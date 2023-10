Sophia Lacayo califica de "show" su detención, fiscal mencionó “técnicas” de "lavado de dinero"

La política y empresaria de origen nicaragüense Sophia Lacayo, citó una de las célebres frases de Don Quijote de la Mancha ‘Sancho, dejad que los perros ladren, es señal de que cabalgamos’, luego que fuera arrestada y liberada bajo fianza por 21 cargos relacionados con el origen y uso de fondos de su campaña política.

La fiscal Katherine Fernández señaló que “Sophia Lacayo violó leyes de campaña de la Florida y violó de forma deliberada las leyes, manejo de fondos a través de varias cuentas de bancos para ocultar el origen de los fondos, una técnica de mover fondos que es usualmente asociada con situaciones de lavado de dinero”.

“Nuestra investigación surgió a partir de una denuncia que recibió la unidad de corrupción pública. La denuncia alega irregularidades sobre la posible fuente de fondos que Lacayo reportó como préstamos a su campaña. Bajo la ley de la Florida, Lacayo tuvo que jurar sobre la veracidad de los informes y firmar cada documento personalmente, como los números en estos documentos jurados no cuadraban nosotros iniciamos una investigación sobre la fuente de fondos usados por Lacayo”, prosiguió.

En ese sentido, afirma que descubrieron que Lacayo obtuvo dinero de muchas personas y empresas y utilizó estos fondos para financiar su campaña.

“Con los cargos de hoy, hemos alegado que Sophía Lacayo repetida e intencionalmente buscó no cumplir con las leyes electorales de la Florida”, señaló Fernández y aseguró que la mujer depositó el dinero prestado que no era de campaña y luego movió este dinero a través de otras cuentas comerciales y personales que no son de su campaña, “para ocultar cuál era la fuente de origen de ese dinero, al final el dinero prestado término en su campaña, después de pasar por otras cuentas”.

Lacayo califica de “poca ética” procesos electorales y judiciales

Al ser liberada, Sophia se defendió de las acusaciones y agradeció el apoyo de su familia, “se humilla al que se deja humillar”, escribió.

Al mismo tiempo, señaló que la acusación tiene una finalidad mediática debido a que su abogado no fue notificado de ningún caso en su contra.

“Lo humillante es para el sistema de Estados Unidos la corrupción mediática y poca ética que existe en los procesos tanto electorales, judiciales y manipulación de medios. Es claro que el propósito de quien tramo esta escena era con una finalidad mediática. Teniendo a mi abogado no se le notificó y simplemente aprovecharon mi llegada de mis vacaciones felices”.

Lacayo calificó de “show” la situación porque son “procesos normales”, pese a que enfrenta 21 cargos.

También aprovechó para denunciar que la correccional donde estuvo está llena de discriminación racial a los blancos y falta de respeto a los derechos humanos.

“Una mujer embarazada con 6 meses estuvo de pie y sin atención por más de 12 horas, tres niñas de 18 años sin ropa interior y drogadas completamente sin atención médica. Mujeres y hombres revueltos. Baños donde los hombres podían ver a la mujer si simplemente caminaban cerca de la puerta”, reza el escrito.

LEER MÁS: Sophia Lacayo sale libre bajo fianza en Miami, mientras fiscal amplía sobre acusación en su contra

También lamentó que EEUU siendo un país de primer mundo con presupuesto millonarios, algunos internos estaban trabajando y tomando café con el área administrativa.

“Detenidos con hambre y el personal administrativo comiendo enfrente de ellos. Cucarachas y desaseos en los cuartos internos, sábanas curtidas y rotas, ( increíble ) Y lo último la institución no tenía espacios para mujeres porque estaban llenas y con celdas sin mantenimiento. Con rótulos “cerrado por mantenimiento”.

Agrega “Nadie denuncia. Yo si lo hago y no tengo miedo, estoy acostumbrada a estar en todo tipo de ambiente, me enfoco en lo importante, y como no denunciar la violación de derechos humanos en USA si lo hago en otros países”.

Investigación

Sophia Lacayo, de 45 años y quien en 2019 fue elegida concejal de la ciudad floridana de Sweetwater, responde a una investigación solicitada por su rival en las elecciones para comisionado, el cubano-estadounidense Juan Carlos Bermúdez, quien cuestionó la procedencia de los más de 1,9 millones de dólares que Lacayo había recaudado para su campaña.

En la acusación que presentó la fiscal Fernández, menciona que los números presentados por Lacayo “no cuadran” y de ser encontrada culpable podría enfrentar pena de 40 años de cárcel, según el Miami Herald tras consultar con la fiscal del caso.

Los registros de las finanzas de la campaña de Lacayo mostraron que gran parte del dinero provenía de préstamos que ella misma se hizo y otra parte de varias empresas de las que era propietaria y que habían recibido préstamos de un programa del gobierno federal para ayudar a los empresarios durante la pandemia.

Lacayo, nacida en Juigalpa y formada en Nicaragua como abogada, era ya una empresaria exitosa cuando decidió meterse en política en la ciudad de Sweetwater, enclavada en el condado de Miami-Dade y conocida como La Pequeña Managua.

Advertencia

Durante la campaña electoral, Juan Carlos Planas, Supervisor de Elecciones de Miami-Dade, dijo a 100%Noticias que advirtió que Sophia Lacayo podría enfrentar una investigación por aparente "lavado de dinero".

"Cuándo yo vi las finanzas de la campaña de Sophia Lacayo cuando ella se postuló era obvio que muchas de las compañías que estaban donando no tenían los recursos ella decía, ella se estaba prestando dinero no parecía que ninguna estas compañías tenían los recursos para prestar. La campaña entera parecía como si estaba lavando dinero y era algo extraño diferente de todas las campañas que yo había visto", explicó Planas a 100%Noticias.

Planas, quien tiene una carrera profesional como Asistente del Fiscal del Estado y experiencia en casos de derecho electoral, dijo a 100% Noticias que Lacayo mintió durante su campaña.

"No creo que haya otras personas involucradas en esto, de lo que yo he visto es solamente la compañía de ella y la manera en la cual ella mintió, ella dijo que estaba dando el dinero de la campaña. Yo he mirado los documentos de financiamiento de la campaña de varios candidatos por años y años, en el caso de Sophia Lacayo era diferente de todo lo que yo había visto, esto es algo que no tenía sentido y no no tenía razón de lo que yo había visto y por eso yo pensaba que habría una investigación y que esto iba a pasar", expresó a 100%Noticias.