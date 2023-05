“No hay nada que negociar con Daniel Ortega”, señala Juan Sebastián Chamorro

El excandidato presidencial además señaló que una tercera negociación sería infructuosa con el régimen Ortega Murillo porque afirmó que la dictadura busca ganar tiempo en el poder

Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político del régimen, dijo que “no hay nada que negociar con Ortega”, en respuesta a una entrevista que meses atrás Humberto Ortega Saavedra diera a la cadena CNN en Español, en donde propuso que en Nicaragua era necesario una negociación con el dictador para buscar una solución pacífica a los problemas del país.

“Ahorita no hay nada que negociar con la dictadura, yo me he sentado dos veces con la intención de encontrar una salida democrática al país y lo que me he encontrado en las dos ocasiones pasadas, que fue la primera mesa del diálogo nacional y la mesa de la negociación en el 2019, me encontré con una dictadura que está completamente cerrada a cualquier tipo de negociación”, dijo Juan Sebastián Chamorro a 100% NOTICIAS.

El excandidato presidencial además señaló que una tercera negociación sería infructuosa con el régimen Ortega Murillo porque afirmó que la dictadura busca ganar tiempo en el poder.

“Yo no iría a un tercer episodio de esos, porque yo ya vi la mentalidad de Daniel Ortega que lo único que quiere es ganar tiempo y no tienen ningún interés en negociar”, expresó.

Chamorro señala que el diálogo es una oportunidad para solucionar los problemas que aquejan al país desde el año 2018, cuando se profundizó una crisis de derechos humanos.

“Toda solución política debería de pasar por un diálogo y en este momento no veo ningún tipo de señal para que venga un cambio”, expuso.

“En este momento el dictador no tiene la más mínima intención de negociar algo que sea encaminado a la negociación, no le veo sentido a esos comentarios de Humberto Ortega”, insiste Chamorro.

Proceso de unidad

Sobre los llamados a la unidad de todas las fuerzas opositoras en Nicaragua, Juan Sebastián dijo que es una excelente opción para enfrentar al dictador ante la comunidad internacional.

“Esta es una tarea de todos los nicaragüenses, tenemos que sacar a esta dictadura criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad y en eso hay un rol de cada uno de los nicaragüenses, donde evidentemente el sector privado es el motor de la economía nacional tiene mucho que decir en todo esto”, destacó el excandidato presidencial.

Juan Sebastián Chamorro también señaló que por medio de la unidad, lograrán crear las acciones en conjuntas para continuar con la lucha cívica dentro del país, aunque reconoce que de momento es difícil protestar por el control absoluto del régimen en las calles de Nicaragua.

“Hay que reconocer que al igual que una persona común y corriente no puede protestar en las calles de Managua porque hay represión, también hay represión fiscal y eso también afecta y no estoy hablando solamente de grandes empresarios, sino también medianos y pequeños, la represión es brutal con los reparos fiscales”, manifestó el opositor.

Jóvenes unidos por Nicaragua

Durante el programa 100% ENTREVISTAS, transmitido por 100% NOTICIAS, también participaron Yunova Acosta, de la UNA-19 de Abril y Alex Aguirre, Unidad Juvenil Estudiantil, quienes expresaron que como organizaciones juveniles han dejado atrás las diferencias y se han unido para luchar en conjunto por la democracia de Nicaragua.

“Solo e n unidad podemos trabajar y tomar las decisiones políticas que tienen el rumbo de nuestro país. En las organizaciones juveniles estamos dispuestos a darlo el todo por el todo para salir de esta dictadura”, expresó Yunova durante su participación en el programa.

Por su parte, Alexander Aguirre, señaló que tras las arremetidas del régimen contra los líderes opositores, era necesario unirse para luchar por recuperar la democracia.

“Nos dimos cuenta que lo que más nos une es ser nicaragüense y buscar la libertad y la democracia de nuestro país y que cualquier otra diferencia la íbamos a poder discutir, convenir en una Nicaragua libre. Dos años ha costado poder conocerse a nivel interpersonal porque no es solo juntar dos marcas, dos banderas, dos grupos, sino saber quienes son las otras personas”, manifestó Alexander Aguirere.

Sobre el proceso de elección de un candidato que represente a la oposición nicaragüense unificada en un solo bloque deben de ser con candidatos que representen a los nicaragüenses y no intereses personales.

“Estas representaciones deben de ser legítimas y deben de ser representativas y si no hay una conexión con las necesidades reales del pueblo, dentro de Nicaragua, por muchas elecciones que hayan y muchos espacios colegiados, no van a tocar el corazón de las personas dentro del territorio”, expresó Aguirre.