir que pueda decir bueno sí esto van a hacer eso cuando caiga la dictadura, para mí ahí está la clave de una unificación en el corto plazo”.

“Hay que tener claro que tenemos diferentes visiones políticas independientemente que hayamos estado en la cárcel juntos, por ejemplo en la cárcel de la derecha tenía Juan Sebastián y a la izquierda estaba Medardo, al frente Félix Maradiaga, en otra celda al frente estaba Lesther Alemán, por ponerte un ejemplo en el mismo pasillo estaban los sacerdotes que estaban presos de Matagalpa, es decir todos estábamos juntos en ese momento pero hay visiones diferentes por eso es que es necesario un programa mínimo en el cual todos estemos de acuerdo independientemente de nuestra posiciones individuales”, insistió.

“Hay que levantar a la población con una esperanza y la esperanza está alrededor de responderle a sus necesidades inmediatas. Se necesita un programa de 10 o 15 puntos, que no es un tratado, sino un documento de tres páginas máximo”, concluyó.