Ejército involucrado en congelamiento de cuentas a iglesia católica de Nicaragua, señalan opositores

El excarcelado político desterrado, Félix Maradiaga y el Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, coinciden en que el Ejército está involurado en el congelamiento de cuentas a la iglesia católica y explican cómo operan desde la Dirección de Información para la Defensa (DID), la Unidad de Análisis Finacieros (UAF), cuyos directores son un militar y un policía y la participación de la Superintendencia de Bancos (SIBOIF)

El congelamiento y cierre de cuentas a todas las Diócesis de la iglesia católica de Nicaragua, arreció esta semana el terrorismo de estado y en el que involucra al Ejército de Nicaragua por ser parte del Sistema Nacional de Seguridad Soberana conforme a la Ley 919, artículo 10, que le da el control a la institución armada de la Superintendencia de Bancos (SIBOIF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El excarcelado político desterrado, Félix Maradiaga y el Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, coinciden en que el Ejército está involucrado en este último golpe a la iglesia católica de Nicaragua, donde todo apunta a una posible acusación penal en contra del Cardenal Leopoldo Brenes, obispo de Managua, ya que es a él que lo citan tanto la SIBOIF como el Ministerio Público para que justifique el dinero que está en las cuentas bancarias de la iglesia.

Roberto Samcam asegura que el rol del Ejército en este congelamientos de cuentas a la iglesia católica, es evidente.

"El Ejército de acuerdo a la ley del sistema nacional soberana, es el secretario ejecutivo de ese sistema a través de la Dirección de Información para la Defensa (DID). Entonces el sistema es dirigido a través de la DID. El sistema lo integra también la UAF, y en qué tiene que ver el ejercito en esto ?, la UAF es la que controla todo el dinero que hay en las cuentas de bancos nacionales" expresó Samcam a 100% Noticias.

El Sistema Nacional de Seguridad Soberana, lo integran según la ley: El Ejército de Nicaragua, La Policía Nacional, El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República.

Además la integran instituciones para lo relativo a la persecución e investigación del delito de lavado de dinero, bienes y activos y crimen organizado, como: La Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras.

Samcam describe el procedimiento para el requerimiento de información entre estas instituciones.

"La DID le pide a la UAF que investigue equis cuenta o persona y cuentas que tiene en el sistema financiero y la UAF le envía un reporte independientemente que si el banco es nacional o extranjeros. La UAF pide por ejemplo a un banco y ninguno puede negarse a entregar ese informe, porque ahÍ no hay sigilo bancario".

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) está dirigida por el Mayor General, Denis Membreño, es militar activo y por ende subordinado al Jefe del Ejército. En esa dirección también está el Comisionado General, Aldo Sáenz, Sub Director de la UAF, policía activo y es subordinado del Comisionado General Francisco Díaz, jefe de la Policía y consuegro de la pareja dictadora Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Mayor en retiro, Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica, señala que la Diercción de Información para la Defensa (DID) controla y se enfoca en las personas y hechos que son objetivo de inteligencia.

"Y con eso saben cuanta plata tienen, cuales han sido los flujos, de donde entra y sale si son una organización sin fines de lucro o una ONG. Entonces están obligados a informar periódicamente todo el flujo de donde viene el dinero (...). Entonces todo eso lo controla la UAF al pasarle a la DID que es del Ejército y el ejército está de manera indirecta involucrado en todo este proceso de terrorismo fiscal y terrorismo de estado, porque estar investigando las cuentas es espionaje legal ¿por qué legla? porque lo hacen amparado en la ley de seguridad soberana", señaló Samcam.

Maradiaga "sí" está involucrado "directamente"

El opositor Félix Maradiaga, quien tras su excarcelación y destierro a Estados Unidos, ha dicho que ya es hora de sancionar al Ejército de Nicaragua, aseguró a 100% Noticias que la institución desde su labor de espionaje, es parte del aparato de persecución a la iglesia.

"Sí. Está directamente involucrado por vía de la utilización de los mecanismos de inteligencia militar. En el espíritu de la Constitución y en base al mandato del ejército diseñado en tiempos democráticos, esas capacidades de inteligencia del ejército, deben ser enfocadas en el crimen organizado y en la seguridad nacional. No obstante, a pesar de todos los frenos constitucionales y legales que existían, Daniel Ortega logró que el ejército pusiera a disposición de la dictadura todas sus capacidades y herramientas de espionaje, para ser usadas confines estrictamente políticos".

Maradiaga fungió por 10 años como funcionario civil del Ministerio de Defensa de Nicaragua. En el gobierno de Enrique Bolaños, dice que enfocó sus esfuerzos para "evitar que la institución militar fuera usada con propósitos partidarios".

"En aquellos años, se gestionaron recursos técnicos y de la cooperación internacional, para ayudar a elevar la capacidad del ejército de colaborar con la policía en lo que se llamó las nuevas amenazas. Por ejemplo, luchar contra el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas, el contrabando de recursos naturales, el lavado de dinero y otros. El proyecto de control civil democrático consistía en balancear dos temas: la necesidad de un ejército fuerte y moderno para tiempos de paz y los frenos constitucionales para que evitar que ese ejército, de origen sandinista, no fuera utilizado por ningún gobierno futuro, para espionaje político" aseguró a 100% Noticias.

