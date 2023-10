Manuel Orozco valora que OEA busca lenguaje consensuado y voto fuerte para condenar a régimen en Nicaragua

Previo al inicio de la 53 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), 100% Noticias conversó con Manuel Orozco, director de migración, remesas y desarrollo de Diálogo Interamericano, quien explicó lo que se espera para Nicaragua y qué es lo que está proponiendo Brasil.

Orozco dijo que está la propuesta de resolución de la Organización de los Estados miembros sobre Nicaragua que siempre incluye diferentes comentarios y observaciones de cada uno de los estados miembros y Brasil en particular hizo sus observaciones.

“Básicamente hay nueve recomendaciones claves. El contenido fundamental que resalta la situación política de Nicaragua se mantiene intacto y las observaciones tienen que ver con reducir un poco el tono sobre las referencias que se hacen sobre la situación de Nicaragua, por ejemplo, Brasil dice que se elimine la palabra el uso de la violencia de parte del Estado de Nicaragua y que se deje solamente que se restauren las libertades civiles y políticas en Nicaragua o, por ejemplo, establece evitar referirse a que se hace la represión, pero al mismo tiempo sostiene que se liberen los presos políticos, que se permita la presencia del Messeni en Nicaragua, etcétera”, explica Orozco.

Consenso en el lenguaje

Asimismo, dijo que esas son observaciones y no es lo que va a salir ni es el texto final, sin embargo, él considera que hay un consenso que es importante tener “un contenido fuerte sobre la situación de Nicaragua, lo más probable es que sea un acuerdo que trate de captar algo en medio entre lo que se propuso originalmente con un lenguaje muy fuerte y el lenguaje menos fuerte”.

Además, reconoce que al fin y al cabo es un mensaje bastante importante y “bastante contundente sobre lo que América Latina y las Américas en general reconocen qué es lo que está pasando en Nicaragua”

Orozco considera que el proceso de negociación en este momento no es si se logra un consenso sobre el texto original sino cuál va a ser el lenguaje final, “tampoco va a ser el lenguaje propuesto por Brasil, que borra básicamente cuestiones de crítica muy fuerte al Estado de Nicaragua. Entonces, como le digo, es una posición en medio la que va a prevalecer, de alguna manera la palabra violencia va a estar presente en alguna parte del texto o por lo menos algo referente a aspectos de represión o excesos de autoridad, abusos de autoridades por parte de la dictadura nicaragüense”.

También afirma que el consenso que se logre va a captar fundamentalmente el reconocimiento de que en Nicaragua existe una situación política muy problemática de fuerte violación de los derechos humanos, de criminalización de la democracia, “porque entre los nueve componentes de las recomendaciones que hace incluye el restaurar los derechos constitucionales que han sido levantados por parte del Estado de Nicaragua Entonces. todos esos elementos van a aparecer en el texto final”.

OEA ya declaró ilegítimo el régimen

Manuel Orozco considera que el apoyo de la OEA a Nicaragua ha sido bastante bueno, pues desde el 2018 al presente o digamos prácticamente al 2022 que se hizo la última resolución, “el porcentaje de votos a favor de resoluciones que promuevan la mediación, el respeto a los Derechos Humanos, el retorno a la democracia y la violación de la Carta Democrática crece de un 60 a un 100%, es decir el número de países que se ha ido sumando a presionar para que Nicaragua entre en un carril democrático ha crecido”.

No obstante, reconoce que lo que falta es la dimensión o el tipo de presión que se necesita realizar para que Nicaragua se encarrile justo en esas condiciones y “eso pues depende de muchos de los estados miembros no solamente de los estados más proactivos que han sido países como Estados Unidos y Canadá en particular, sino que también de otros que quieren un cambio político en Nicaragua.

En cuanto a las herramientas que tiene la OEA dijo que está “la asamblea general, el consejo permanente, tiene también la secretaría general que tiene su apoyo técnico en aspectos de reforma electoral, en aspectos de revisión del cumplimiento de la Carta Democrática, está la Carta Democrática misma, yo creo que fundamentalmente la herramienta más importante que tiene a mano es lo que refiere con el esfuerzo colectivo, que significa la voluntad política que se deposita por cada estado sobre la mediación diplomática de varios países”.

Finalmente, Orozco aseveró que la OEA ya ha declarado ilegítimo al gobierno de Nicaragua, toda vez que en sus resoluciones durante las elecciones del 2021 se consideró que fueron fraudulentas y no se reconoció el proceso electoral nicaragüense.

“Ya la ilegitimidad del régimen es reconocida, lo que hay es un gobierno que opera bajo el principio de la fuerza y es algo que reconocen los estados y las otras resoluciones han ido en función básicamente de ejercitar una crítica sobre la presencia de presos políticos, sobre las violaciones de Derechos Humanos entonces pues la verdad es que es un tipo de propuesta un poco a destiempo toda vez que ya para el sistema interamericano Nicaragua ha violado la Carta Democrática, se declaró el artículo 20 y el artículo 19 de la Carta Democrática sobre Nicaragua y se votó en función de ello con un 70% de los votos diciendo que Nicaragua ha alterado el orden constitucional democrático del país”, explicó.