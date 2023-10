08:30 AM

El dictador Daniel Ortega Saavedra, reapareció la noche del lunes en el acto del 44 aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, en donde dijo odiar la guerra, pero al mismo tiempo defendió la invasión militar de Rusia sobre Ucrania.

Ortega aprovechó para pedir un diálogo entre Rusia y Ucrania, pero sin interferencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a quien acusó de ser utilizada por Estados Unidos para desaparecer a Rusia.

Daniel Ortega y Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, durante el 44 aniversario de la fuerza aérea.

“Estamos frente a una guerra de carácter mundial ya, donde la OTAN encabezada por EEUU están empeñados en derrotar a la federación rusa, esa ha sido una aspiración histórica (de Estados Unidos), apoderarse de Rusia”, dijo Ortega en un acto que solo fue transmitido en dos canales televisivos y en sus radios oficialistas.

El mandatario nicaragüense también dijo que las potencias europeas han querido “ocupar Rusia”, lo que según él es “una aspiración histórica de los imperios europeos, desde la famosa batalla que libró Napoleón, ocupando Europa y que luego se lanzó a ocupar Rusia y no pudo”, expresó.

Daniel Ortega también dijo que su gobierno es “amante de la paz”, y que no se alegra de “ningún enfrentamiento” porque pone en riesgo la existencia humana, por lo que abogó por el diálogo entre Ucrania y Rusia.

Las declaraciones de Ortega llegan días después que el régimen de Vladimir Putin anunciara la posibilidad de dialogar con Ucrania para poner fin a la invasión militar.

“Esto no es cuestion de Rusia con su operación especial que está enfrentada a las tropas ucranianas, además, Ucrania ha tenido una base facista, los nazis estuvieron en las bases facista, pero también en Ucrania hay un pueblo valiente”, dijo Ortega en referencia a los ucranianos que han defendido a su patria de las tropas rusas.

“Ahí no hay más alternativa que la paz. la única alternativa es la paz y que la OTAN se retire y que deje que la federación rusa con Ucrania se pongan de acuerdo para lograr la paz, porque la federación rusa no aspira a hacerse dueña de Ucrania, ni a ocupar Ucrania, no está dentro de los operativos especial que había explicado el presidente Vladimir Putin”, expresó Ortega.

Guerra debilita economía mundial

En su comparecencia, en donde Ortega pareció estar preocupado por las dificultades económicas que enfrenta su régimen, reconoció que la guerra entre Rusia y Ucrania está afectando a la economía mundial

“Esa es una guerra que está debilitando la economía, la estabilidad social en los mismos países europeos y también en los Estados Unidos. Hasta el momento parecen enloquecidos, creyendo que es posible alcanzar una victoria de la OTAN para enterrar a la federación rusa”, dijo el presidente de Nicaragua.

“Seguir en ese empeño es el mayor crimen que a lo largo de la historia estarían cometiendo los imperialistas de la tierra, porque serían los asesinos de la especie humana”, acusó.

“O nos quedamos todos coexistiendo en este planeta o no quedará nadie con vida en este planeta. El mensaje que nosotros le hacemos llegar a los pueblos del mundo es que aquí no hay más camino que defender la paz y que esa guerra que han venido escalando los imperialistas de la tierra, cesse de una vez por todas y que esa bandera (de la paz), tendrá la oportunidad la humanidad de continuar desarrollándose en un nuevo mundo”, manifestó el dictador nicaragüense.

Ortega realizó el acto en el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua, ubicada a pocos metros de su vivienda, en donde estuvo acompañado por pocos funcionarios de su régimen, así como una raquítica presentación de embajadores.

China salvadores del mundo

El mandatario nicaragüense también aprovechó la presencia de diplomáticos chinos para tirar flores al gigante asiático, afirmando que China ha extendido la mano a naciones que han sido olvidadas por Estados Unidos.

Desde el año 2018, Estados Unidos ha impuesto sanciones comerciantes a varios miembros de su familia ya a decenas de funcionarios de su régimen, a quienes ha acusado de violar los derechos humanos de los nicaragüenses.

“Se han acercado a ayudar en todos los campos, en América Latina, en las diferentes regiones del mundo y eso marca un norte de lo que deberían ser los comportamientos y las actitudes de las potencias”, dijo.

Agregó que “si los Estados Unidos y los europeos, si los imperialistas de la tierra cambiaran su actitud de andar invadiendo pueblos por todo el mundo y si siguieran los pasos de la República Popular China, ahi tendriamos un mundo en que se vendrían encontrando todas las potencias y se vendrían diluyendo las diferencias y las divisiones”.

Desde que Ortega reabrió relaciones comerciales con China, tras una ruptura abrupta con Taiwán, Nicaragua y China han firmado una serie de acuerdos que hasta la fecha no se han cumplido.