Organizaciones de la oposición, diáspora y exilio firmaron una carta en la que llaman a construir la unidad sin intereses personales ni partidarios

Un total de 20 organizaciones de la diáspora, exiliados y organizaciones territoriales firmaron un documento que titularon “Carta abierta al pueblo de Nicaragua” en el que proponen la unidad de la oposición sin intereses personales, ideológicos o partidarios y aseguran que hacen tal moción basados en las palabras de monseñor Silvio José Báez.

En 100% Entrevista conversamos con Alfonso Hernández, de Conexión Nica Usa, y con Max Jerez, de la Alianza Universitaria, AUN.

Hernández asegura que la carta es una iniciativa de colaboración entre las organizaciones firmantes que han llegado a la conclusión “de que la homilía del 7 de mayo de monseñor (Silvio) Báez está trazando las coordenadas precisas, porque sus palabras marcan el camino a seguir y muestran el mapa para que no nos perdamos en la búsqueda de la unidad y los firmantes de esta carta de este compromiso vemos tan clara sus palabras que las hacemos nuestras de cara a la nación".

Además, Hernández asegura que monseñor Báez “nos dice de que nosotros debemos de ser como Cristo. La actitud de Cristo era de puertas abiertas, no ponernos trancas en busca del bien de la nación, tampoco nosotros deberíamos de condicionarnos el esfuerzo, el sacrificio del pueblo nicaragüense que ha sido martirizado, encarcelado, exiliado y cuánto sufrimiento y ha puesto en relieve la valentía del pueblo, de lo que es capaz el pueblo de Nicaragua y nosotros debemos de honrar esa valentía y valorando eso nuestra actitud debería de ser totalmente diferente, sin tanta polarización y confrontaciones inútiles en la sociedad”.

Por otro lado, el representante de Conexión Nica USA asegura que ellos no se creen los dueños de la verdad, pero están convencidos de que tienen que escucharse entre sí los diferentes sectores.

“Si no nos escuchamos nos terminamos imponiendo, así que necesitamos el espacio para escucharnos partiendo de que podemos estar en un error…Este no es un pleito de izquierda y derecha sino un pleito entre libertad y dictadura y lo decimos con palabra pero detrás nos atrincheramos en que nosotros seguimos dependiendo de nuestras posiciones ideológicas y eso es un acto de no sinceridad frente a la nación”, insiste.

Posición de los estudiantes

Max Jerez, de AUN, dijo que la carta es para continuar haciendo y trabajando en el sentido de tratar de unificar y seguir unificando los esfuerzos de los diferentes sectores de la oposición nicaragüense.

“Creemos que es importante, sobre todo, seguir trabajando de la mano, como hasta ahora se ha venido haciendo y a unificar estos esfuerzos por eso es importante para nosotros retomar las palabras de monseñor Báez que llaman a unos esfuerzos concretos que dejen de lado la discusión ideológica y que se enfoque en concentrar los esfuerzos sobre el hecho de una estrategia común y la estrategia común es todos estamos en contra de la dictadura, pues la primer cosa que nos une a los opositores es que todos estamos en contra de la dictadura, que todos estamos sufriendo y siendo víctima de los embates de la dictadura y que eso es una cuestión fundamental”, señala Jerez.

Asimismo, dijo que también urge seguir trabajando de la mano para alcanzar estrategias concretas y avanzar en estos esfuerzos para aislar cada día más al régimen de Ortega.

“Creo que una de las cosas que concretan la unidad son las acciones conjuntas, seguir haciendo acciones conjuntas, mensajes conjuntos, posiciones conjuntas que demuestren realmente que tenemos la mayor voluntad posible de actuar en contra de la dictadura y eso creo que es una de las cosas que seguimos haciendo de la mano desde AUN y como jóvenes comprometidos con un cambio real en Nicaragua”, resaltó.

Jerez también dijo que esta iniciativa demuestra el trabajo conjunto y “que no es cierto que la oposición o que los grupos de oposición están en un constante pleito de perro”. También afirma que hay que tener mucho cuidado, porque la dictadura promueve esta idea de que la oposición o no existe o está totalmente fraccionada.

Asimismo, destacó que muchas cuentas en redes sociales que eran afines a la dictadura, ahora cambiaron sus nombres y se presentan como azul y blanco para dar “mensajes disruptivos sobre la oposición, hay que tener mucho cuidado con esta estrategia. El régimen tiene experiencia en el manejo de estas cosas”.

Conciliación

Alfonso Hernández insistió en que la oposición está en búsqueda de fortalecerse lo suficiente y unirse.

“Tenemos que tener una actitud conciliadora, porque si queremos miel no le demos patadas a la colmena, no debemos tratar mal a las otras organizaciones, debemos darnos un espacio para escucharnos en función de construir esa unidad y en ese ejercicio nos hemos planteado las tareas de escuchar las diferentes propuestas cada organización o cada grupo de organizaciones, para que traigan sus propuestas y las expliquen, y nosotros por respeto las escuchemos y que de esas propuestas sustraigamos las cosas que tenemos en común y con ellas construyamos lo que necesitamos para obtener esa unidad”, apuntó.

Por su parte, Max Jerez dijo que los jóvenes están dispuestos a seguir los esfuerzos de escucha de las diferentes propuestas y planteamientos de las organizaciones y dijo que lo más importante de escuchar es lograr llegar a un consenso para que haya acciones concretas.

“Esto significa que no se está haciendo nada en contra del régimen de Ortega, al contrario, creo que ninguna de las organizaciones que está siendo parte de los diferentes esfuerzos ha dejado de hacer algo, cada una de estas organizaciones está trabajando día a día y de la mano sincronizados, a veces planteando sus posiciones, sus acciones en contra del régimen de Ortega. Es importante tener claro que esto sigue avanzando”, insistió Jerez.

Asimismo, aseguran que no hay que esperar que alguien imponga una estructura, sino que se debe buscar el mejor consenso entre los diferentes sectores de la oposición.