Nicaragüenses piden al FMI: "Cesen de financiar a criminales"

Equipo de Periodistas

Marzo 21, 2024 11:18 AM

Un grupo de nicaragüenses autoconvocados se congregó frente a la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington D.C., para demandar cese el apoyo de ese organismo a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"FMI no más dólares a criminales de lesa humanidad", "no más financiamiento a la narco-mafia en Nicaragua" y "no más fondos a criminales en Nicaragua", son algunos de los mensajes escritos en las pancartas, que el grupo alzó frente a la sede del organismo multilateral.

"Estamos frente a la sede del Fondo Monetario Internacional porque después de muchos intentos de tocar la puerta y de enviar cartas distintas organizaciones nicaragüenses, esta institución internacional continúa financiando una dictadura criminal que tiene a más de 121 personas presas políticas en Nicaragua, que ha forzado al exilio al 15 % de la población", dijo el opositor Félix Maradiaga, quien participó en el plantón.

Maradiaga agregó que el FMI apoya a una dictadura que está ilegítimamente en el poder "el Fondo Monetario ha desacatado las recomendaciones del grupo de expertos de la ONU, así que nicaragüenses de distintos lugares estamos exigiendo al FMI que cese de financiar criminales", denunció Maradiaga, presidente de la Fundación Libertad.

La protesta, es una de varias acciones planificadas frente a la sede del FMI. El grupo también alzó un cartel con la foto del estudiante Jasson Salazar, uno de los presos políticos del régimen.

"El FMI ha respaldado las políticas macroeconómicas del régimen de Ortega y Murillo, ignorando de manera inaceptable las graves violaciones a los derechos humanos en el país. Los informes recientes del FMI han llegado al extremo de aplaudir supuestos avances en el control del lavado de dinero, ignorando la represión continua y el cierre masivo de organizaciones cívicas, de derechos humanos y religiosas por parte del régimen", se lee en un comunicado de los organizadores del plantón.

“Le exigimos al FMI que acate las recomendaciones del Grupo de expertos de Naciones Unidas. Además, que responda y preste atención a todas las comunicaciones privadas que por diversos medios se le han hecho llegar a ese organismo financiado, informándole sobre los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la dictadura sandinista de los Ortega Murillo. ¿Hasta cuándo seguirán apañando a un régimen manchado de sangre?”, preguntó Maradiaga.

#LoÚltimo Nicaragüenses realizan plantón en sede del #FMI en #Washington para denunciar que organismo financia a la dictadura de #Nicaragua. Demandan fin del apoyo a la dictadura Ortega Murillo https://t.co/I8jqWkM02M pic.twitter.com/Tm0LFMPcJA — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) March 21, 2024

Las organizaciones nicaragüenses que participaron en la protesta esperan que esta acción ejerza presión sobre el FMI para que reconsidere su apoyo al régimen de Ortega y Murillo y exija un cambio hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.

El economista Enrique Sáenz, asegura que en los últimos dos años el régimen de Daniel Ortega ha sido oxigenado con $500 millones de dólares por parte del FMI, fondos que lejos de significar una mejora en la calidad de vida de los nicaragüenses, representan más recursos para reprimir en Nicaragua.