Algunas de las prácticas que el propio dictador ha usado en Nicaragua, podrían calzar en la definición de grupos terroristas, por eso no se atreve a condenar a los atacantes de Israel, dice especialista Gerald Solano

07:50 AM

Mientras la mayoría de países de Latinoamérica condenan el ataque armado de Hamas contra el estado de Israel, en Managua el régimen de Daniel Ortega ni menciona a los terroristas de Hamas.

Desde el mismo sábado que ocurrió el ataque sorpresivo del grupo terrorista Hamas, invadiendo a Israel desde la franja de Gaza, causando miles de muertos y heridos, tanto de civiles como de militares israelíes, la dictadura de Ortega publicó un comunicado para solidarizarse con Palestina.

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y el Pueblo de Nicaragua, Siempre solidarios con la causa palestina, siempre fraternos, siempre cercanos, al condenar la barbarie desatada nuevamente entre dos pueblos hermanos, desde nuestras propias experiencias de guerras impuestas”, dice el comunicado del sábado.

Este lunes, también Rosario Murillo prefirió omitir los nombres de Israel, Hamas o Palestina y se esforzó por presentar un discurso de “solidaridad con las familias que sufren”, pero no se atrevió a condenar los ataques de los terroristas de Hamas contra Israel.

No se observa salida cercana al conflicto

“El caso de esta omisión de Ortega es, de alguna forma, por no reivindicar esa posición norteamericana de catalogar a Hamas como grupo terrorista y que eventualmente, algunas de las prácticas que incluso el mismo Ortega ha utilizado, podrían calzar en esa definición de grupos terroristas, que se da después del 11 de septiembre del 2001, expresó a 100% Noticias Gerald Solano, especialista en relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Solano agrega que “en la región no solo Daniel Ortega no condena los ataques de Hamas a Israel, sino que el mismo presidente Nayib Bukele de El Salvador, dice que el grupo Hamas no representa a los palestinos”.

“La verdad que en conflictos de este tipo los que sufren son los civiles, así como el número de muertos que hay que es lamentable… la mayor preocupación entre analistas internacionales es que este conflicto vaya a escalar al punto que se involucren otros actores en medio oriente que hagan que la situación se vuelva más compleja”, advierte el especialista.

Agrega que “no hay que olvidar que Israel posee una capacidad armamentista en la región, incluso se habla de armas nucleares que podrían caer en manos de grupos terroristas como Hamas o Hezbolá, o que sean usados para contrarrestar una respuesta de Israel, y eso tendría implicaciones para toda la comunidad internacional”.

A esto que señala Solano, se añade el traslado de un portaaviones y armamento importante al medio oriente, por parte de Estados Unidos, lo cual termina siendo un elemento más para una escalada del conflicto.

“La incursión de EEUU en un momento en que se prepara a elecciones en noviembre del 2024, y el petróleo que se trasiega en la región del medio oriente podría afectar los precios del crudo y afectar la economía en la región de Norteamérica”, considera Solano.

El especialista cree que a mediano plazo no se ve una salida a un conflicto que lleva muchos años, y que surge en un momento de aparente paz, y lo que más sorprende es la capacidad que tuvo Hamas de realizar este ataque y lo dañino que fue vidas humanas e infraestructura, lo cual indica que la mano de Irán podría estar detrás de esta nueva escalada de violencia en la región de oriente medio.