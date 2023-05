Nicaragüenses en Chicago realiza encuentro con excarcelados y desterrados políticos

11:15 a.m.

Comunidad nicaragüense en Chicago se reúne con algunos ex aspirantes a la presidencia de Nicaragua

Los exiliados y diáspora nicaragüense en Chicago se reunieron con los excarcelados y desterrados políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena e Irlanda Jerez, con quienes hablaron sobre las acciones de resistencia cívica contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

En su cuenta en Twitter, Felix Maradiaga, dijo sentirse honrado de escuchar las inquietudes de los compatriotas en el encuentro organizado por la asociación “Nicaragüenses en el Exilio” y la Asociación de Nicaragüenses en Indiana.

“Algunas personas se preguntan si aún estamos en campaña. Hoy les quiero responder. ¡ Por supuesto que estamos en campaña! En una campaña por la libertad de Nicaragua, por la libertad de Monseñor Alvares y de todos los Presos Políticos, en campaña para que haya justicia y los crímenes de la dictadura no queden en impunidad, en campaña por los derechos del pueblo nicaragüense, de los exiliados y de aquellos que dentro de nuestro país sufren represión. Esta no es una campaña para conseguir votos, ya que no hay condiciones para elecciones libres. Es una campaña para liberar a Nicaragua”, dijo Maradiaga.

De igual forma, la activista y ex presa política, Irlanda Jerez, dio gracias a Dios, a los organizadores y a todos los nicaragüenses que hicieron posible el encuentro del exilio en Chicago. “Urge elegir un liderazgo colegiado de la Oposición Nicaragüense Exiliada de forma democrática”.

Honrado de escuchar las inquietudes de hermanos nicaragüenses en el exilio, miembros del equipo de @UnaDemocraciaNi capítulo de Chicago, Illinois.



— Félix Maradiaga (@maradiaga) May 7, 2023

Juan Sebastián Chamorro, ex prisionero y desterrado político, explicó a 100% Noticias que en el encuentro con exiliados y diáspora nicaragüense hubo intervenciones recordando el quinto aniversario de abril y la necesidad de unión.

“Fue un evento donde la gente que estaba en la misa de Monseñor Báez fueron invitados por esta organización de exiliados y de la diáspora de Chicago (...) tomamos la palabra algunos de nosotros, se habló de los temas migratorios, fue un reencuentro en recuerdo a los 5 años de la rebelión de abril, también asistió gente de otros Estados”, expresó Chamorro a 100% Noticias.

Medardo Mairena dijo a 100% Noticias que se trató de un encuentro de solidaridad, hermandad, en comunidad y en libertad; "todos los exiliados nos sentimos contentos porque realmente fué un encuentro conmovedor a nivel espiritual pero también de manera social y cultural. Con todo respeto y honra recordamos todas aquellas personas que ofrendaron sus vidas estos últimos 5 años y extendimos nuestro mensaje de fortaleza y esperanza, ya que estamos dispuestos a continuar la lucha para que pronto tengamos esa Nicaragua que todos anhelamos: una patria con justicia, democracia, progreso y paz".

Al mismo tiempo, Mairena agradeció a la Iglesia Católica, a Monseñor Silvio José Báez y al padre Erick Díaz por su generosidad y hospitalidad "agradecemos a toda esa comunidad nicaragüense que se movilizó para que tuviéramos ese encuentro maravilloso, en comunión, clamando la libertad de nuestra patria, la de Mons. Rolando José Álvarez y la de todos los hermanos que continúan injustamente secuestrados".

Conversatorio con UNA Chicago

El excarcelado político Félix Maradiaga informó a 100%Noticias que la Unión Nicaraguense Autoconvocada, capítulo de Chicago (UNA), capítulo Illinois realizó un conversatorio en el que abordaron tres temas. En primer lugar, conocer las preocupaciones de carácter humanitario de los nicaragüenses en el exilio. Específicamente las dificultades para obtener asilo político, la reunificación familiar y la extensión del TPS.

En este sentido, Maradiaga presentó un resumen de los esfuerzos de cabildeo que varios grupos opositores realizan para lograr la extensión del TPS y facilitar la gestiones de asilo.

También explicó la estrategia de incidencia internacional UNA y fundación Libertad están realizando bajo el auspicio de la Red liberal de América Latina, el partido liberal demócrata (ALDE) del Parlamento Europeo, y World Liberty Congress.

"Se están realizando ingentes esfuerzos con parlamentos y gobiernos amigos de Estados Unidos, Canadá Europa Sudamérica y Asia. El objetivo de estos esfuerzos es el aislamiento del régimen, la presión internacional y la movilización de la solidaridad democrática mundial para lograr la libertad de los presos políticos y el fin de la dictadura en Nicaragua", señaló Maradiaga.

Maradiaga propuso una “campaña mundial por Nicaragua” con tres ejes: libertad de los Presos Políticos, Deslegitimización del régimen de Ortega y fin de la represión de la persecución religiosa en Nicaragua.

"En este momento no existe ninguna condición para pensar en elecciones en Nicaragua y que además es impensable un proceso de diálogo sincero con una dictadura que asesina, encarcela y envía al exilio a miles de nicaragüenses. Se requiere entonces, un esfuerzo colegiado y unido para el aislamiento del régimen y para cortar de una vez por todas sus fuentes de financiamiento", expresó.

Agrega "Es de gran importancia que la oposición nicaragüense proyecte ante la comunidad internacional una ruta seria que además de garantías de qué existen alternativas democráticas reales a la dictadura, y que esas alternativas democráticas están unidas y preparadas para asumir el reto de la transición democrática".

UNA es una agrupación opositora nicaragüense conformada en mayo del 2018 por Felix Maradiaga. Fue una de las organizaciones fundadoras de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización a la cual Maradiaga representó como pre candidato presidencial en las frustradas elecciones primarias de la oposición del 2021.

Actualmente UNA funciona como una plataforma de oposición independiente con presencia dentro y fuera de Nicaragua. UNA trabaja en estrecha colaboración con “Fundación para la Liberal de Nicaragua”, fundada en el año 2010, como un centro de capacitación política que es parte de la Red liberal de América Latina (RELIAL).