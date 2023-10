Félix Maradiaga advierte que China podría desplazar a Estados Unidos en relaciones comerciales con América Latina

El excarcelado político Félix Maradiaga, en entrevista con Lucía Pineda Ubau, señaló que China tiene claramente el propósito de disputar la hegemonía geopolítica de Estados Unidos, país al que podría desplazar si este no fortalece sus relaciones en el área.

Maradiaga dijo que no podemos ser paranoicos con China, que es una nación milenaria con la que ha trabajado durante varias ocasiones y afirma que es admirable lo que se puede aprender de esa gran nación, de una relación comercial con China, pero “eso no quiere decir que vamos a ser ingenuos y en ese sentido hay que entender que estamos ante la configuración de un nuevo orden mundial, donde claramente hay un sentimiento anti norteamericano, antiliberal, antidemocracia occidental que quiere disputar temas como los Derechos Humanos, el respeto al medio ambiente, el respeto a la dignidad humana, el respeto a los procesos electorales y China siendo una dictadura no es el mejor de los socios para un país que quiere ser democrático”.

Maradiaga se encuentra en Costa Rica, que fue el primer país de Centroamérica que varió su relación de Taiwán a China y asegura que la relación comercial es obviamente muy saludable.

“Costa Rica ha sido un excelente ejemplo de pragmatismo diplomático en donde hay una relación comercial con China muy fluida, pero al mismo tiempo reconocer que el vecino de Costa Rica, que es Nicaragua, tiene una relación configurada con China que recién está empezando y que no tiene propósitos muy saludables, porque los propósitos de Ortega con China son muy diferentes a los que tiene Costa Rica que son esencialmente comerciales”, señaló.

Asimismo, dijo que los intereses de la dictadura en su relación con China son encontrar un sustituto de lo que en los años 80 fue la Unión Soviética, “que financiaba y apoyaba el régimen dictatorial, a la primera dictadura sandinista, claramente Ortega anda buscando un socio que le financie y que apoye su modelo dictatorial, eso es lo que aspira Daniel Ortega”.

Espionaje

También apunta que China claramente tiene una geopolítica en donde hay varias puntas de lanzas, “la primera es el aspecto comercial, aumentar la presencia comercial en el mundo, pero la segunda geopolítica que es aumentar la presencia en materia de seguridad, pues China está dando un respaldo importante a la Celac, estableciendo contratos importantísimos con industrias extractivistas en América Latina, se quiere asegurar el acceso primordial a los materiales estratégicos, como el litio y otros minerales”.

Algo muy importante es que ven que “es una relación que no se limita a lo comercial, porque está estableciendo relaciones muy claras con regímenes como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua en materia de espionaje y estableciendo una presencia que cuestiona el liderazgo histórico de Estados Unidos en América Latina”.

Maradiaga considera que Estados Unidos no tiene con América Latina un historial de muchos aplausos, sino más bien tiene una relación difícil con la región, “pero queramos o no, Estados Unidos sigue siendo la principal democracia del mundo, pero es preferible tener una relación con una democracia como Estados Unidos y no con una tiranía como la de China, así que con todos los problemas que pueda tener el sistema político norteamericano eso implicará que Estados Unidos tome acciones más claras y más estratégicas de alerta frente a la gran penetración de China en América Latina, pues ya China es el principal socio comercial en Sudamérica. En Mercosur, China ha desplazado por mucho a Estados Unidos en su relación comercial, todavía no ha pasado eso en Centroamérica pero vemos que hay un desplace de Europa”.

“Estados Unidos tiene que reconocer que si no toma acciones de una relación comercial más fluida con América Latina, de una relación más fluida en materia de seguridad y de una presencia de más apoyo a la democracias en América Latina, China lo irá desplazando”, concluyó Félix Maradiaga.