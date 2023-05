Daniel Ortega defiende rol de Ejército en operación limpieza "resguardando zonas estratégicas" en Nicaragua

Ortega dijo que mientras la Policía desmontaba los tranques en el año 2018, el Ejército de Nicaragua estaba “resguardando zonas estratégicas”, sin especificar cuales fueron

El dictador Daniel Ortega y su esposa, la codictadora Rosario Murillo, reaparecieron bailando y sonriendo esta tarde en un acto televisado en donde conmemoraron el 128 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino.

Ortega volvió a arremeter contra el Papa, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), llamando a estos últimos “golpistas”.

Además, hizo un repaso por la historia de Nicaragua y no perdió tiempo para manipularla y señalar a los gobiernos antecesores del general José Santos Zelaya de ser “entregados al imperio yanqui y al Vaticano”, en un claro ataque contra la Iglesia Católica en Nicaragua.

“Gobiernos totalmente conservadores y entregados a los yanquis, entregados al Vaticano, entregados al Clero, en esa época, antes de la revolución de Zelaya, aquí no había libertad religiosa, aquí la única religión que se podía predicar y practicar era el catolicismo”, expresó Daniel Ortega durante su discurso enfrascado en las protestas del año 2018.

“Y si alguien fallecía no podía ser enterrado si no era bajo los ritos de la Iglesia Católica, todo eso no era más que la expresión de lo que habían impuesto los colonialistas, los imperialistas de la tierra y que en esa época se llamaban imperios”, expresó Ortega al iniciar su discurso.

Recordó las masivas protestas ciudadanas del año 2018 y nuevamente atacó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de ser “golpistas” por su papel en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses.

Para las primeras sesiones del diálogo nacional, los obispos nicaragüenses entregaron un documento a Ortega para que se recuperara la democracia del país, pero contrario a ello, dijo que todo se trató de un intento de “golpe de Estado” de parte de la Iglesia Católica.

“A quién le tocó llevar ese mensaje, a toda la Conferencia Episcopal, todos llegaron a esa reunión, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, los señores obispos, estaba también el señor Cardenal (Leopoldo Brenes), pero habían unos también que eran bien beligerante, apurando porque ya nos fueramos y nos presentaron aquel famoso documento firmados por todos ellos, donde decían que había que desmantelar el Estado, una locura completa, una aberración”, manifestó el mandatario quien desde el 2018 ha mantenido una guerra frontal contra la Iglesia.

Además agregó que “cuando llegó ese mensaje dijimos, ´esa gente está loca, aquí no queda más camino que desmantelar los tranques y restablecer el orden en el país´, fuimos y lo hicimos en los tiempos que trabajamos con la Policía y el Ejército resguardando zonas estratégicas”, dijo Daniel Ortega.

Durante el diálogo nacional, la CEN sirvió como mediadora entre el régimen y los opositores.

“Apelábamos a los famosos mediadores que eran golpistas también. Todos los curas que estaban ahí como mediadores eran golpistas”, acusó Ortega.

Masacre al desmantelar tranques

Daniel Ortega también dijo que al no poder convencer a los manifestantes a que desmontaran los tranques “de forma pacífica”, ordenó, ordenó a la Policía y “policía voluntaria” (paramilitares) a desmontarlos.

Durante la operación limpieza, los policías y paramilitares atacaron a balazos a los ciudadanos, causando la muerte de muchos de los manifestantes, quienes murieron por certeros impactos de bala en el pecho y cabeza, los que según organismos internacionales de derechos humanos, fueron disparados por francotiradores.

“Simplemente la Policía, acompañada de la policía voluntaria, desmontaron rápidamente los tranques.

“Cuando preparábamos nuevas operaciones, teníamos el cuidado de evitar al máximo que hubiesen heridos, más allá que aquellos que obligara a la defensa de la vida de los ciudadanos, de los policías voluntarios, de la Policía y así fue y se logró la victoria y ya para el repliegue ya hicimos el recorrido, fuimos a Masaya y ya se empezaba a recuperar la paz y la estabilidad en el país”, manifestó Daniel Ortega.

“Queríamos evitar el costo de tener que desalojarlos”, agregó.

Cuando Ortega vio que los ciudadanos seguían firmes en las protestas y utilizando los tranques, ordenó sacar al Ejército a las calles a “cuidar puntos estratégicos”.

