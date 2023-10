Alba Luz Ramos fue citada a reunión con Daniel Ortega y Rosario Murillo, queda fuera del poder judicial

Rosario Murillo, logró el control de la Corte Suprema de Justicia, tras el desalojo de la oficina de la doctora Alba Luz Ramos, al mediodía del martes.

100% Noticias supo que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, fue citada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a una reunión en la secretaría del FSLN, tras salir de la oficina.

Ramos se encontraba en una reunión en su despacho en el poder judicial, con varios jefes de áreas. Interrumpió la reunión y salió en su camioneta hacia la secretaría del partido en el reparto El Carmen.

“La doctora comenzó a llamar a directores de áreas, para reunirse con ellos lunes y martes, pero ya muy tarde. A ella la llamaron a reunión en la secretaría (del FSLN)” informó una fuente a 100% Noticias.

La doctora recibió la cita “por teléfono, una llamada, para que se dejara ir al medio día (del martes)”, hacia El Carmen.

Fue ahí que el propio Daniel Ortega y Rosario Murillo, le presentaron un dosier de documentos que supuestamente prueban la corrupción del secretario administrativo destituido, Berman Martínez y que la vinculan porque ambos firmaban los documentos en la Corte. Aunque otra fuente indica que la reunión no se dió.

El supuesto argumento para sacar a Ramos de la Corte es “corrupción”, pero a lo interno de los trabajadores del poder judicial, se conocen otros motivos y es la desconfianza y paranoia de la pareja dictadora entre los que públicamente se ven cercanos.

Ortega y Murillo comparten algo en común, y es que buscan enemigos, ahora entre sus propias filas. Esta vez los cañones están dirigidos hacia Ramos.

El martes el abogado Yader Morazán, informó en su cuenta de X, que Ramos fue sacada de su oficina. El operativo lo dirigió el Comisionado General Horacio Rocha.

“El día de hoy (martes) llegó la policía de civil al edificio de la presidenta del Poder Judicial de Nicaragua Magistrada Alba Luz Ramos, para que la acompañaran a interrogatorios. No se sabe su paradero actual. A su hija-asistente no le dejaron sacar ni sus pertenencias de la oficina” indicó Morazán en su cuenta de X.

Ramos dejará de ser magistrada

Un analista aseguró a 100% Noticias, que Ramos prácticamente la dejarían sin su magistratura. La decisión ya está tomada, no se va a revertir, queda fuera del poder judicial. Así mismo nos informaron que no va presa, no la enjuiciarían, pero sí la dejarían con Nicaragua por cárcel, similar a la situación de la exjefa policial Aminta Granera.

“Sería escándalo mundial, que aparezca la presidenta de un poder del estado con un juicio. Es demasiado costo político. No lo hace Daniel Ortega, para mí buscará como cerrar rápido el nombramiento de la corte. Si Ortega, no estuviera vivo, la Rosario sí enjuicia a Ramos”.

La doctora Ramos quería seguir en el cargo, por lo menos de magistrada. Ella se confió en septiembre de que las cosas se habían calmado, pues estuvo en los actos del 44 aniversario del ejército y de la policía y hasta se saludó con Rosario Murillo.

“Es obvio que fue un triunfo de Rosario Murillo, un triunfo fuerte”, expresó una persona ligada al poder judicial.

“Viene una negociación en la que la vieja guardia como Bayardo Arce y Lenin Cerna, que respaldan a Ramos, para que no la dejen presa y cierren cualquier proceso en su contra” indicó una fuente a 100% Noticias.

“Es obvio, que después de todo esto, no hay posibilidad que siga la doctora Ramos en el cargo” indicó la fuente y el terreno está listo para todas las fichas de Rosario Murillo.

La victoria fue para Rosario Murillo y su grupo que la acuerpa como Néstor Moncada Lau, asesor presidencial y en la corte, el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente del poder judicial.

Ahora viene el proceso de la elección de magistrados que podría ser en los próximos días, en noviembre, pues Ramos haría una renuncia.

Todo indica que será Juana Méndez quien podría presidir la Corte Suprema de Justicia, pues ella se lleva bien con Ortega y Murillo. Aunque tampoco se descarta que la corte la presida el vicepresidente actual, el magistrado Marvin Aguilar.

Alba Luz Ramos tiene 75 años de edad y 35 de los cuales como magistrada en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.