El opositor, recuerda que la Ley 290 "Ley de organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo con reformas incorporadas" y sus reglamento, establecía que la Dirección de Información para la Defensa, (DID), "debía ser coordinada por un funcionario civil" porque era la práctica "saludable en las democracias modernas", pero con la llegada al poder de Daniel Ortega, "se desmontaron los controles democráticos del ejército para subordinarlo a los intereses partidarios de Daniel Ortega, no sólo como jefe de Estado, si no como cabeza del FSLN".

Amplia evidencia contra Ejército

A cinco años de la masacre de estado en Nicaragua, ordenada por la pareja dictadora Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a la luz de los hechos, hoy Maradiaga considera que hay evidencias de que el ejército, sirvió y se involucró en la represión.

"El espionaje contra la Iglesia Católica y contra la sociedad civil, es un ejemplo claro. Oficiales activos y en retiro colaboran desde hace años activamente en labores partidarias y en trabajos de inteligencia. Hay amplia evidencia del uso de armas de calibre militar en los actos represivo del 2018. y también se sabe que en los juicios fabricados contra la iglesia, y contra opositores, se utilizó información real o fabricada que el ejército obtuvo con sus herramientas de espionaje" acusó.

Para Maradiaga las protestas del 2018 "fueron la prueba de fuego para el ejército". El ejército trató de tomar distancia en declaraciones públicas, recuerda.

"Ya sabemos que oficiales de alta graduación, incluyendo generales, que intentaron persuadir al Estado Mayor y al comandante en jefe del ejército, de tomar distancia de la represión. A la vez, algunos sectores políticos del país y particularmente aquellos cercanos a los grandes conglomerados económicos y a los partidos tradicionales, trataron de persuadir a la comunidad internacional de que el ejército era parte de la solución y no parte del problema".

Agrega que "A lo interno de la oposición, este fue un tema espinoso. En los últimos cuatro años han demostrado que el ejército no logró ponerse del lado correcto de la historia".

Y señaló el posible descontento de oficiales por el "manoseo" de Daniel Ortega en la institución militar.

"Ese descontento es evidente en un gran número de oficiales en retiro. algunos están descontentos por la pérdida de la condición a partidista del ejército, y otros están descontentos porque sienten que Ortega pone en peligro las pensiones de los militares. Gran parte de la resistencia de la comunidad internacional de tocar los fondos de pensiones del ejército, posiblemente obedece a la estrategia de no castigar a oficiales que se retiraron hace muchos años del ejército y que nunca tuvieron ningún lugar en la crisis sociopolítica y en los hechos de represión".

El lider opositor asegura que todos "los esfuerzos internos y confidenciales que indudablemente se dieron entre militares activos y en retiro para salvarle la cara al ejército, fracasaron. Las voces críticas dentro del Consejo militar han sido completamente calladas. Los oficiales que mostraron alguna actitud crítica fueron sacados de la institución militar antes de su fecha de retiro".

Ortega pasa factura a iglesia e involucra a Ejército

El pasado 18 de mayo, en un acto público por el aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, el dictador Daniel Ortega volvió a arremeter contra el Papa, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), llamando a estos últimos “golpistas”.

Para las primeras sesiones del diálogo nacional, los obispos nicaragüenses entregaron un documento a Ortega para que se recuperara la democracia del país, pero contrario a ello, dijo que todo se trató de un intento de “golpe de Estado” de parte de la Iglesia Católica.

“A quién le tocó llevar ese mensaje, a toda la Conferencia Episcopal, todos llegaron a esa reunión, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, los señores obispos, estaba también el señor Cardenal (Leopoldo Brenes), pero habían unos también que eran bien beligerante, apurando porque ya nos fueramos y nos presentaron aquel famoso documento firmados por todos ellos, donde decían que había que desmantelar el Estado, una locura completa, una aberración”, manifestó el mandatario quien desde el 2018 ha mantenido una guerra frontal contra la Iglesia.

Durante el diálogo nacional, la CEN sirvió como mediadora entre el régimen y los opositores. “Apelábamos a los famosos mediadores que eran golpistas también. Todos los curas que estaban ahí como mediadores eran golpistas”, acusó Ortega.

En ese discurso Ortega recordó la operación limpieza ejecutada por la policía y paramilitares, pero agregó a la lista al ejército.

“Aquí no queda más camino que desmantelar los tranques y restablecer el orden en el país, fuimos y lo hicimos en los tiempos que trabajamos con la policía y el Ejército resguardando zonas estratégicas”, señaló.

Está por verse en las próximas horas cual será el próxmo paso en la persecución a la iglesia católica de Nicaragua, que es segunda vez en un régimen sandinista, que sufre ataques, pero esta vez más severos con el obispo Rolando Álvarez encarcelado y tres sacerdotes, mas dos bajo investigación.



Se suma ahora la investigación por supuesto lavado de dinero, que la policía tituló en su nota de prensa "sobre actividad ilícita en el manejo de fondos y cuentas bancarias de diferentes diócesis del país", dando desde ya su sentencia condenatoria, sobre todo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pero directamente al Cardenal Leopoldo Brenes, a quien la SIBOIF le pidió que "muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las Diócesis, de manera que se cumpla en todo momento con las Leyes del país, evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo".