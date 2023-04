Samcam revela creación de milicia para defender a Ortega y Murillo sugerida por venezolanos

¿Por qué nombraron diez mujeres en las direcciones departamentales de la Policía de Nicaragua? ¿A qué se debe la separación de altos mandos varones de esta institución de modo humillante en los últimos días?

Roberto Samcam, Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua analizó el trasfondo de los más recientes cambios en la policía sandinista y explicó que el régimen está creando estratégicamente una milicia ante el fantasma de un posible golpe del Ejército u otra rebelión del pueblo.

¿Por qué nombraron diez mujeres en las direcciones departamentales de la Policía de Nicaragua? ¿A qué se debe la separación de altos mandos varones de esta institución de modo humillante en los últimos días?

Samcam detalla que la caída en desgracia de altos jefes policiales como Adolfo Marenco, detenido en el Chipote desde el 12 de enero pasado, obedece a que él y otros mandos quisieron competir en actos de corrupción con estructuras ajenas a la de Daniel Ortega y Murillo “porque se están metiendo a negocios donde ya tienen dueños” y reflexiona que están cayendo poco a poco los involucrados.

Para Samcam, “la Policía tiene menos posibilidades de acceder a recursos grandes a enriquecerse porque son digamos, son cargos que no manejan mucha plata”. Explica, que en cambio quienes trabajan en áreas como “inteligencia” y “frontera” si tienen ese poder de crear un “mini cartel”.

En su análisis Samcam precisa que quien toma la decisión de depurar esta estructura paralela es Horacio Rocha con dos propósitos: el primero es limpiar la corrupción interna porque “están robando” sin autorización y la segunda es darle paso a la nueva generación de jefes policiales que no habían tenido la oportunidad de ascender por tantos directivos viejos, inclusive explica que dos o más ocupaban el mismo puesto.

Con la incursión de mujeres a jefaturas policiales, Samcam considera que se construye una nueva narrativa por el régimen de Ortega porque limpian el mini cartel y de paso dan un rostro femenino a la institución sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Sin embargo, al ser estas mujeres “favorecidas” con un cargo algo deben lealtad personal al régimen de Ortega y Murillo en el cual todavía no han desarrollado el nivel de corruptela a los de sus predecesores.

“Daniel no le importa si están sancionado lo que le importa es que estaban robándole en estructuras que él no había aprobado ese es el problema, pero no es porque está limpiando la institución para evitar crímenes, etcétera entre más criminales entre más delincuentes es mejor porque eso es lo que él quiere intimidar a la población con un instrumento que se llama Policía Nacional”, aclara Samcam.

Milicia para defender a Ortega y Murillo

Roberto Samcam conoció que policías, miembros de la Juventud Sandinista y empleados públicos se están entrenando militarmente para reeditar otro “vamos con todo” en caso de que el Ejército de Nicaragua intente dar un golpe al régimen u ocurra otra rebelión del pueblo. Es como una especie de milicia recomendada por los venezolanos.

Refiere que hace dos años, el escenario de entrenamiento de estas fuerzas militares se estaba desarrollando en Corral de Piedra y la Marañosa, zonas localizadas entre Matagalpa y Jinotega bajo el control del Ejército de Nicaragua.

“En Venezuela Chávez lo hizo por recomendación de Fidel de los cubanos crea tu propia estructura paralela por si la Fuerza Armada te dan el golpe entonces tenés gente en la calle para responder y luego que la población se levante esa es la lógica”, refirió.

Añade Samcam que el régimen de Ortega se está preparando para esa eventualidad, pero además de eso para la eventualidad de una repetición de abril de 2018, porque viven con un trauma de lo que pasó en abril, mayo y junio es decir en abril mayo junio".