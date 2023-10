Sergio Ramírez, escritor desterrado de Nicaragua “siento el deber de alzar mi voz”

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado asegura que si su voz como escritor es escuchada debe hablar de la realidad que lo rodea, en referencia a la crisis sociopolítica en Nicaragua. Al mismo tiempo, se refirió a su visita “exploratoria” por Panamá para que ese país sea sede del Festival Centroamérica Cuenta en 2024.

Ramírez, Premio Cervantes 2017, brindó una entrevista a la plataforma digital La Estrella de Panamá, donde opinó que un escritor puede tener su dimensión artística, pero también tiene el deber ciudadano de alzar su voz cuando no está satisfecho con la realidad.

“Los libros de ficción no son para opinar, son para hablar de los seres humanos, de la complejidad que tienen las vidas de los seres humanos, pero si yo tengo prestigio como escritor y mi voz es escuchada como escritor, pues yo siempre me voy a estar refiriendo a la realidad que me rodea en la medida en que no esté satisfecho con esa realidad y yo siento un deber alzar mi voz crítica frente a esa realidad” dijo Ramírez.

El escritor agregó “uno puede ser buen escritor y callarse y eso no va a disminuir su obra literaria. Yo lo veo como una dimensión adicional del escritor de la que yo participo, del escritor que se expresa como ciudadano”.

LEER MÁS: Ramírez: la literatura suele ofender al poder arbitrario empeñado en castigar las palabras

En la entrevista, Ramírez Mercado dijo que espera volver a una Nicaragua democrática “todo depende de un cambio de las circunstancias políticas. Nunca contemplo mi regreso a Nicaragua en la situación actual, volver como fruto de una concesión política, a un país silenciado, un país que vive en el miedo, en el aislamiento, ¿cuál sería mi papel en ese país? Ninguno.” se preguntó y respondió a sí mismo el literato, quien fue perseguido y desterrado por el régimen de Daniel Ortega.

“Yo contemplo mi regreso como el de quienes nos hemos ido al exilio por algunas razones que son falta de libertad, falta de democracia, represión. Y que por lo menos las condiciones del país estén abiertas a un cambio de sistema, a un cambio democrático” aseguró el autor de Ese día cayó domingo, y otras muchas obras reconocidas.

Centroamérica Cuenta 2024 en Panamá

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado es el presidente del festival Centroamérica Cuenta, un evento literario creado en Nicaragua como sede, pero a 10 años de su realización se convirtió en festival itinerante “Las circunstancias políticas adversas nos sacaron de Nicaragua lo cual ha tenido sus ventajas porque nos ha permitido crecer, enriquecernos, vivir experiencias en distintos escenarios y distintos públicos, contribuir a crear un público lector en los países en donde el festival aterriza” compartió el escritor.

El festival Centroamérica Cuenta desarrolló sus primeras ediciones en Managua, posteriormente se organizó en Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, y con un festival paralelo en Madrid.

Ahora su organizador aspira a que Panamá sea la próxima sede “muy bueno el respaldo, hemos hablado con dirigentes culturales, dirigentes del gobierno, con embajadores europeos y estamos optimistas en construir los apoyos necesarios para poder llevar adelante en mayo que viene el festival en Panamá”.