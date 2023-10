Ortega y Murillo creen que Hallesleven estaba "conspirando" en su contra por reuniones con militares

El analista político y opositor, Eliseo Núñez Morales, dijo en 100% Entrevistas que el general en retiro Omar Hallesleven fue defenestrado porque se reunió con otros militares y esto activó la paranoia de Rosario Murillo sobre un posible complot en su contra.

“Fue defenestrado y que esto se debe a que él sostuvo una serie de reuniones con otros militares activos y esto levantó la suspicacia de Rosario y decidieron defenestrarlo, por eso, porque aducen de que estaba conspirando en contra de ellos”, enfatiza.

Según Núñez ahora Hallesleven está “despachando” desde una oficina de la cancillería. Actualmente el general en retiro dirige la Comisión Nicaragüense de Energía Atómica con Fines Pacíficos, cuya oficina estaba hasta ayer en las instalaciones de la vicepresidencia, un edificio en el viejo centro de Managua.

100% Noticias conoció que desde la noche de ayer martes, Hallesleven fue desalojado y con él lo acompañan su personal que estaba a cargo, entre ellos otros militares en retiro.

Además el pasado 11 de mayo, 100% Noticias, supo de dos fuentes que Hallesleven fue retenido por unas horas en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, por órdenes de Murillo. También que luego quedó en una especie de casa por cárcel, por el monitoreo y vigilancia que le impusieron, como producto de las reuniones que el régimen considera “conspirativas”, en cuanto al desafío de que no sea Rosario Murillo la sucesora de Ortega, para elecciones del 2016, si no que sea el general en retiro y hoy defenestrado.

Núñez afirma que Rosario Murillo y Daniel Ortega están paranoicos por el tema de la sucesión dinástica que están estructurando y por ello Hallesleven les estorbó, al igual que les ha estorbado Alba Luz Ramos, Lenín Cerna y luego le estorbarán otros.

“Yo no creo que pase nada dentro del sandinismo, porque el Ejército perdió la dignidad y simplemente cuando una persona pierde la dignidad y se somete y baja la cabeza, como la ha bajado Avilés y toda la cúpula del Ejército no podés esperar nada de ellos. La dignidad personal de ellos la dejaron a un lado y entonces mucha gente cree que se le van a rebelar, pero no, porque es un grupo de personas que no tiene dignidad”, insiste Núñez.

Eliseo Núñez está convencidos de que la pareja dictatorial sufre paranoia por el tema de la sucesión dinástica y “van a quitar a todo el que se le enfrente y el que espera que el sandinismo se revele sepa que eso no va a suceder, ellos ya perdieron la capacidad”.

No vienen cambios

“Es una democión, no es un traslado, es una democión”, refiere, a la vez que afirma que el hecho de que Hallesleven se reúna con militares activos o inactivos, no tiene relevancia, pues “al final todos son sandinistas y entonces no creo que ninguno de ellos quiera enfrentarse a Rosario Murillo, yo creo que ellos van a obedecer como está obedeciendo él, que lo pasaron de la vicepresidencia a cancillería y no dice nada. Simplemente se esconde”.

Por su parte, Alfredo Gutiérrez, del grupo de liberales exiliados, opina que el estilo de la dictadura y de Rosario Murillo en los años que llevan en el poder es que “cuando se han desecho de alguien que ha sido funcionario de ellos, no lo sacan de manera vulgar o como una baja deshonrosa, sino que lo que hacen es que los traspasan de una posición a otra de menor perfil, de menor importancia, más depurativo hasta que pasa del esquema noticioso y luego lo hacen desaparecer”.

“Hallesleven, en nuestra opinión, reviste una especial importancia y una mayor relevancia, porque recordemos que no solamente fue el jefe del Ejército de Nicaragua, sino que también fue vicepresidente del mismo Ortega, después de ser vicepresidente, diputado que iba a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional y de acuerdo a la información que los medios han estado promulgando el día de hoy la salida de su puesto de confianza que tenía en la oficina de la vicepresidencia al lado de la pareja dictatorial pues obviamente implica que hay una situación que no es correcta”, señaló Gutiérrez.

Él considera que esa relación fue como hule que se estiró tal nivel que ya se rompió en lo que están tratando de aplicar es una medida que baje el golpe mediático, por los efectos que podría ocasionar en la misma institución castrense.

“El Ejército, es sabido, tiene un altísimo nivel de compromiso y de complicidad con la dictadura en las acciones de represión y asesinato que se hicieron a partir de abril del 2018, pero que recordemos que muchas de esas operaciones fueron obviamente coordinadas y articuladas en alta jefatura del Ejército”, insistió.

Militares de rango medio inconformes pueden ser la clave

Por otro lado, afirma que hay muchos militares de rango intermedio inconformes porque están estancados y que una gran cantidad de esos cuadros han sido mandados a retiro forzoso por parte de Ortega.

Dice que buscan “bajar la atención de la acumulación de cuadros que no crecen jerárquicamente y por otro lado tratar de bajar la cantidad de elementos que podrían implicar un riesgo para la estabilidad de la dictadura. Estamos viendo que la coyuntura actual si realmente deviene en una mayor crisis, esto no es que vayamos dando falsas expectativas y ni que estemos tampoco teniendo información que vaya a pasar algo de esto, pero podría darse un escenario, podría ser una posibilidad de que los mandos intermedios del ejército podrían tener un rol que nosotros creemos que podría ser importante para salir de esta terrible noche oscura”.

Él cree que los militares inconformes podrían sacudir “esta barbaridad que les ha impuesto la pareja dictatorial, que es la pareja dictatorial y todo dirigido y planeado por el mismo Daniel Ortega”.

También asegura que no habrá candidaturas electorales en 2026, “porque el diseño de modelo político de Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto en Nicaragua a sangre y fuego es la única alternativa que tiene para dirigir a Nicaragua es a través de la familia Ortega Murillo, a través de la sucesión dinástica, eso implica las escalas de responsabilidad actual que es la sucesión viene inamoviblemente”.

La sucesión inmediata es hacia Rosario Murillo, pero está convencidos es que el plan es que luego pase a sus hijos.

Espera sanciones fuertes de EEUU

Gutiérrez no cree que haya una acusación contra Hallesleven, como ha sucedido con los opositores, porque esto podría tener un efecto de bola de nieve que no les conviene.

Daniel Ortega—prosigue-- para tratar de mantener la lealtad del Ejército ha repartido centenares de millones de dólares en la cúpula militar, beneficiado a la alta jefatura en enormes transacciones económicas, pero también dándole niveles de poder político y cuando hablo de nivel del poder político dándoles posesiones del Ministerio de estado o instituciones que son de estratégica importancia.

También consideró de gran relevancia que Estados Unidos haya anunciado que aplicará más sanciones, “porque ya no es un oficial de la diplomacia norteamericana que se pronuncia al respecto de Nicaragua sino que el jefe de la agencia de seguridad nacional, en la Casa Blanca obviamente tiene una canal de información de todo lo que puede estar sucediendo en Nicaragua y creo que sus palabras son el antecedente de algo fuerte de las sanciones que vienen y esperamos que así sea, esperamos que sean sanciones que realmente hagan tambalear y ojalá caiga la dictadura, para que podamos recuperar las libertades en Nicaragua, la democracia y podamos vivir los nicaragüenses libres cómo lo merecemos”.