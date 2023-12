Daniel Ortega dice que acuerdo con China "nos libera de cualquier sanción"

09:05 AM

El dictador Daniel Ortega, hizo alarde el miércoles y sacó pecho con el acuerdo de "asociación estratégica" que firmó con el presidente de China Xi Jinping, y espera liberarse de las sanciones que ha impuesto en carácter individual Estados Unidos a esposa, hijos y demás funcionarios. Ortega sostuvo una conversación telefónica el 19 de diciembre, con el presidente Xi, la primera tras restablecer las relaciones diplomáticas con China.

"Hemos logrado un tratado de libre comercio, este es un paso estratégico porque nos libera de cualquier sanción que quieren aplicar como la piden los vendepatrias allá en Estados Unidos donde insisten que nos saquen ya del comercio" dijo el dictador durante un acto de graduación de cadetes de la policía en Managua.

En una conferencia de prensa el Subsecretario de estado adjunto para América Central Eric Jacobstein, reaccionó al acuerdo de asociación entre Nicaragua y China.

"En cuanto a China, bueno, hemos visto muchas veces en la región que hay ejemplos en los cuales países buscan a China y el gobierno de China promete mucho y no puede llevar lo que está prometiendo. Así que yo creo que vamos a ver lo mismo con lo que está pasando en Nicaragua", aseguró el funcionario estadounidense.

Pero Ortega continuó insistiendo en que el Tratado de Libre Comercio con China "se ha venido desarrollando de una manera ejemplar", aunque Estados Unidos continúa siendo su principal socio comercial.

Ortega celebró la compra de 500 buses a China, y proyectos de construcción de viviendas. Además arremetió contra países de la OTAN.

"Si todas las potencias que están en la OTAN en lugar de promover guerras, ocupaciones militares, terrorismo, tuvieran la práctica que tiene república popular China que desarrolla relaciones sin condiciones de tipo político y mas bien aportando al desarrollo de todos estos países. El mundo sería otro, el mundo estaría en paz. Y seguramente no habrían problemas de gente que muere de hambre, de miseria de pobreza", expresó el dictador que fue saludado por los agregados militares de China que estuvieron en el acto y agradecieron sus palabras.

"Esta es una gran noticia" continuó exaltando Ortega el acuerdo.

"Y aquí tenemos a unos hermanos, a los agregados militares que tiene aquí el presidente Xi. Aquí están nuestros hermanos para darnos la mano no para agredirnos. Que aprendan los imperialistas de la tierra como se debe gobernar, que aprendan los imperialistas de la tierra como se debe trabajar por la paz" elogió Ortega a China, país que también viola los derechos humanos y tiene presos políticos en las cárceles.

Para Ortega, China "viene marcando un comportamiento de una potencia que no le falta el respeto a ningún país en vías de desarrollo y que cuando los países capitalistas desarrollados guerreristas tratan de agredirlo, China lógicamente tiene la autoridad, la fuerza y derecho de decirles aquí no, Aquí no se metan".

Ortega podría viajar a China

Según Daniel Ortega en la comunicación telefónica con el presidente de China Xi Jinping, éste lo invitó a visitar China. El dictador recordó que en la década de 1980, él fue el primer presidente de Centroamérica que visitó China, pues con el triunfo de la revolución sandinista en 1979 restablecieron relaciones y luego en 1990 con el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, las rompieron.

Ortega se benefició por mucho tiempo del chantaje a Taiwán, que otorgó millones de dólares a su régimen, para mantener las relaciones diplomáticas, y hoy maldice la vaca cuya leche tomó.

"Y nos invitó el presidente Xi a visitar China y recordó cuando estuvimos. Que fuimos el primer país de Centroamérica que abrimos relaciones con ellos en los años 80, y que fuimos el primer presidente de Centroamérica en visitar China y le dijimos que esperamos visitarlo que será un honor visitarlo", manifestó Ortega.