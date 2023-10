Evan Ellis cree que EEUU no sanciona al Ejército, porque no espera un cambio en esa institución

El doctor Evan Ellis, profesor del Colegio de Guerra de los Estados Unidos, participó en Súper Chats de 100% Noticias y explicó que, si no se han aplicado sanciones al Ejército de Nicaragua, en la medida en que se ha esperado, es porque no hay convicción de que eso provoque un cambio en la orientación de la institución. Asimismo, habló de las visitas de Laureano Ortega Murillo a Rusia.

“Las sanciones de Estados Unidos intentan castigar a los perpetradores y creo que en Washington no esperan que esto va a impactar el comportamiento de esas instituciones, por lo menos no en corto plazo”, refiriéndose al caso específico de la Policía y el Ejército en Nicaragua.

“Mi percepción y comprensión es que el ejército, no es para decir que el ejército ha sido inocente en esto, pero la percepción y comprensión es que el ejército medio se ha involucrado en la represión del pueblo, pero eso lo miro desde lejos. Yo he visto que las sanciones no van solo a castigar las instituciones completas, sino a los que están directamente involucrados en la represión”, enfatizó.

Él recuerda que estuvo en el grupo de planificación del secretario de estado Mike Pompeo y que están implementando muchas de esas sanciones particulares contra la Policía Nacional, y otros sectores.

“La intención es enviar un mensaje no solo al que se está sancionando sino a los que consideren colaboradores con Ortega, yo no creo que esto va a impactar la orientación ni de la Policía Nacional ni en el caso del ejército”.

Los Ortega, Rusia y China

Por otro lado, dijo que la segunda visita de Laureano Ortega a Rusia en menos de dos meses está relacionada con un tema de cooperación militar, porque esta vez no viajó con el canciller Denis Moncada.

“Me llamó la atención que en la primera visita en marzo lo acompañó el canciller Moncada, esto me indica que en esa visita era contemplada una negociación sobre algún tipo de cooperación económica, pues según reporte del Banco Central, desde 2015, no se registra un equipo de cooperación por parte de Rusia, pero el hecho de que esta vez fue Laureano y no el canciller me indica que fue algo más sobre conversaciones de temas militares y el avance de algún tipo de cooperación”, señaló el doctor Elis.

También cree que los Ortega buscan demostrar que, a pesar de todas las violaciones de libertades y derechos, ellos aún no están aislados.

Por otro lado, le parece particular el hecho que Rusia siempre ha tenido interacciones con Nicaragua, pero no ve que se hable de cooperación en cuanto a entregas de equipos rusos. Lo que más le llama la atención es que Rusia en la última semana ha promovido interacciones entre Nicaragua y Bielorrusia, así que parece que “en cierta forma hay algo en temas de seguridad en el contexto de Ucrania. Un tema de triangulación entre Rusia, su aliado Bielorrusia y sus aliados en la región, no estoy seguro exactamente de qué se trata, pero por supuesto que esto es más que solo casualidad”.

“Rusia ha visto a Nicaragua como el mejor lugar para proyectar una amenaza sobre los Estados Unidos… para demostrar que Rusia tiene amigos para meterse en el patio trasero de los Estados Unidos, tienen que ver como algo simbólico el envío de buses y trigo también los temas de comunicación espacial”, insistió

También dijo que su percepción es que los Ortega no esperan nada de los Estados Unidos y están buscando cómo sobrevivir con la ayuda de amigos como Rusia y China.