Jefa del Comando Sur: “Cuba, Venezuela y Nicaragua apoyan actividades malignas en la región”

Equipo de Periodistas

Marzo 19, 2024 04:56 PM

La General Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, advirtió el 19 de marzo en Washington DC que Cuba, Venezuela y Nicaragua "apoyan actividades desestabilizadoras en la región".

La General Richardson mencionó la situación en Nicaragua como un ejemplo de los efectos negativos ante la falta de democracia.

"Nos gustaría que todos los países en la región fueran democracias prósperas", dijo la General Richardson en una presentación en el Atlantic Council. "Vean lo que está sucediendo con Nicaragua...", agregó, en referencia a la crisis política y social que vive ese país.

Tras su presentación pública, la General Richardson se reunió con un grupo de expertos en política exterior para discutir los desafíos que enfrenta el Hemisferio Occidental, en este grupo se encontraba el desterrado político nicaragüense Félix Maradiaga.

LEER MÁS: Comando Sur en alerta por espionaje chino, amenazas de invasión de Venezuela, crisis en Haití y Nicaragua

Entre los temas abordados se encuentran la creciente presencia de China en la región, la crisis en Haití y las ambiciones territoriales de Venezuela en la región del Esequibo de Guyana.

En el marco del evento del Atlantic Council, la Fundación Libertad presentó el documento de política "Redefining US Strategy With Latin America and The Caribbean For a New Era".

El documento propone una serie de recomendaciones para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y la región, con énfasis en el apoyo a la democracia, las instituciones y la gobernabilidad.

“Estados Unidos está preparado ante amenazas”

La General Richardson enfatizó la "proximidad geográfica" de China a América Latina como un factor importante a considerar en su creciente presencia en la región.

Coincidió con las evaluaciones del FBI y la CIA sobre las actividades de espionaje chino en la región y afirmó que Estados Unidos está bien preparado para enfrentar la amenaza que representa la expansión de la influencia china en el hemisferio.

En cuanto al programa espacial chino en Argentina, la General Richardson mencionó que Argentina es un país soberano y que Estados Unidos respeta su derecho a tomar decisiones sobre su propio programa espacial.

Sin embargo, expresó las preocupaciones de Estados Unidos sobre el programa espacial chino en Argentina, especialmente por su potencial uso para actividades de inteligencia.

No obstante, destacó que la relación entre Estados Unidos y Argentina se ha fortalecido con el nuevo gobierno argentino y que se ha duplicado la cooperación en materia de seguridad.

Respecto a la presencia de Rusia en el hemisferio, la General Richardson mencionó que nueve de las 28 democracias afines en la región tienen equipo militar de origen ruso.

El Comando Sur está trabajando con sus aliados para alentar a estos países a donar su equipo militar ruso a Ucrania y reemplazarlo por tecnología militar estadounidense, la cual, según la General Richardson, está mejor adaptada para enfrentar los desafíos actuales en la región.