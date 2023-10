Dictadura hizo el ridículo al querer usar emblemas de Cruz Roja y luego retractarse al crear "Cruz Blanca"

Este jueves, la Asamblea Nacional anunció la ley orgánica de la Cruz Roja Nicaragüense, sin embargo, 24 horas después informaron que ahora en Nicaragua operará la Cruz Blanca, con los bienes “confiscados” a Cruz Roja, esto porque legalmente no podían usurpar los emblemas, pero lo desconocían, y esa ignorancia, a juicio del mayor en retiro Roberto Samcam, los llevó a hacer el ridículo.

“Yo pensé que le iban a poner Cruz Roja y Negra, que va más a tono con la mentalidad y el cerebro, si es que en realidad tienen cerebro, pero echaron pie atrás y rápidamente. Eso te da la idea del nivel de inteligencia que hay en el gobierno, es decir, no hubo nadie allí de tantos diputados, de tantos abogados, no hubo nadie que le dijera que eso era imposible hacerlo, que eso era un anatema, por decirlo alguna forma, no hubo nadie que le dijera a alguien de afuera le debe haber dicho eso no se puede hacer y de un día para otro echaron pietra haciendo el ridículo más grande que pueden hacer”, dijo Samcam.

También considera que era insostenible por el principio de neutralidad de la Cruz Roja y decidieron desaparecerla, porque son más sesgados que mandados a hacer de encargo y “el argumento que utilizaron para confiscar, es que le dio atención médica a los golpistas”.

Samcam afirma que si la Cruz Roja es capaz de poder ir a un conflicto militar donde países combaten y mantiene la neutralidad, lo mismo pasa con el conflicto de abril de 2018 y “eso, digamos, no hay posibilidad de hacer esa comparación, entonces, la neutralidad independientemente de que el conflicto sea gigantesco o sea pequeño, claro para Nicaragua son conflictos inmensos, pero mantiene su neutralidad y eso es lo que ellos no quieren,emblemas universales”.

Atrollepos jurídicos

“En efecto, ya no tenemos Cruz Roja en Nicaragua, la ley que se había aprobado quedó derogada”, señaló a 100% Noticias el abogado y defensor de derechos humanos, Braulio Abarca del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este jueves una Ley que faculta a la nueva Cruz Roja Nicaragüense, adscrita al Ministerio de Salud, a usar el emblema y la bandera de la Cruz Roja Internacional, informó la dictadura el jueves, sin embargo, hoy el discurso fue otro y Rosario Murillo ratificó la creación de la Cruz Blanca.

“Y prácticamente la confiscación de la Cruz Roja nicaragüense que es un ente internacional que simboliza la neutralidad y simboliza el apoyo humanitario, que ya cuenta con más de 150 años conforme a la convención de ginebra en temas de derecho y actualmente pues en Nicaragua, lamentablemente, de manera arbitraria primero se crea o se adjunta a la Cruz Roja Nicaragüense como parte del Ministerio de Salud y después se anula esta ley o se archiva esta ley y se crea una nueva ley para crear la Cruz Blanca, retrocediendo prácticamente al uso de los emblemas de Cruz Roja”, señaló Abarca.

Al consultarle si la ley orgánica de la Cruz Roja aprobada este jueves quedaba abolida, a pesar de que no se ha derogado en La Gaceta, señaló: “Realmente el proceso debe ser que se publique en la gaceta diario oficial del Estado, eso es lo que mandata la ley, no obstante, en Nicaragua hace muchos años no se obedece lo que dice la ley, entonces realmente es una violación al debido proceso y al procesos y al proceso de formación de la ley, pero lamentablemente al no haber independencia de los poderes del Estado y al no haber institucionalidad, reina el caos y reina la anarquía”.

Retroceso y aislamiento

Abarca señaló que hay que recordar que la Cruz Roja también está para verificar el tema, por ejemplo, de personas privadas de libertad, personas en situación de gravead y también para mediar en otros conflictos, “como mediadores, como intercesores y han logrado pues llevar de otra manera apoyo ya sea a través de la atención médica, de la verificación del tipo de condiciones”.

Además, considera que esta nueva Cruz Blanca realmente representa no solo un grave retroceso sino también “un aislamiento total a la comunidad internacional, pues en algún momento recordemos que la Cruz Roja pudo entrar, el Comité Internacional de la Cruz Roja pudo ingresar a ver la condición de las personas presas políticas”.

Por otro lado, le consultamos si el régimen podría haber creado la Cruz Blanca tratando de evitar una demanda por el uso de los símbolos y emblemas de Cruz Roja, y dijo que es probable.