Por segundo día consecutivo, Rosario Murillo vertió palabras llenas de odio y hablando en “parábolas” amparada esta vez en un artículo de Moisés Absalón Pastora, sobre la mentira y asegura que los opositores son mentirosos, victimarios y demonios que no aman a su país. También les dijo “chingastes que piden sanciones".

“Hay una palabra de moda, negacionista, en la realidad los que cometen crímenes contra su patria contra su pueblo, se convierten, gracias a su talento de mentirosos, en ángeles y víctimas, cuando son victimarios y demonios, los que mataron, los que incendiaron, los que destruyeron, no son nicaragüenses que amen a su país”, inició Murillo, señalada de cometer crímenes de lesa humanidad y quien ideó el destierro de los opositores.

También señaló que “los llamados opositores, dentro y fuera de Nicaragua, lanzan piedras al árbol que está dando frutos, actitud destructiva que sigue siendo una actitud egoísta. Siguen cobrando los llamados opositores por pedir más sanciones contra Nicaragua y el gobierno nicaragüense en legítima defensa sabe responder y hace lo que en soberanía, evadir las agresiones”.

Vale destacar que diferentes organismos de derechos humanos han elevado su voz ante el mundo, sobre la destrucción de las libertades en Nicaragua por parte del régimen, que elevó a 78 la cifra de presos políticos, incluyendo jóvenes que estudiaron en la Universidad Centroamericana, UCA, confiscada por dictadura.

“Esos son contra su pueblo y su integridad territorial, mientras los peleles y chingaste creen que hacer política en mentira, en mentir todo el tiempo. El mundo ha dejado de creer esas infamias, esas calumnias, esas invenciones de mentes enfermas, porque ha sido más contundente nuestra verdad verdadera que todas las patrañas juntas de quienes nos quisieron descarrilar, de quienes nos quisieron destruir solamente para tomar el poder”, recalcó.

Todo da vueltas, dice

Murillo dice que los opositores tienen avaricia y codicia que demostraron “a través de ese fallido, gracias a la lucha del pueblo, golpe de estado. Nosotros les decimos que frente a las mentiras, memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Rosario Murillo tildó a los opositores de negacionistas que son más que negacionistas, pues los considera malvados que inventan sus propias fantasías, porque realidades no son y por arte, no de magia sino por arte de malas artes se convierten ellos en víctimas cuando son victimarios, “ellos se convierten en ángeles como hemos dicho cuando son demonios y aquí trataron de imponer un plan diabólico, mefistofélico y no pudieron ni podrán, nosotros vamos adelante”.

“Hay algo que están pidiendo a sus padrinos que les apoyen, que les respalden y no lo logran, allá ellos escogieron el error, la mentira escogieron, la avaricia, la codicia, escogieron desde el crimen la destrucción de su país y la perversión para su pueblo”, continuó.

Finalmente, manifestó que la vida da vueltas y que el mal que desean a otro cae sobre quien lo desea.